Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн - в 19:00

Мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет онлайн-трансляцию жеребьевки.

Чемпион России «Зенит» попал в первую корзину, а «Локомотив» - в четвертую.

Первая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия);

Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтер» (Украина), «Тоттенхэм» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия);

Третья корзина: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Брюгге» (Бельгия);

Четвертая корзина: «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), РБ «Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).