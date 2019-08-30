Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 августа 2019 08:50ФутболБорисов Антон

Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили

В последние недели участились сообщения о возможном реформировании российского судейского корпуса.

3 сентября глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет держать ответ на общем собрании клубов РПЛ. Его работой многие недовольны, но решать судьбу Егорова будет не премьер-лига, а президент РФС Александр Дюков. К нему через наше издание и обратилась инициативная группа, избравшая своим лидером знаменитого в прошлом вратаря, бронзового призера ЧМ-1966 Анзора Кавазашвили.

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ

Сложно отрицать очевидное: российский судейский корпус переживает глубокий кризис. В стартовавшем сезоне РПЛ ни один тур не обходился без скандальных решений арбитров. Едва ли не на каждой пресс-конференции журналисты в разных формулировках задают Егорову вопросы о возможной отставке. Но глава ДСИ неизменно выражает уверенность в своих силах, подчеркивая, что с его должности «на пенсию еще никто сам не уходил».

Тем не менее, на сегодняшний день стул под Егоровым качается, как никогда. Очевидно, в судейском корпусе назрели не только кадровые, но и системные перемены. Ведомство нуждается в масштабной перестройке.

Готовность решить поставленные задачи выразила Общественная судейская организация (ОСО) – группа известных в прошлом советских арбитров, имеющих опыт руководящей работы в отраслевых профсоюзах и судейских коллегиях России и странах ближнего зарубежья.

Председатель ОСО - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, президент Всероссийской федерации футбола Анзор Кавазашвили. А в числе его ближайших соратников - судья международной категории Сергей Хусаинов, судьи всесоюзной категории Владимир Левитин, Виктор Филиппов, Натан Бартфельд, Александр Богомазов и многие другие.

ОСО на протяжении многих лет кропотливо анализирует качество судейства и причины ошибочных решений арбитров. Выводы плачевные: в среднем на каждый тур в РПЛ приходится 3 грубые ошибки, в ФНЛ – 3,5. Это означает, что уровень российского судейства не соответствует уровню развития футбола в стране, занимающей шестое место в клубном рейтинге УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Команда Кавазашвили выделяет 14 ключевых проблем в российской судейской системе:

1. Отсутствие объективных оценок качества судейства в матчах, вызванное желанием инспекторов сгладить или даже скрыть ошибки с целью оправдания арбитров. Нередко оценки завышаются из-за боязни попасть в немилость ДСИ.

2. Отсутствие объективной оценки квалификации арбитров со стороны региональных комиссий при их выдвижении для работы в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Зачастую все решают личные приятельские отношения и лояльность.

3. Слабая подготовка арбитров в межсезонье из-за отсутствия анализа качества их предыдущей работы. Все инструкции и рекомендации носят шаблонный характер и больше напоминают армейские уставы, исключающие возможность творческого мышления судьи.

4. Отсутствие единой трактовки правил не в теории, а на практике, что выливается в двойные стандарты при оценке судьями одних и тех же нарушений, совершаемых участниками матчей.

5. Отсутствие системности в назначениях арбитров на матчи.

6. Отсутствие налаженного состава судейских бригад, что приводит к несогласованности во взаимодействии главных арбитров и их помощников.

7. Раздутость списка арбитров, допущенных к работе в РПЛ на начало сезона. Это нервирует самих судей, которые не знают, когда получат следующее назначение.

8. Сильные перекосы в оплате труда: в РПЛ главные судьи получают за матч 90 тысяч рублей, в ФНЛ – 30 тысяч, в ПФЛ – 12 тысяч. Это стимулирует коррупцию в низших лигах.

9. Отсутствие авторитета у судей в глазах игроков, тренеров, болельщиков и других действующих лиц.

10. Отсутствие стабильности и преемственности в ДСИ – до Егорова департамент с 2008 года возглавляли Сергей Зуев, Роберто Розетти, Валентин Иванов и Андрей Будогосский.

РЕЦЕПТЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Кавазашвили при поддержке ОСО после получения соответствующих полномочий гарантирует глобальные изменения в системе российского судейства, которые выведут его из кризиса. Вот некоторые:

1. Изменение системы оплаты, которая должна зависеть от качества работы арбитра в конкретном матче. Размер гонорара будет умножаться на специальный коэффициент. Минимальная отметка - покрытие издержек на перелет, проживание и питание, если судейство было признано неудовлетворительным.

2. Обеспечение одинаковых условий труда для судей. При этом качественная работа должна вести к увеличению числа матчей, а некачественная - к переводу в низшие и даже региональные лиги. Пострадавшие клубы будут ставиться в известность о мерах, принятых в отношении провинившегося арбитра.

3. Обеспечение одинаковых условий для всех клубов, отказ от привилегий для грандов, которые сейчас заметны невооруженным глазом. Для решения этой задачи требуется единая трактовка правил, понятная игрокам и тренерам.

4. Налаживание взаимодействия между ДСИ и клубами, со стороны которых сейчас наблюдается антагонизм по отношению к арбитрам.

5. Составление по итогам каждого тура отчетов для РФС, руководство которого должно в еженедельном режиме быть осведомлено о состоянии дел в российском судействе.

6. Обеспечение открытости и прозрачности в деятельности ДСИ.

7. Сокращение списочного состава судей РПЛ.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Почему все эти задачи должна решать группа энтузиастов ОСО под руководством Кавазашвили? Отвечает Левитин:

- Анзор Амберкович является публичной фигурой и блестяще разбирается в футболе. От других потенциальных кандидатов его отличают практический подход при решении вопросов, независимость от вышестоящих инстанций, порядочность, честность и отсутствие любимчиков, которых он бы продвигал по служебной лестнице. Ну а его высокий авторитет в российских футбольных кругах очевиден.

Да, в настоящий момент регламент не позволяет назначить главой ДСИ человека, никогда ранее не работавшего арбитром, но и здесь большой проблемы нет. Если президент РФС Александр Дюков отдаст предпочтение кандидатуре Кавазашвили, то ему не составит труда изменить регламент.

ОБРАЩЕНИЕ КАВАЗАШВИЛИ

- Судейство - неотъемлемая часть футбола. Всю свою жизнь я связан с футболом и горячо переживаю, когда вижу неквалифицированную работу арбитров, их ошибки и порой недобросовестные решения, которые ущемляют интересы команд.

Почему я готов взять ответственность на себя? Вот уже много лет меня связывает дружба с известным советским арбитром Владимиром Левитиным, который на общественных началах руководил группой ветеранов нашего судейского корпуса. Созданная им Общественная судейская организация (ОСО) на основе тщательного анализа работы арбитров подготовила программу выхода из глубокого кризиса. Я этот комплекс мер полностью одобряю. Поэтому, выслушав коллег и проникнувшись их стремлением навести порядок в судейском хаосе, ответил согласием на предложение возглавить ОСО.

Последние два года Левитин регулярно информировал меня о положении дел, присылал отчеты после каждого тура РПЛ, в личном общении знакомил с аналитической работой своих коллег. Поэтому на сегодняшний день у меня имеется твердое понимание, как следует решать судейские проблемы и благоустроить устаревшую и явно консервативную судейскую систему, которой руководствуется глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров.

Видение перспектив развития судейства позволяет мне рассмотреть возможность самому возглавить ДСИ, если не последует возражений со стороны руководства РФС. При этом я готов опереться и на действующих работников судейского корпуса, которые зарекомендовали себя большими профессионалами, не допускающими заметных ошибок в своей работе.

Также помощь и консультацию в реформировании сегодняшней судейской системы мне окажет ОСО, объединяющая высококвалифицированных специалистов, преданных футболу. Возможно, мне понадобятся и знания бывших руководителей судейского корпуса, которых мы будем приглашать для консультаций по улучшению качества работы арбитров в чемпионате России.

Еще нам надо срочно разобраться с системой VAR. Чтобы судьи с душой и знанием дела могли пользоваться техническим новшеством, которое позволяет правильно разрешать сложные ситуации на поле. Другая важная проблема - отсутствие делового контакта между ДСИ и руководством клубов. В случае избрания меня руководителем судейского департамента этот контакт, убежден, будет установлен.

Готов более детально изложить программу реформ, план и график их проведения при встрече с руководством РФС.

«У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне Тренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда». 28.08.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
«Витязь» взял реванш у московского «Динамо» Вудкрофт объяснил уход Терещенко из минского «Динамо» Шуми Бабаев: Переговоров Бурдасова с «Филадельфией» не было
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
Еще по теме:
Павлюченкова проиграла Бертенс во втором круге US Open Калинская проиграла Анн во втором круге US Open Александрова проиграла Чжан Шуай во втором круге US Open
Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы В очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА. 29.08.2019 22:12 Футбол Зибрак Артем
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 29.08.2019 15:31 Футбол Безъязычный Алексей
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
Эсекьель Понсе: Когда надо забивать четыре мяча, сложно что-то исправить Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы подлился впечатлениями о игры. 29.08.2019 23:48 Футбол Григорьевская Юлия
Новости Все новости: Теннис
10:16 Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
09:47 Футбол Андрей Тихонов: В «Браге» уровень мастерства игроков выше, чем в «Спартаке»
09:32 Футбол Василий Кикнадзе: Продали абонементов на 10 процентов меньше, выручили на 18 процентов больше
09:13 Футбол Хасан Салихамиджич: Мы довольны группой Лиги чемпионов и должны выходить с первого места
09:08 Футбол Нико Ковач: Я уверен, что «Бавария» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
07:31 Футбол «Краснодар» и ЦСКА узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
01:51 Теннис Рублев вышел в третий круг US Open
01:46 Теннис Павлюченкова проиграла Бертенс во втором круге US Open
01:42 Теннис Калинская проиграла Анн во втором круге US Open
01:24 Футбол Марко Ройс: Задача «Боруссии» - выход в плей-офф Лиги чемпионов
01:12 Футбол Хенесс сообщил, что покидает пост президента «Баварии»
00:57 Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы
00:43 Теннис Александрова проиграла Чжан Шуай во втором круге US Open
00:18 Футбол Петер Бос: Соперники «Байера» по группе очень сильны, нас ждет огромное испытание
00:12 Футбол Эмануэль Маммана: Думаю, «Лион» — сильнейшая команда нашей группы
00:06 Футбол «Локомотив» начнет выступление в Лиге чемпионов домашним матчем с «Байером»
00:01 Футбол «Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов матчем в Лионе
23:56 Футбол «Арарат-Армения» проиграл по пенальти «Дюделанжу» и вылетел из Лиги Европы
23:27 Футбол Эсекель Понсе – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: Этот результат - большая боль для всех нас
23:18 Футбол Сергей Юран: У «Спартака» нет атаки, нет средней линии, играющей в атакующий футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика