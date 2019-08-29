Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы - Советский спорт
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29 августа 2019 22:12ФутболЗибрак Артем

Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы

В очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА.

Вызов для Кононова

К ответному матчу с «Брагой» спартаковцы подошли в хорошем эмоциональном состоянии, но не без тревожных предчувствий в душе. После поражения с минимальным счетом в Португалии для выхода в групповой этап Лиги Европы красно-белым требовалось выиграть с разницей в два мяча.

С одной стороны, задача вполне достижимая, с другой – еще не рассеялись призраки ПАОКа, АЕКа, «Санкт-Галлена» и «Легии». Каждый раз у москвичей был проходимый соперник, но из раза в раз ответный домашний матч превращался в кошмар. Так что Олегу Кононову требовалось добиться того, что до него не удавалось Массимо Каррере, Дмитрию Аленичеву и Валерию Карпину.

Для решения этой задачи Кононов бросил в бой всех сильнейших исполнителей, имеющихся у него под рукой. Атакующую четверку составили Зелимхан Бакаев (на излюбленном правом фланге), Андре Шюррле (в центре), Резиуан Мирзов (справа) и пропустивший из-за дисквалификации три матча в РПЛ Эсекьель Понсе (на острие).

Не запугали и провалились

Понимая сложность поставленной задачи и подогреваемые заполненными трибунами хозяева с первых минут завладели мячом, но стартового натиска организовать не удалось. Португальцы хладнокровно оборонялись и не торопились расставаться с мячом. Спартаковцы же излишне торопились найти впереди Шюррле, поднимавшегося на одну линию с Понсе, но немцу все время немного не хватало, чтобы зацепиться.

В итоге первый по-настоящему опасный момент случился у ворот Александра Максименко в результате контратаки и классического уже провала в опорной зоне. Этот-то момент и завел спартаковец по-настоящему. Полузащитникам наконец удалось доставить мяч Шюррле в свободную зону в штрафной. Изящный пас немца должен был замыкать Понсе, но он действовал нерасторопно и момент загубил. Следом Самюэль Жиго немного не хватило точности после подачи с углового Гулиева.

Уже в первом тайме у португальцев начались регулярные проблемы со здоровьем. В середине тайма получил травму и попросил замену Уилсон Эдуарду, а ближе к перерыву покинул поле Витор Тормена. Кроме того, медики оказывали помощь вратарю Лиме Матеусу.

Тем не менее, это не сломило гостей. Напротив, вопреки неприятностям перед свистком на перерыв дубль оформил Рикарду Орта, отличившийся и в первом матче. В обоих случаях провалилась опорная зона красно-белых. В первом случае Роман Зобнин и Аяз Гулиев позволили Андре Орта беспрепятственно принять мяч перед штрафной и отдать голевую передачу брату (надо отдать должное – удар у него получился идеальным), а во втором Зобнин обрезался в центре поля и привез контратаку. И уже не имеет значения, что Орта помог рикошет.

Беззубо, бездарно, безнадежно

Теперь «Спартаку» за тайм надо было забивать в два раза больше мячей, чем до перерыва сознано моментов. В перерыве Кононов заменил как всегда безобразно сыгравшего Мирзова, потерявшего больше мячей, чем сделавшего передач, на Солтмурада Бакаева. Это решение трибуны встретили разве что не овациями.

Видимо, слишком эмоциональными получились последние матчи красно-белых, и они банально выдохлись. Если болельщики ждали штурма хотя бы после перерыва, то они остались разочарованы. Футболисты «Браги» со профессорским спокойствием продолжали гнуть свою линию. Кононов тоже, видимо, все понял – чем иначе объяснить выход на поле Джано Ананидзе и Наиля Умярова?

Даже трибуны стали тише и скандировали кричалки скорее механически. Надежды на успех растаяли уже за полчаса до финального свистка. Более того, тотальная беззубость хозяев начала настолько раздражать болельщиков, и они впервые за последний месяц освистали футболистов. Португальцы в острых контратаках были куда ближе к тому, чтобы довести дело до разгрома, поэтому гол Зелимхана Бакаева под занавес матча стал приятной неожиданностью.

Таким образом, «Спартак» не только вылетел из Лиги Европы, но и круто подставил Россию, поскольку, лишившись второго клуба в еврокубках, удержать в борьбе с Португалией седьмую строчку оставшимся еврокубковым бойцам будет непомерно трудно.

«Спартак» - «Брага» - 1:2 (0:2)
Голы: Р. Орта, 42 – 0:1. Р. Орта, 45+3 – 0:2. З. Бакаев, 89 – 1:2.
«Спартак» (Россия): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Зобнин (Умяров, 76), З. Бакаев, Шюррле, Мирзов (С. Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).
«Брага»: Матеус, Тормена (Кунья, 39), Секейра, Эсгаю, Виллемен, Палинья, Новайш (Франсержио, 76), А. Орта, Р. Орта, Эдуарду (Голено, 24), Паулинью.
Предупреждения: Палинья, 16. Р. Орта, 33. Эсгаю, 46. Жиго, 68.
Судья: Масса (Италия).

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