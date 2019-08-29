Андрей Червиченко: Уверен на 90 процентов, что «Спартак» пропустит в матче с «Брагой»

- Давненько мы с вами не общались, поэтому начнем с новичков. Что скажете про Шюррле?

- Радует, что в «Спартаке» появился такой грамотный игрок, Шюррле – очень хорош. Мне он сильно напоминает Егора Титова – умный, быстрый, мгновенно принимает лучшие решения, видит поле, техничный. С другой стороны хочется рыдать, что не игравший два года человек, выглядит лучшим в нашем чемпионате, а не только в «Спартаке».

- Тил – пока не очень понятен его уровень. Согласны?

- То же самое могу сказать и про Ларссона. Пока совершенно непонятно, на что потрачены такие деньги. Мне кажется, что попытка купить у «Крыльев» Соболева была бы гораздо более грамотным приобретением, чем этот швед. Парень забивает в каждом матче – россиянин, большой, фактурный. То, что надо.

- Радует Максименко - сколько он тащит, спасает. А ведь совсем еще молодой парень…

- Он и в прошлом году здорово себя проявил. Это будущее «Спартака». Единственное, меня не радует, что пропал Селихов. Он мне очень нравился. Не знаю, почему ему не дают шанса – травма или из-за того, что его представляют определенные люди. Но это ни чуть не принижает достижения Максименко – парень просто молодец.

- Бакаев, Мирзов…

- Бакаев – неплох. Но все уже поняли, что нужно прикрывать его левую ногу, которая у него ударная. И ему стало немного сложнее. Возможно, соперники не так тщательно разбирали игры «Арсенала» в прошлом сезоне, и Бакаев чувствовал себя более раздольно. «Спартак» разбирают тщательнее.

Та же ситуация была с Макгиди и Промесом: соперники поняли, в какую сторону они будут обводить и затем бить, и все их ударную ногу прикрывали. Но в остальном, по своему напору, желанию, парень очень хороший.

- Такое впечатление, что сдал Зобнин…

- Зобнин – работяга, выполняет большой объем. Он больше силен в разрушении, даже в запугивании соперника. На мой взгляд, хороший игрок. Он такой – стержневой, не ломающийся и другие на него смотрят.

- Кстати, по поводу Промеса. Вчера «Аякс» провел блестящий матч с «АПОЭЛОМ». Моментами – просто потрясающе атаковал. Но Промес там на лавке сидит, и я не понимаю, кого он может заменить в основе глобально, а не на десять минут в конце матча. А у нас он был звездой.

- Это еще одно подтверждение, что многие звезды нашего чемпионата в Европе не дотягивают даже до среднего уровня.

- Кредит доверия Олегу Кононову со стороны спартаковских руководителей, на ваш взгляд, велик?

- Не знаю, сами руководители странные. В советские времена был такой термин – приспособленец. Вот Кононов - настоящий приспособленец. Он подстраивается под ситуацию и сам не понимает, что рассказывает. И после каждого матча молится, чтоб его не выгнали. Игры нет, связей нет, характера нет. Из 14 очков «Спартака» минимум 8 – это подарок судей, а не работы тренера. Игра если и получается, только за счет индивидуального мастерства футболистов, а не грамотных действий, грамотных замен или еще чего-то.

Возьмите матч с «Крыльями». Первый тайм неплохой, во втором надо додавливать. Да, пропустили, ничего страшного, бывает, но играли-то ужасно. Оба мяча совсем нелогичны.

- Сегодня важнейший матч с «Брагой». Что скажете?

- На мой взгляд, «Брага» забьет. «Спартак» обязательно пропускает и я уверен на 90 процентов, что и в этом матче тоже получат. Поэтому надо забивать три, потому что ни 1:0, ни 2:0 в течение матча ничего не гарантируют. На 90-й могут запросто пропустить: любой рикошет, неудачный отскок, выдуманный или не выдуманный пенальти и все – до свидания. А вот может ли «Спартак» забить три – очень большой вопрос.