Маринато Гилерме: Мы могли даже выиграть матч с «Ростовом», но нам не повезло - Советский спорт
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31 августа 2019 20:13ФутболГригорьевская Юлия

Маринато Гилерме: Мы могли даже выиграть матч с «Ростовом», но нам не повезло

После матча «Локомотива» - «Ростов» своими впечатлениями поделились Маринато Гилерме, Евгений Чернов и Элдор Шомуродов.

- Как вам игра? – вопрос Гилерме.
- Матч получился для нас сложным, и еще не повезло в некоторых моментах, которые не смогли реализовать. А соперник забил два мяча. Думаю, к нашей игре и желанию выиграть вопросов сегодня нет.

- В моменте со вторым голом показалось, что все футболисты остановились, как в замедленной съемке. Что там произошло?
- Все думали, что был офсайд. Но когда я уже пропустил, понял, что пас назад был от нашего игрока. Так бывает. На несколько секунд я потерял внимание.

- В концовке матча были моменты, когда могли сравнять счет. Почему не дожали соперника?
- Просто не повезло, как я уже сказал. Мы даже могли выиграть этот матч, для этого были возможности, но такие дни бывают. Нужно поднять голову и двигаться дальше. Это еще только начало чемпионата и у нас есть потенциал, чтобы занять первую или вторую строчку в таблице.

- Как приняли в команде Жоау Мариу?
- Как всех новичков, которые к нам приезжают. Мы должны их поддержать, потому что они все для нас важны. С Жоау Мариу было также.

- Как оцениваете его дебют?
- Первую игру всегда сложно играть. Он к нам пришел два дня назад и вышел в первом тайме очень быстро, без разминки. Это тяжело. Любой футболист должен адаптироваться к команде. Первый тайм он провел не очень хорошо, но понятно почему так получилось. Во втором тайме он более уверенно себя чувствовал и показал свой потенциал.

«Хотел помочь голкиперу и удачно отбил мяч»

- Как вам удалось выбить мяч «Локомотива» с ленточки ворот в концовке матча? – вопрос Чернову.
- Я прыгал осознанно. Хотел помочь своему вратарю, да и всей команде. Просто получилось удачно отбить мяч. Сделал свою работу.

- Что ребята сказали в раздевалке?
- Просто ребята поблагодарили меня, а я их - за хорошую игру.

- Лука Джорджевич что-то потом говорил?
- Да нет. Вроде ничего не сказал. Но он, наверное, расстроился.

- Валерий Карпин сказал, что остался недоволен игрой.
- Он - главный тренер, ему виднее. Главное - что мы заработали три очка в выездном матче с сильной командой.

- Успели ли обсудить в команде, что вышли на первое место в чемпионате?
- Нет. Идет ведь только восьмой тур. Это ничего не значит.

- Когда вы стали играть в пять защитников, перестали так хорошо держать мяч. Почему?
- Потому что «Локомотив» добавил, ему нужно было забивать. Железнодорожники бросили все силы вперед. У нас было преимущество в два мяча, могли забивать на контратаках, но в итоге пропустили и устроили себе нервозную концовку.

- Сейв – это лучший момент в вашей карьере?
- Да что вы все о нем. Просто мы делаем свою работу.

«Чернов здорово вынес мяч из ворот, нам просто повезло»

- В конце матча произошло спасение. Как удалось такое сотворить? – вопрос Шомуродову.
- Это командная работа. Главное, что мы сегодня выиграли.

- Расскажите подробно о двух забитых мячах.
- В первом случае это была наигранная комбинация, а во втором – мяч отскочил ко мне.

- Когда был угловой, показалось, что вас потеряли. Как удалось так технично оторваться от оппонентов?
- Мы это отрабатывали на тренировках. Игрок ставил блок нашему футболисту, поэтому я отскочил туда.

- Ожидали, что после сегодняшнего матча возглавите гонку бомбардиров?
- Хотел этого и добился.

- Сложная была игра?
- Конечно, было тяжело, особенно в первые тридцать минут, потом уже начали показывать свою игру.

- Концовка получилась очень нервной, особенно в добавленное время.
- Да, спасибо защитникам, они хорошо отработали.

- О чем подумали, когда не реализовали свой третий момент?
- Мы выиграли, поэтому все нормально.

- Вы поедете в сборную на позитиве, «Ростов» на первом месте.
- Сборная – это совсем другое. Там мы тоже должны побеждать.

- Ментально «Ростов» готов, что на него будут настраиваться по-другому? Все-таки теперь вы на первом месте.
- Конечно. Будем также стараться побеждать в каждом матче.

- Чернов вынес мяч с ленточки. Видели когда-то подобное?
- Нам просто повезло, конечно. Чернов здорово сыграл.

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