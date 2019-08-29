Час икс для «Спартака». И для России - Советский спорт
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29 августа 2019 10:00ФутболМощенко Захар

Час икс для «Спартака». И для России

Красно-белые завершают сумасшедший август двумя суперматчами - против «Браги» и «Зенита».

От этих игр во многом зависит дальнейшая судьба команды. А от встречи с португальцами - еще и перспективы России удержать шестое место в рейтинге УЕФА.

КАКОЙ ИЗ ДВУХ ЗАЙЦЕВ ПОЖИРНЕЕ?

Семь матчей за 22 дня. Пять побед, ничья и поражение. Дюжина забитых мячей и семь пропущенных. Все это – статистика команды Олега Кононова в жутчайшем графике последнего летнего месяца. Но вот сумасшедший август вышел на финишную прямую. И в ее клетках у «Спартака» – два определяющих матча: ответный в еврокубке с «Брагой» и «дерби двух столиц» в РПЛ.

И ведь из двух этих зайцев точно не выберешь того, что пожирнее. Сделать ставку на Лигу Европы, бросить все силы на то, чтобы обыграть с нужным счетом «Брагу»? Тогда велик риск через три дня выйти на битву с «Зенитом» сдувшимися воздушными шариками и после вероятного поражения попасть в немилость болельщиков.

Сосредоточиться на матче с сине-бело-голубыми? В этом случае ушлые португальцы не упустят шанса лишить еще одного российского конкурента возможности приносить очки в общий зачет таблицы коэффициентов УЕФА, где наши страны сражаются за шестую строку.

И ведь никого не будет интересовать, что в итоге красно-белые проведут девять игр за тридцать дней, что общий баланс побед и поражений останется положительным даже в случае неудачи в обоих предстоящих до конца недели матчах и что один из упомянутых зайцев может быть все-таки пойман. Нет! Это – «Спартак», где ты должен всегда и везде выдавать максимум.

НЕ ТЕРЯТЬ ЛИГУ ЕВРОПЫ!

Но все же попробуем объяснить, почему поединок с «Брагой» выглядит повесомее воскресного дерби. Выход в группу Лиги Европы – это, конечно, не участие в регулярном сезоне Лиги чемпионов, но тоже мероприятие прибыльное: несколько миллионов евро в клубную кассу лишними точно не будут. Кроме того, определенные бонусы можно заработать и за набранные очки в группе, и за выход в плей-офф.

Продолжение еврокубковой кампании – еще и те самые драгоценные баллы в рейтинг УЕФА, где португальцы уже садятся нам на пятки. А потерять шестую строку означает лишиться третьего клуба в Лиге чемпионов. То есть гипотетически уменьшить и собственные шансы попасть спустя сезон в главный еврокубок. Значит, допускать этого никак нельзя.

И групповой этап ЛЕ нужен Кононову и «Спартаку» не только для того, чтобы умаслить клубных боссов и болельщиков: новой, строящейся на ходу команде важен каждый матч, тем более, еврокубковый. Где еще сыгрываться, набираться опыта и вырабатывать характер победителей, если не в поединках с неуступчивыми командами Старого Света, пусть даже середняками?

Если же говорить о матче с «Зенитом»… Конечно, никто не станет отговаривать красно-белых побольнее уколоть действующего чемпиона. Но давайте отключим эмоции и обратимся к простой арифметике: даже проиграв петербуржцам, красно-белые отстанут от них лишь на три очка. И остальные члены неожиданно образовавшегося квинтета лидеров РПЛ дальше, чем на ту же трехочковую дистанцию, не убегут. Разрыв для восьми сыгранных туров чемпионата мизерный, легко устраняемый.

ПИДЖАКИ НИКТО НЕ ТОПЧЕТ – ХОРОШИЙ ЗНАК

Разумеется, Кононов и его подопечные выйдут на матч с «Зенитом» с единственно возможным настроем – на победу, но поражение никакого урона турнирным перспективам «Спартака» не нанесет. Глупо говорить и о вероятной отставке главного тренера. Сейчас даже на фанатских трибунах стало спокойнее: никто уже не приносит и тем более не топчет пиджаки. Хороший знак для Кононова и компании.

И напоследок – еще один довод в пользу того, что «Спартак» должен максимально выложиться против «Браги» и добыть себе законное место в группе Лиги Европы. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Решив первую из двух важнейших задач, красно-белые снимут с себя психологический груз. А после победы над «Брагой» будет значительно легче готовиться и к «Зениту»: как любят повторять сами игроки, восстановление при хорошем настроении идет вдвое быстрее.

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