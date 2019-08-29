Евгений Ловчев: «Спартак» провел бездарный матч

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Не ожидал такой бездарной игры от «Спартака». Да, у команды нет еще сыгранности, нет рисунка и нет класса, как такового. Но чем понравился «Спартак» в матчах с ЦСКА и «Крыльями», - это эмоциями. У футболистов были эмоции: они хотели нравиться зрителям, хотели выигрывать. Сегодня мы этого не увидели, за исключением 10-15 минут в середине первого тайма. Понсе не использовал отличный момент. Но этот эпизод говорит о том, что он не обладает достаточным классом. Там дальше стоял Бакаев, поднял две руки, просил передачу, Понсе его даже не увидел. Затем тут же головой бил Жиго. Не использовали два момента.

Но хочу сказать о другом. Когда ты проигрываешь 0:2, понятно, что четыре уже не забить. Но все равно, надо уважать зрителей, полностью заполнивших стадион, огромную армию болельщиков у телеэкранов. И вот здесь я не увидел самого главного, что «Спартак» вышел на поле рвать.

В перерыве мы поговорили с моим другом Сашей Градским. Он очень интересную вещь подметил. Помните два эпизода с участием Жиго в матче с ЦСКА? Один раз от него мяч отлетел в ворота, а во втором таком же моменте он спас команду. И сегодня в моменте со вторым голом, он опять находился не рядом с игроком, который бьет, а оттянулся ближе к воротам. Но защитник должен накрывать нападающего соперника. Саша и задается вопросом: «Тренер объясняет Жиго, что он действует неправильно?» Получается, что Градский больше понимает в футболе, чем некоторые футболисты.

Но больше всего меня возмутило безволие, с которым игроки «Спартака» провели второй тайм. И забитый в концовке гол этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам, что играют за них и для них.

Я уже не раз говорил, что рождается новый «Спартак». Сегодня не было Тила, не было Ларссона, но про Ларссона пока вообще нечего сказать. Он себя пока ничем не проявил. А по поводу Понсе, думаю, что его покупка – это ошибка. Во все времена «Спартак» славился своим единением с болельщиками. Сегодня я увидел полное безразличие футболистов к своим болельщикам. Их освистывали, а они даже не старались переломить матч. В очередной раз мы увидели, что центральной опорной зоны в команде не существует.

Я говорил перед матчем, что «Спартак» вряд ли выйдет в групповой этап. Причина одна: «Спартак» почти наверняка пропустит, а три точно не забьет. Но получилось еще хуже.