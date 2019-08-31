Луи Ван Гал: Рановато меня записали в пенсионеры

Однако, как выяснил «Франс Футбол», пресса переврала его слова, Ван Гал ничего такого не говорил, сказал только, что «чувствует себя пенсионером». Так что вполне вероятно мы еще увидим его на бровке…

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПОЛУЧАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Как вам на пенсии?

- Очень даже не плохо. Познаешь какие-то новые грани жизни. Все почему-то думают, что я какой-то трудоголик. Это не так. Всегда умел, возвращаясь домой, выкидывать футбол из головы. Занимался женой, детьми. Многие тренеры не способны вот так переключаться. В моей карьере было несколько лет, скажем так, творческого отдыха – не считаю это потерянным временем. Так что сейчас никаких проблем, мне нравится нянчить внуков, быть с детьми, с женой. Мы ведь с ней ведем довольно активный образ жизни, у нас много общих друзей, встречаемся с ними, устраиваем обеды, ужины.

- Не скучаете по футболу?

- Конечно, скучаю немного. Особенно не хватает общения с молодыми ребятами. Ведь сейчас общение в основном замыкается на пожилых, как я. Не хватает тонуса. Общение с молодыми делает тебя самого молодым. Вообще не хватает прежней динамики жизни. Хотя мир футбола не сахар, в нем много такого, что мне неприемлемо.

- Были какие-то предложения от клубов?

- Да, каждую неделю предложения. Не хочу уточнять – из уважения к тренеру, который займет место, которое мне предлагали.

- Но два месяца назад вы сказали, что с футболом покончено, стали пенсионером…

- Это не я сказал, это пресса сказала. Решили все за меня! А сказал я буквально вот что: «У меня такое чувство, что я на пенсии». Чуете разницу? Что загадывать. Я не господь бог, чтобы знать будущее. Вот, к примеру, умрет завтра жена, и все изменится. В 1997-м она решила бросить свою работу, чтобы быть всегда со мной. Я сказал тогда: «В пятьдесят пять поставлю точку». А ушел в шестьдесят пять, на десять лет позже. Но как можно говорить о пенсии, когда столько различных предложений! Правда, после того, как пресса объявила меня пенсионером, предложений стало гораздо меньше (Смеется.)

ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ИГРОКОВ

- Часто смотрите футбол по телевизору?

- Жена считает, чересчур часто (Смеется). Как правило, смотрю английскую Премьер-лигу – это лучший чемпионат, самый захватывающий. Слежу за «Аяксом» - в прошлом сезоне ребята играли очень интересно. Смотрю «Манчестер Сити» (очень нравится Гвардиола), «Ливерпуль» - Клопп молодец. И матчи других команд, конечно – под настроение.

- Смотреть матч по ТВ и с бровки – огромная разница?

- Когда смотришь как тренер, происходит очень напряженный мыслительный процесс, постоянный анализ. И теперь по привычке все анализирую. Ставишь себя на место Клоппа, Гвардиолы, Тен Хага, думаешь, как поступил бы сам на их месте.

- Но ведь, когда смотришь матчи по ТВ, совсем другое восприятие футбола, в частности пространства.

- Конечно, экран не передает объем, трудно правильно оценить расстояния между линиями, между игроками. Для этого нужна трехмерная картинка. В моем штате с 2005-го был помощник - Макс Реккерс, он расшифровывал картинку именно в таком плане, благодаря ему, мы знали, насколько компактно играли наши футболисты в тот или иной момент, какое было расстояние между линиями защиты и полузащиты, насколько они были растянуты по ширине и глубине. Эти данные очень важны, чтобы правильно расставить игроков. Сакки использовал для расстановки на тренировках обычные ленты. Я же использовал технологию трехмерного изображения. Показывал игрокам на экране: «Видите, вы были не на нужном расстоянии друг от друга, дали сопернику совершить то или иное действие. Надо находиться на таком расстоянии от партнера, чтобы успеть его подстраховать». Так что технологии не стоят на месте.

- В голландском футболе такая фишка: все команды стремятся завоевать пространства, играть первым номером.

- Для созидания нужно пространство. Нужны и игроки – созидатели. С другой стороны, если дать этим творцам слишком много свободы, это может привести к общему дисбалансу в игре. Искусство тренера как раз и состоит в том, чтобы найти нужный баланс, золотую середину между разрушением и созиданием, между защитой и атакой. Команды Гвардиолы, Клоппа и Тен Хага ведь, если и проигрывают, то только потому, что оставляют сзади слишком много пространства для соперника. В Лиге чемпионов побеждают зачастую не те, кто проповедует атакующий футбол. Многие команды играют от обороны. Сейчас все думают только о его величестве результате, десять или двадцать лет назад к этому относились несколько иначе.

- Правильно ли я понял, игроки на поле должны мыслить «геометрически»?

- Я называю это «ориентацией в пространстве». Всегда отдавал предпочтение футболистам с развитым периферическим зрением, которые видят не только то, что впереди, но и что за спиной. Только обладающий таким зрением защитник может правильно оценить ситуацию, понять, сколько у него времени на то, чтобы совершить то или иной действие. Вот, что такое ориентация в пространстве. Знание своего точного местоположения. На мой взгляд, это сродни таланту, то есть врожденное качество.

- Есть для вас игрок образец в этом плане?

- Один из самых талантливых - Дейли Блинд («Аякс», сборная Голландии). Скоростенки бы ему побольше… Без умения правильно выбирать место на поле, он никогда бы не сделал карьеру на высшем уровне.

ФИГУ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ЗВЕЗДОЙ, А ВОТ РИБЕРИ - НЕТ

- «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», два финалиста Лиги чемпионов, не обладают какими-то звездными составами...

- Главное – команда, а не звезды. Но когда в команде есть звезда, хочешь не хочешь, тренер должен подстраиваться под этого игрока. А это может мешать строительству команды. Месси - исключительный игрок. Но сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? Не так много… (Четыре раза: в 2006-м, 2009-м, 2011-м и 2015-м годах.) Кройф как игрок был лучшим в свое время. Но и он со своей «Барселоной» далеко не всегда побеждал. В составе команды сейчас порядка тридцати пяти игроков. Неужели все они должны приспосабливаться под кого-то одного? Так что тренерам приходится очень трудно. Один из тех, кто преуспел в этом плане – это Зидан!

- А как тренер должен «подстраиваться» под звезду?

- Звезда имеет определенный статус в клубе, в команде. И вот приходит тренер, для которого главное – коллектив.... Многие из ваших коллег писали, что я не умел ладить с авторитетными футболистами. Это не так. Все зависит от того, согласен ли игрок с той концепцией коллективной игры, которую я предлагаю. Я тренировал и Фигу, и Райкаарда, когда им было за тридцать. И тот же тридцатичетырехлетний Райкаард он был полностью согласен с моей игровой концепцией, не использовал авторитет в личных целях, только ради коллектива. Такие игроки гораздо полезнее, чем так называемые звезды. Поэтому то Фигу был для меня звездой, а вот Рибери – нет. Тот думал о себе больше, чем о команде.

- То же самое можно сказать о Ривалдо в вашей «Барсе»…

- Совершенно верно! С Ривалдо трудно стало работать после того, как он получил «Золотой мяч» от «Франс Футбола» (в 1999-м) и его начали величать самым талантливым игроком на планете.

- Получается, мы виноваты - журналисты?

- Во всяком случае, до «Золотого мяча» с ним не было никаких проблем. А после стал неуправляемым, что хотел, то и делал, возомнил, что сам теперь может выбирать, на каком месте играть. Изменился человек! Но виноват во всем оказался я, болельщики меня возненавидели.

- Как думаете, почему, имея в составе таких классных футболистов как Мбаппе, Кавани, Неймар, «ПСЖ» никак не может стать командой мирового уровня?

- В прошлом сезоне я был экспертом на матче Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Бавария» в Париже. «ПСЖ» тогда выиграл 3:0, но я сказал, что у «Баварии» не смотря ни на что лучше поставлена командная игра. Неймар играл сам по себе. Это не относилось ни к Килиану Мбаппе (он только недавно появился в команде), ни к Эдисону Кавани. Я обожаю этого футболиста. Нравится его отношение к работе, его профессионализм. Мне показалось, что вообще в команде негативно относятся к поведению на поле Неймара. Но он – звезда! Такие вещи говорить об этих людях почему-то не принято.

НАКОНЕЦ И ДО ТЕН ХАГА ДОШЛО, ЧТО НАДО УМЕТЬ И ОБОРОНЯТЬСЯ

- Вы любите смотреть матчи «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Аякса»… Значит ли это, что зрелищность зависит исключительно от того, насколько в наступающий футбол играет та или иная команда?

- Нет, конечно. Но я всегда был сторонником наступающего футбола. Хотя, как я уже говорил, за счет такого футбола очень сложно выиграть главные турниры. Когда вы атакуете, вы постоянно находитесь, так сказать, в логове врага, а тыл оголен. Но нельзя дать сопернику воспользоваться этим. Именно поэтому многие тренеры так любят глубокий прессинг. Эти пресловутые пять секунд, за которые надо успеть либо отнять мяч, либо сфолить. Но тот или иной футболист может заиграться и выпасть из общей работы – этого прессинга. Поэтому нужна железная дисциплина. Если кто-то не участвует в прессинге, а среди соперников есть такие ребята как Салах, Садио Мане или Роберто Фирмино, которым только и дай свободное пространство, вот тогда держись!

- Не только эта троица может наказать, есть еще и «крайние» - Александр Арнольд и Робертсон…

- Если речь идет о «Ливерпуле», думаю, Клоппа озарило где-то месяцев восемь назад. Они теперь не стремятся играть только первым номером и прессинговать на чужой половине. Все зависит и от соперника. Когда я работал в «Аяксе», ставку делал исключительно на атаку. Когда же перешел в «АЗ Алкмар», пришлось изобретать что-то другое, иначе все время бы проигрывал. То есть я адаптировался к иным условиям. Придумал новую тактическую схему – под состав, который был не такой классный, как у «ПСВ», «Аякса» или «Фейеноорда». Надо уметь создавать пространство для атаки, растягивать защиту противника, чтобы возникали бреши. Имено этим должны заниматься такие футболисты как Рибери и Неймар, а не играть, как Бог на душу положит.

- Нынешний «Аякс» - идеальное воплощение так называемого тотального футбола? Не напоминается ли он вашу команду 1990-х?

- Философия «Аякса» - это атака, атака и еще раз атака. С помощью прессинга отобрать мяч и снова атаковать. Для такого футбола нужны импровизаторы, творческие игроки. Не один или два, а много. И в «Аяксе» такие есть. Не только Зиеш, Нерес или Тадич, но и Френки де Йонг, Дейли Блинд, де Лигт, Ван де Бек. Настоящее созвездие игроков атаки! Но вот и до Тен Хага, наконец, дошло, что надо уметь и обороняться. И команда заиграла под конец сезона несколько иначе. Он перестроил команду. Если у него получится, что задумал, команда заиграет фантастически! Но против «Тоттенхэма» все равно не сработало, хотя команда была очень близка к победе.

- Что не хватило «Аяксу»? Он ведь играл лучше…

- Лучше играет тот, кто выигрывает. Чуть-чуть не считается. И если твоя команда проигрывает в финале Лиги чемпионов, нет никаких гарантий, что тебе представится еще один шанс. Надо побеждать кровь из носа. В моей карьере есть один проигранный финал Лиги – против «Интера» в 2010-м. И все! Больше мои команды в финал не попадали. Добраться до финала Лиги и проиграть – вот уж действительно врагу не пожелаешь….

ГВАРДИОЛА – СЛИШКОМ УПЕРТЫЙ, НАДО БЫТЬ ГИБЧЕ!

- Что вы думаете о «Барселоне» в этом сезоне?

- «Барселона» изменилась после того, как туда пришел Луис Энрике. Они больше не играют в тот бесшабашный атакующий футбол, как раньше. Это более оборонительная, более компактная в обороне команда. Теперь они редко играют по схеме 4-3-3, чаще - по 4-4-2, используя Коутиньо в середине поля. И остается такой же великолепной командой, не забывайте, что все-таки чемпионы Испании. Почему не получается в Лиге чемпионов? Вопрос, полагаю, к Месси, он должен задуматься, почему случаются проколы.

- Не считаете, что Гвардиола, который у вас в «Барселоне» был капитаном, все-таки слишком упертый в своей концепции футбола?

- Не только Гвардиола, но и Тен Хаг. Поэтому и не добрались до финала Лиги чемпионов. Но победа в Премьер-лиге второй раз подряд - это просто фантастика! Гвардиола в этом сезоне выиграл все, что можно было выиграть в Англии. Но Лига чемпионов – это все-таки другой уровень. Поэтому он не выиграл Лигу ни с «Сити», ни с «Баварией». Именно потому, что слишком упертый тренер, не считает нужным подстраиваться под соперника. Нужно быть гибче! То же самое Тен Хэг, он должен извлечь уроки из поражения от «Тоттенхэма». Гвардиола уже обжегся, но продолжает гнуть свое. Я тоже за то, чтобы команда играла в свою игру, но при этом всегда учитывал фактор соперника. Такой уж голландский менталитет – любоваться собой и не замечать достоинства противника. Но я - другой. Во-первых, соперника надо уважать. Во-вторых, поступать, как Гвардиола, просто не очень умно. Команды Гвардиолы и Тен Хэга обыгрывают всех в национальных чемпионатах, но в Лиге чемпионов надо играть иначе. В 2010-м я допустил ту же ошибку с «Баварией». Зачем наступать на те же грабли!

- В этом разница между Гвардиолой и Моуриньо, который был вашим помощником в «Барселоне»?

- Да. Моуриньо хороший тактик. Гвардиола тоже, но танцует только от атаки. Моуриньо же думает и об обороне.

- Чему вы учили их в «Барселоне»?

- Атаковать. Всегда атаковать. В этом я собаку съел. Был воспитан на таком атакующем футболе. Тем не менее мои команды не бежали вперед шашки наголо. В «Аяксе» я преподавал примерно такой же футбол, которому Михелс учил и меня, и Кройфа. Но я отличался от Михелса и Кройфа в подходе к защите. А вот как организовать атаку – здесь мы мыслили одинаково.

ДАЛ СВОБОДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКАМ

- Когда мы брали интервью у Михелса в 2000-м, он сказал, что как аналитик вы сильнее, чем Кройф.

- Кройф, став тренером, в душе оставался игроком. Главное отличие между нами троими - подход к роли центральных защитников. Я дал им свободу. Михелс предпочитал габаритных, мощных защитников: Хюльсхоффа, Бланкенбурга, Васовича ... Кройфф – тот сделал из защитника, я имею ввиду Роналда Кумана, главного дирижера. Но рядом с Куманом были Надаль и Алешанко (капитан) – высокие ребята, 185 сантиметров и выше. Я думал так: конечно, когда в команде есть такой игрок как Куман, как ты можешь запретить ему творить, идти в обводку, держать мяч! Но ведь ни Надаль, ни Алешанко в этом плане не были такими мастерами, поэтому если соперник приставит к Куману нападающего, кто тогда будет организовывать атаку? В те времена я уже считал, что центральные защитники могут быть плеймейкерами. В «Аяксе» у меня так играли Данни Блинд и Вим Йонк. Да, им было не просто, ведь они должны были еще и разрушать. Но ведь выиграли же мы благодаря такой вот тактике Кубок УЕФА в 1992-м году!

- В такой роли у вас играл еще и Райкард…

- Когда продали Йонка и Беркампа, я пригласил Райкарда. С ним игра стала более сбалансированной. Сначала он не хотел играть в центре защиты, хотел быть опорным, как в «Милане». Но мне удалось его убедить составить пару с Блиндом. Он одновременно цементировал оборону и начинал, направлял атаку. Да оба, он и Блинд, прекрасно справлялись с этой ролью. В 1995-м Райкард и Литманен обеспечивали идеальную вертикаль. А вот с Бергкампом не очень получалось, хотя он был классным бомбардиром. То же самое можно сказать и о Йонке – тот был отличным распасовщиком, но не отрабатывал в обороне. Мы внесли изменения в состав и в следующем сезоне (1994/95) проиграли только один матч (из общего числа 49, во всех турнирах) – «Фейеноорду» в Кубке.

ПРИСПОСОБИТЬСЯ К МИРОВОЙ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ

- При вас заиграли Хави, Иньеста, Томас Мюллер, Рэшфорд… Но вы ведь не только давали, но что-то еще и брали у молодежи?

- Во-первых, я всегда стремился быть на одной волне с молодыми, в курсе их планов, идей, мне – старику - это просто интересно. Хочу вместе с молодыми быть современным. Потом, нельзя ведь строить команду сплошь из опытных, тем более из ветеранов. Да, у этих ребят есть опыт, они уверены в себе, но часто играют на себя, а не на команду. Так получается чисто автоматически. А молодой – это задор, это энергетика, они заряжают и «старичков». Идеальная команда – это сплав молодости и опыта, именно таким был «Аякс». А вот в «Манчестере» не получилось – мне просто не дали времени. Вот почему я предпочитаю работать, скажем так, с ограниченным контингентом игроков, в таких командах у молодых больше шансов заиграть. Одним из критериев выбора команды для меня была работа академии, откуда я мог бы брать игроков. Где бы ни работал, у меня всегда был заместитель, который тренировал либо дубль, любо юношескую команду. В «Аяксе» это был Жерар Ван дер Лем. В «Барселоне» я предложил эту роль Роналду Куману. В «Баварии» таким помощником был Герман Герланд.

- Сейчас, в век интернета, с молодыми труднее работать?

- Жизнь, конечно, не стоит на месте, общество развивается, изменяется среда в которой живут футболисты, и тренер должен учитывать эти изменения. Игроки становятся все более эгоцентричными - из-за этой мировой компьютеризации. Все только и делают, что сидят и тупо лупят по клавиатуре. Когда я был ребенком, моими учителями были родители, священник и школа. Это был мой мир. Сегодня мир значительно расширился, но человек становится все более одиноким, замкнутым, таким всезнайкой – думает, что уже все знает, все видел. И вот приходится как-то приспосабливаться к этой новой этой жизни. Но нет выбора. Хотя, если разобраться, я все время приспосабливался. Однако никогда не изменял своим футбольным принципам. Как бы ни менялось общество.

ВСЕГДА БУДУ ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ИГРОКОВ ОТ НАПАДОК ПРЕССЫ

- Зинедин Зидан весной вернулся в «Реал» - в коанду, где он так успешно работал. Но нельзя ведь дважды войти в одну и ту же реку…

- Зидан ушел. Потом вернулся. Но все уже изменилось, другая атмосфера, игроки изменились, изменилась их психология. И иногда требуются месяцы, даже год или два, чтобы вернуть все на круги своя… Все изменилось после твоего ухода. Тренер, который работал после тебя, может быть, предпочитал игроков совсем другого склада… В любом случае, возвращаться всегда труднее, чем начинать с чистого листа. Когда ты впервые появился в клубе, тебя толком никто не знает. Когда же возвращаешься, ты – старый знакомый, от тебя требуют прежних результатов. Условия изменились, а хотят повторения. Все не так просто, поверьте мне…

- Вы считаетесь тренером диктатором, поборником железной дисциплины…

- Нет, нет, нет! Я не такой. Это так меня рисует пресса. Возможно, потому что я - человек эмоциональный, оберегаю своих футболистов. А СМИ нужны сенсации, заголовки. Я, конечно, мог бы пойти у них на поводу, но не хочу.

- А насколько вы способны защищать сами себя? Приходится иногда играть роли?

- Это не правда. Я никогда не актерствую! Но в человеческих отношениях надо выбирать нужную линию поведения. У каждого своя индивидуальность, свой характер, иногда не очень совместимый с другими. И тренеру надо иногда ломать себя, подстраиваться. Если же не получается, кто-то должен уйти. Что касается СМИ, вы же не можете изменить их. У прессы совсем другие интересы, для журналистов главное – громкий заголовок. А мне что делать? Я должен защищать своих игроков, свой клуб. Может быть, я был излишне прямолинеен, не всегда выбирал выражений. Вот у СМИ и создался мой определенный образ.

- Общительность, умение разговаривать - это первостепенное качество для тренера?

- Самое важно качество. Во-первых, потому что без этого вы не сможете донести ваши идеи до игроков. Без этого не сможете убедить их в своей правоте. А без игроков вы - никто. Создание команды – это одновременно и передача своей футбольной философии. Постоянно, каждую минуту, надо спрашивать себя, получается ли, правильно ли ведешь себя, надо ли было наказать кого-то либо наоборот поощрить… Я всегда пытался объяснить игрокам каждый этап построения команды. Говорил каждому лично – о его плюсах и минусах. Ну и, конечно, надо уметь разговаривать и с прессой. Но я всегда буду защищать своего игрока от нападок СМИ.

НАСТУПИТЬ НА ГОРЛО СОБСТВЕННОЙ ПЕСНИ

- Вы работали в «Аяксе», в «Барселоне», в «Баварии», в «Манчестер Юнайтед»… Что такое великий клуб, существует ли культура великого клуба?

- Существуют две культуры: народа, страны, где вы работаете, и футбольная – клуба. Есть культура, которую вы сами создаете, и культура, к которой должны адаптироваться. В Голландии мне не нужно было ни к чему адаптироваться - это была моя страна, моя культура. Но когда я приехал в Испанию, мне пришлось приспосабливаться к обеим культурам. Хотя в игровой концепции «Барсы» для меня не было ничего нового - до меня там поработали Михелс и Кройф. Но пришлось приспосабливаться к игрокам, к их тактическому кругозору, игровым особенностям. Речь идет об игроках из Южной Америки, у них своя особая культура. Но я сразу начал внедрять свои идеи, потому что меня собственно за этим и пригласили. Постепенно на второй год, выработался нужный подход и к южноамериканцам. Но все портил Ривалдо… Через десять лет я пришел в «Баварию», думал, вот теперь то построю команду по своему разумению, реализую свои идеи. Но «Бавария» играла по схеме 3-5-2 или 4-4-2 - это было не совсем то, что мне надо было. И вот снова пришлось наступить на горло собственной песни. Потому что клуб уже купил двух форвардов - Ивицу Олича и Марио Гомеса (оба могли играть на острие), были еще в команде Лука Тони и Мирослав Клозе, Томас Мюллер. В результате, у меня оказалось пять равноценных форвардов, но нельзя же их выпускать одновременно! Хотя и поставил Олича на левый край… Как-то пришлось выкручиваться, потому что уважал немецкий клуб, ценил отношение болельщиков. Но в руководстве был целый ряд бывших именитых, которые имели свое мнение, постоянно встревали в работу. Но, по крайней мере, у «Баварии» есть настоящая спортивная культура, спортивный кодекс, в отличие от того же «Манчестер Юнайтед», который живет только по законам бизнеса.

- Как поживают ваши знаменитые дневники, записи?

- Я вел записи еще в бытность игроком в «Аяксе». Все сохранилось. Потом появились компьютеры, и с 1997-го уже не пишу от руки.

- Перечитываете иногда?

- Нет. Может быть, перечитаю, когда я стану совсем старым, захочу писать мемуары…