Маринато Гилерме: Мы могли даже выиграть матч с «Ростовом», но нам не повезло

- Как вам игра? – вопрос Гилерме.
- Матч получился для нас сложным, и еще не повезло в некоторых моментах, которые не смогли реализовать. А соперник забил два мяча. Думаю, к нашей игре и желанию выиграть вопросов сегодня нет.
- В моменте со вторым голом показалось, что все футболисты остановились, как в замедленной съемке. Что там произошло?
- Все думали, что был офсайд. Но когда я уже пропустил, понял, что пас назад был от нашего игрока. Так бывает. На несколько секунд я потерял внимание.
- В концовке матча были моменты, когда могли сравнять счет. Почему не дожали соперника?
- Просто не повезло, как я уже сказал. Мы даже могли выиграть этот матч, для этого были возможности, но такие дни бывают. Нужно поднять голову и двигаться дальше. Это еще только начало чемпионата и у нас есть потенциал, чтобы занять первую или вторую строчку в таблице.
- Как приняли в команде Жоау Мариу?
- Как всех новичков, которые к нам приезжают. Мы должны их поддержать, потому что они все для нас важны. С Жоау Мариу было также.
- Как оцениваете его дебют?
- Первую игру всегда сложно играть. Он к нам пришел два дня назад и вышел в первом тайме очень быстро, без разминки. Это тяжело. Любой футболист должен адаптироваться к команде. Первый тайм он провел не очень хорошо, но понятно почему так получилось. Во втором тайме он более уверенно себя чувствовал и показал свой потенциал.
- Как вам удалось выбить мяч «Локомотива» с ленточки ворот в концовке матча? – вопрос Чернову.
- Я прыгал осознанно. Хотел помочь своему вратарю, да и всей команде. Просто получилось удачно отбить мяч. Сделал свою работу.
- Что ребята сказали в раздевалке?
- Просто ребята поблагодарили меня, а я их - за хорошую игру.
- Лука Джорджевич что-то потом говорил?
- Да нет. Вроде ничего не сказал. Но он, наверное, расстроился.
- Валерий Карпин сказал, что остался недоволен игрой.
- Он - главный тренер, ему виднее. Главное - что мы заработали три очка в выездном матче с сильной командой.
- Успели ли обсудить в команде, что вышли на первое место в чемпионате?
- Нет. Идет ведь только восьмой тур. Это ничего не значит.
- Когда вы стали играть в пять защитников, перестали так хорошо держать мяч. Почему?
- Потому что «Локомотив» добавил, ему нужно было забивать. Железнодорожники бросили все силы вперед. У нас было преимущество в два мяча, могли забивать на контратаках, но в итоге пропустили и устроили себе нервозную концовку.
- Сейв – это лучший момент в вашей карьере?
- Да что вы все о нем. Просто мы делаем свою работу.
- В конце матча произошло спасение. Как удалось такое сотворить? – вопрос Шомуродову.
- Это командная работа. Главное, что мы сегодня выиграли.
- Расскажите подробно о двух забитых мячах.
- В первом случае это была наигранная комбинация, а во втором – мяч отскочил ко мне.
- Когда был угловой, показалось, что вас потеряли. Как удалось так технично оторваться от оппонентов?
- Мы это отрабатывали на тренировках. Игрок ставил блок нашему футболисту, поэтому я отскочил туда.
- Ожидали, что после сегодняшнего матча возглавите гонку бомбардиров?
- Хотел этого и добился.
- Сложная была игра?
- Конечно, было тяжело, особенно в первые тридцать минут, потом уже начали показывать свою игру.
- Концовка получилась очень нервной, особенно в добавленное время.
- Да, спасибо защитникам, они хорошо отработали.
- О чем подумали, когда не реализовали свой третий момент?
- Мы выиграли, поэтому все нормально.
- Вы поедете в сборную на позитиве, «Ростов» на первом месте.
- Сборная – это совсем другое. Там мы тоже должны побеждать.
- Ментально «Ростов» готов, что на него будут настраиваться по-другому? Все-таки теперь вы на первом месте.
- Конечно. Будем также стараться побеждать в каждом матче.
- Чернов вынес мяч с ленточки. Видели когда-то подобное?
- Нам просто повезло, конечно. Чернов здорово сыграл.