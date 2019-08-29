Омари Тетрадзе: Два клуба в группе Лиги чемпионов – маловато. Но это наш уровень - Советский спорт
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29 августа 2019 07:32ФутболАвгустин Александр

Омари Тетрадзе: Два клуба в группе Лиги чемпионов – маловато. Но это наш уровень

Бывший защитник сборной России, «Динамо» и греческого ПАОКа прокомментировал поражение бронзовых призеров РПЛ от вице-чемпионов Греции.

«НЕЛЬЗЯ ТАК ТЕРЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ!»

– Россия пятый раз из пяти упустила шанс получить третьего представителя в групповом турнире Лиги чемпионов. Казалось, после победы над «Порту» краснодарцы обязаны проходить «Олимпиакос». Вас исход этого противостояния – 0:4 в гостях, 1:2 дома – сильно разочаровал?
– Против истины не пойдешь. Можно сколько угодно говорить о наших ожиданиях, но факт в том, что «Олимпиакос» превзошел «Краснодар» в обоих матчах. Не только по счету, но и по игре. Удивлен ли я тому, что серебряный призер чемпионата Греции сильнее нашего бронзового призера? Нет. В еврокубках на первый план часто выходит опыт. В этом плане «Олимпиакос» имел заведомое преимущество. Команда лет 20 выступает в Лиге чемпионов, а «Краснодар» в турнире дебютировал. Уверен, пирейцы стали бы проблемой практически для любого ведущего клуба РПЛ.

При этом, конечно, «быки» не сумели показать свой лучший футбол. С чем это связано? Не стоит недооценивать фактор травм. Несколько лидеров либо пропустили начало сезона либо получили повреждения в первых матчах. Тот же Реми Кабелля сломался в гостевой игре с «Олимпиакосом». Второй момент – за 19 дней «Краснодар» провел 6 официальных встреч. Накопилась усталость, а длинной скамейки у команды нет.

Если брать конкретно вторничный матч в Краснодаре, то бросились в глаза проблемы в обороне. Защитники действовали, мягко говоря, не идеально. Там есть над чем работать. Ну нельзя же так терять концентрацию! Вроде забили такой важный быстрый мяч – и сразу получили ответку. После этого руки опускаются.

– «Краснодар» летом пошел на беспрецедентные для клуба траты – как раз под Лигу чемпионов. Дорогостоящие легионеры себя не оправдали?
– Раз результат не достигнут, значит, не оправдали. Но это на данный момент. Никто не говорит, что деньги потрачены зря. Посмотрим, как новички проявят себя на длинной дистанции. Впереди чемпионат, Лига Европы, где «Краснодар» может себя показать. Но пока на поле больше выделяются ребята, которые и раньше были в составе. Против «Олимпиакоса» мне понравился Вандерсон. Своими индивидуальными усилиями бразилец пытался встряхнуть команду. И у него многое получалось.

«ШАПИ ЗАМЕНИЛИ, А ОСТАЛЬНЫЕ ИГРОКИ НА ЧТО?»

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– Травма Магомеда-Шапи Сулейманова в первом тайме сломала «Краснодару» план на игру?
– Шапи – молодой, талантливый игрок, который уже забил массу важных мячей. В том числе в больших европейских матчах. Безусловно, с ним в атаке «Краснодару» было бы проще. Но с другой стороны, команда не должна зависеть от одного футболиста. На поле же есть еще десять человек, правильно? Ну, заменили Шапи… Это же не значит, что дальше играть не надо.

– На что может замахнуться «Краснодар» в Лиге Европы? Минувшей весной команды дошла до 1/8 финала, где очень обидно уступила «Валенсии».
– Многое зависит от жеребьевки. Но ментально «Краснодар» готов бороться не только за выход из группы, но и за высокий результат в плей-офф. Матчи с «Порту» и «Олимпиакосом» точно пойдут на пользу. Это опыт – как позитивный, так и отрицательный. А опыт лишним не бывает.

– В обозримом будущем Россия сможет выступить в групповом турнире Лиги чемпионов сразу тремя клубами? Или пока это недостижимая планка?
– Мне очень хотелось бы увидеть на этой стадии три наши команды. Две – маловато все-таки. Но раз у «Краснодара» не получилось, это в том числе отражает нынешнее место нашего футбола в Европе. В РПЛ «быки» играют очень уверенно, команду можно назвать лицом премьер-лиги. Таким же, каким для маленькой Греции является «Олимпиакос». И раз греки оказываются сильнее, значит, в нашем футболе надо что-то менять. И начинать лучше с детско-юношеского уровня. Тогда, возможно, «Краснодару» и не придется закупаться дорогими иностранцами под Лигу чемпионов. Можно будет вводить в состав еще больше своих воспитанников. Таких, как Сулейманов.

«ОТ «СПАРТАКА» ВСЕГДА ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ»

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– Появление в российских клубах Андре Шюррле, Гуса Тила, Жоау Мариу, Малкома не говорит о повышении уровня чемпионата?
– Говорит. Как раз таких иностранцев и надо приглашать – у которых еще горят глаза. Но ведь нередко сюда едут те, кого волнует только высокая зарплата. У таких наша молодежь на тренировках точно ничему не научится. Когда в РПЛ едут доигрывать, турнир деградирует.

– У названных выше звезд есть шанс в какой-то мере перезапустить в РПЛ карьеру?
– Почему нет? У нас сложный чемпионат. Здесь не каждый cможет заиграть. Если Шюррле или Малком станут лидерами своих клубов не в отдельных матчах, а по сезону в целом, выдержав всю турнирную дистанцию, то о них и в Европе сразу вспомнят. И очень хорошо, что сейчас усиливаются сразу несколько клубов. Отсюда – такая конкуренция в таблице. Не припомню, чтобы первая пятерка имела поровну очков.

– Чего ждете от «Спартака» в ответном матче с «Брагой»? Красно-белые продолжат свою еврокубковую кампанию?
– От «Спартака» лично у меня всегда завышенные ожидания, которые часто не оправдываются. Но в последнее время игра команды стабилизировалась. Так что отыграть у «Браги» фору в один мяч вполне реально. Надо только забить побыстрее. И если получится – не расслабляться, как это сделал во вторник «Краснодар».

Возможно, судьбу противостояния предрешит именно оборона. Кто совершит меньше ошибок, тот и получит путевку в группу Лиги Европы. А за атаку «Спартака» я спокоен. Там хватает исполнителей, которые способны решить эпизод.

– Но у «Браги» как раз оборона смотрится весьма внушительно. И забивать португальцам в Москве не надо…
– Давайте не будем отталкиваться от «Браги». У себя дома португальцы играют намного увереннее, чем в гостях. Здесь трибуны будут поддерживать «Спартак» и давить на гостей, которые с этим прессингом могут и не справиться. Главное, чтобы сами красно-белые продемонстрировали характер, настрой, уверенность в себе. Тогда все будет хорошо.

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