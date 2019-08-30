Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться?

Количество сетований о том, что в сегодняшнем российском футболе не созданы условия для формирования и роста детско-юношеских талантов, уже давно стали общим местом. Точно так же сносочкой добавляют в этом месте рассказ об исключении - академии «Краснодара», созданной на деньги частного инвестора. У Галицкого, поговаривают, по каждому году рождения - по 75 суперперспективных мальчишек. Но не о них сейчас речь.

Если «Зенит» высасывает, как пылесос, всю перспективную молодёжь со всей страны (ему можно и вовсе не вкладываться в собственных воспитанников - легче купить разово, чем тратить вдолгую), то в Москве сегодня пример прямо противоположный. Мы можем сетовать сейчас на локальные неудачи на европейской арене у грандов, но посмотрите на то, что глобально происходит: к четырём столичным клубам спешат присоединиться в элите ещё два: «Чертаново» и «Торпедо» - в зоне перехода их ФНЛ в РПЛ.

И на этом фоне сколько трансферных сделок, когда на первый план выходят московские воспитанники! История с Суторминым, строгинским воспитанником, сейчас прогремела по всей стране (многие пишут, что он - из школы «Крылатское», но там в единую школу «Строгино» объединялись в своё время сразу четыре учебных заведения - впрочем, не буду утомлять вас избыточными деталями, которые понятны и интересны лишь специалистам).

А накануне стало известно о другом подписании. В «Зенит-2» перешёл ещё один воспитанник из Строгина - Михаил Погорелов, здешняя «восьмерка». На прощание клуб даже подготовил ему симпатичный ролик:

Наверняка, разумеется, найдутся неадекваты, которые будут иронизировать, что в сумму выплат по Погорелову якобы ещё и недоплату по Сутормину включили - бог им судья. Мы в курсе деталей, и мы знаем, что это не так. Речь-то совсем о другом: кто после этого будет говорить, что у нас не растят таланты? И месседжи для молодых: будешь работать над собой - попадёшь к чемпионам страны. Михаил играл и за студенческую сборную, и голы забивал активно. Будем следить в «Зените-2».