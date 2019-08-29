Эсекьель Понсе: Когда надо забивать четыре мяча, сложно что-то исправить - Советский спорт
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29 августа 2019 23:48ФутболГригорьевская Юлия

Эсекьель Понсе: Когда надо забивать четыре мяча, сложно что-то исправить

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы подлился впечатлениями о игры.

- Подведите итоги выступления «Спартака» в Лиге Европы.
- Подобный результат – это большая боль для нас. Мы все хотели играть в Лиге Европы. Но, к сожалению, мы не смогли достигнуть этой цели.

- В чем «Брага» оказалась сильнее «Спартака»?
- Так сложился матч. У нас было два хороших момента в первом тайме, но мы не смогли ими воспользоваться. Пропустили два мяча, и при таком раскладе было уже трудно перевернуть игру.

- «Брага» выглядела организованной командой, а «Спартак» больше импровизировал. Лично вы понимали, что вам надо делать на поле?
- Может быть, со стороны так и казалось, потому что когда тебе надо отыгрываться и забивать, то, возможно, эмоции захлестывают, и появляется подобная импровизация. Но первый тайм мы начали неплохо, владели мячом, была пара хороших моментов. Но когда необходимо забивать четыре мяча, сложно что-то исправить.

- Вам создавало проблемы то, что вы были дисквалифицированы на игры чемпионата России, и выступали только в Лиге Европы?
- Нет, потому что благодаря Лиге Европы у меня была нормальная игровая практика – один матч в неделю. В любом случае это не может быть оправданием нашего поражения. Сейчас нам остается только одно – думать о следующем матче и готовится к встрече с «Зенитом».

- Насколько сложно было выходить на второй тайм при счете 0:2 и было ли ощущение, что еще можно спасти игру?
- Никаких пораженческих настроений у нас не было. Всегда все выходят на поле за победой. Даже несмотря на то, что надо было забивать четыре мяча. Никто не опускал рук, и упаднических настроений не было. Все старались и бились до конца.

- Следующий матч у вас с «Зенитом». Вам уже объяснили, что эта игра значит для болельщиков «Спартака»?
- Конечно, я понимаю важность этого матча. Это дерби и игра за шесть очков. В случае победы у нас есть хороший шанс возглавить турнирную таблицу. Все понимают, что ждет нас в этой игре. Будем стараться сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата.

- После матча в раздевалке была тишина или тренер что-то объяснял?
- Несмотря на сегодняшний удар, наш наставник старался нас приободрить. Нужно уже думать о встрече с «Зенитом», чтобы подойти к ней свежими и с хорошим настроением.

- Насколько проще «Спартаку» будет решать задачи в чемпионате после вылета из еврокубков?
- Нет разницы, в скольких турнирах участвовать, играть один раз в неделю или два. Есть время на восстановление, чтобы были силы. Будем готовиться от матча к матчу, чтобы выдавать лучшее, что мы можем.

- Знаете ли вы о том, что Россия с Португалией борется за более высокую строчку в таблице коэффициентов и что сейчас мы дали сопернику большой козырь?
- Да, мы знали перед матчем о том, что бились за престиж российского футбола. В обоих встречах мы старались делать все возможное, чтобы пройти дальше.

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