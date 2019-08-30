Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили

3 сентября глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет держать ответ на общем собрании клубов РПЛ. Его работой многие недовольны, но решать судьбу Егорова будет не премьер-лига, а президент РФС Александр Дюков. К нему через наше издание и обратилась инициативная группа, избравшая своим лидером знаменитого в прошлом вратаря, бронзового призера ЧМ-1966 Анзора Кавазашвили.

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ

Сложно отрицать очевидное: российский судейский корпус переживает глубокий кризис. В стартовавшем сезоне РПЛ ни один тур не обходился без скандальных решений арбитров. Едва ли не на каждой пресс-конференции журналисты в разных формулировках задают Егорову вопросы о возможной отставке. Но глава ДСИ неизменно выражает уверенность в своих силах, подчеркивая, что с его должности «на пенсию еще никто сам не уходил».

Тем не менее, на сегодняшний день стул под Егоровым качается, как никогда. Очевидно, в судейском корпусе назрели не только кадровые, но и системные перемены. Ведомство нуждается в масштабной перестройке.

Готовность решить поставленные задачи выразила Общественная судейская организация (ОСО) – группа известных в прошлом советских арбитров, имеющих опыт руководящей работы в отраслевых профсоюзах и судейских коллегиях России и странах ближнего зарубежья.

Председатель ОСО - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, президент Всероссийской федерации футбола Анзор Кавазашвили. А в числе его ближайших соратников - судья международной категории Сергей Хусаинов, судьи всесоюзной категории Владимир Левитин, Виктор Филиппов, Натан Бартфельд, Александр Богомазов и многие другие.

ОСО на протяжении многих лет кропотливо анализирует качество судейства и причины ошибочных решений арбитров. Выводы плачевные: в среднем на каждый тур в РПЛ приходится 3 грубые ошибки, в ФНЛ – 3,5. Это означает, что уровень российского судейства не соответствует уровню развития футбола в стране, занимающей шестое место в клубном рейтинге УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Команда Кавазашвили выделяет 14 ключевых проблем в российской судейской системе:

1. Отсутствие объективных оценок качества судейства в матчах, вызванное желанием инспекторов сгладить или даже скрыть ошибки с целью оправдания арбитров. Нередко оценки завышаются из-за боязни попасть в немилость ДСИ.

2. Отсутствие объективной оценки квалификации арбитров со стороны региональных комиссий при их выдвижении для работы в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Зачастую все решают личные приятельские отношения и лояльность.

3. Слабая подготовка арбитров в межсезонье из-за отсутствия анализа качества их предыдущей работы. Все инструкции и рекомендации носят шаблонный характер и больше напоминают армейские уставы, исключающие возможность творческого мышления судьи.

4. Отсутствие единой трактовки правил не в теории, а на практике, что выливается в двойные стандарты при оценке судьями одних и тех же нарушений, совершаемых участниками матчей.

5. Отсутствие системности в назначениях арбитров на матчи.

6. Отсутствие налаженного состава судейских бригад, что приводит к несогласованности во взаимодействии главных арбитров и их помощников.

7. Раздутость списка арбитров, допущенных к работе в РПЛ на начало сезона. Это нервирует самих судей, которые не знают, когда получат следующее назначение.

8. Сильные перекосы в оплате труда: в РПЛ главные судьи получают за матч 90 тысяч рублей, в ФНЛ – 30 тысяч, в ПФЛ – 12 тысяч. Это стимулирует коррупцию в низших лигах.

9. Отсутствие авторитета у судей в глазах игроков, тренеров, болельщиков и других действующих лиц.

10. Отсутствие стабильности и преемственности в ДСИ – до Егорова департамент с 2008 года возглавляли Сергей Зуев, Роберто Розетти, Валентин Иванов и Андрей Будогосский.

РЕЦЕПТЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Кавазашвили при поддержке ОСО после получения соответствующих полномочий гарантирует глобальные изменения в системе российского судейства, которые выведут его из кризиса. Вот некоторые:

1. Изменение системы оплаты, которая должна зависеть от качества работы арбитра в конкретном матче. Размер гонорара будет умножаться на специальный коэффициент. Минимальная отметка - покрытие издержек на перелет, проживание и питание, если судейство было признано неудовлетворительным.

2. Обеспечение одинаковых условий труда для судей. При этом качественная работа должна вести к увеличению числа матчей, а некачественная - к переводу в низшие и даже региональные лиги. Пострадавшие клубы будут ставиться в известность о мерах, принятых в отношении провинившегося арбитра.

3. Обеспечение одинаковых условий для всех клубов, отказ от привилегий для грандов, которые сейчас заметны невооруженным глазом. Для решения этой задачи требуется единая трактовка правил, понятная игрокам и тренерам.

4. Налаживание взаимодействия между ДСИ и клубами, со стороны которых сейчас наблюдается антагонизм по отношению к арбитрам.

5. Составление по итогам каждого тура отчетов для РФС, руководство которого должно в еженедельном режиме быть осведомлено о состоянии дел в российском судействе.

6. Обеспечение открытости и прозрачности в деятельности ДСИ.

7. Сокращение списочного состава судей РПЛ.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Почему все эти задачи должна решать группа энтузиастов ОСО под руководством Кавазашвили? Отвечает Левитин:

- Анзор Амберкович является публичной фигурой и блестяще разбирается в футболе. От других потенциальных кандидатов его отличают практический подход при решении вопросов, независимость от вышестоящих инстанций, порядочность, честность и отсутствие любимчиков, которых он бы продвигал по служебной лестнице. Ну а его высокий авторитет в российских футбольных кругах очевиден.

Да, в настоящий момент регламент не позволяет назначить главой ДСИ человека, никогда ранее не работавшего арбитром, но и здесь большой проблемы нет. Если президент РФС Александр Дюков отдаст предпочтение кандидатуре Кавазашвили, то ему не составит труда изменить регламент.

ОБРАЩЕНИЕ КАВАЗАШВИЛИ

- Судейство - неотъемлемая часть футбола. Всю свою жизнь я связан с футболом и горячо переживаю, когда вижу неквалифицированную работу арбитров, их ошибки и порой недобросовестные решения, которые ущемляют интересы команд.

Почему я готов взять ответственность на себя? Вот уже много лет меня связывает дружба с известным советским арбитром Владимиром Левитиным, который на общественных началах руководил группой ветеранов нашего судейского корпуса. Созданная им Общественная судейская организация (ОСО) на основе тщательного анализа работы арбитров подготовила программу выхода из глубокого кризиса. Я этот комплекс мер полностью одобряю. Поэтому, выслушав коллег и проникнувшись их стремлением навести порядок в судейском хаосе, ответил согласием на предложение возглавить ОСО.

Последние два года Левитин регулярно информировал меня о положении дел, присылал отчеты после каждого тура РПЛ, в личном общении знакомил с аналитической работой своих коллег. Поэтому на сегодняшний день у меня имеется твердое понимание, как следует решать судейские проблемы и благоустроить устаревшую и явно консервативную судейскую систему, которой руководствуется глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров.

Видение перспектив развития судейства позволяет мне рассмотреть возможность самому возглавить ДСИ, если не последует возражений со стороны руководства РФС. При этом я готов опереться и на действующих работников судейского корпуса, которые зарекомендовали себя большими профессионалами, не допускающими заметных ошибок в своей работе.

Также помощь и консультацию в реформировании сегодняшней судейской системы мне окажет ОСО, объединяющая высококвалифицированных специалистов, преданных футболу. Возможно, мне понадобятся и знания бывших руководителей судейского корпуса, которых мы будем приглашать для консультаций по улучшению качества работы арбитров в чемпионате России.

Еще нам надо срочно разобраться с системой VAR. Чтобы судьи с душой и знанием дела могли пользоваться техническим новшеством, которое позволяет правильно разрешать сложные ситуации на поле. Другая важная проблема - отсутствие делового контакта между ДСИ и руководством клубов. В случае избрания меня руководителем судейского департамента этот контакт, убежден, будет установлен.

Готов более детально изложить программу реформ, план и график их проведения при встрече с руководством РФС.