«Газпром Арена» похожа на пьяного жениха на свадьбе

Стадион в Санкт-Петербурге получил право принять финал Лиги чемпионов-2021, то есть уже в следующем сезоне. С одной стороны, радоваться бы, что на нашей территории вновь сойдутся два лучших клуба Европы. В 2008 году Лужники принимали английское противостояние. Теперь город, претендующий на право называться второй столицей, примет новый финал сильнейшего клубного турнира Европы.

Вы вряд ли найдете другие примеры современных стадионов, которые за такое ограниченное время приняли бы столько топ-событий.

2017 год – Кубок конфедераций

2018 год – Чемпионат мира

2020 год – Чемпионат Европы (причем, единственный из всех российских стадионов)

2021 год – финал Лиги чемпионов УЕФА.

Ничего не забыл? Если что упустил – добавьте.

В очереди стояли за право провести финал куда более раскрученные Мюнхен и Уэмбли. Оба отодвинуты. Знаете, как бывает, когда к банкомату в очереди стоят чистенькие такие товарищи с портфельчиками и папочками, а их расталкивает сомнительного вида человечек. Они, разумеется, расступятся. Пусть, с нас не убудет.

Мы все больше начинаем напоминать эдакого подвыпившего жениха на свадьбе. Знаете, как бывает. Есть хамоватый жених, который долго уговаривал выйти за него девушку. Новообретенная родня, она, конечно, благородного происхождения, но боится жениху возразить, потому что он достает из кармана пачку купюр и кричит: «Что? Не нравлюсь? А вот на это посмотрите!» И денег им за пазуху сует столько, что по их лицам текут слезы унижения, но они все равно эти деньги берут.

Не хочу никого оскорбить и обидеть. И ни на кого не намекаю. Но все эти внеплановые финалы очень напоминают именно такой сюжет.

Кому-то нравится новый стадион – уважаю чужое право на свое мнение, но по мне – нет. Чудище инопланетное, красивая жемчужина в не самом приятном окружении. Смотреть со стороны – приятно. Пользоваться и работать на нем – совсем нет. Нелепость с выкатывающимся полем, постройкой и сносом медиацентра (потому что забыли, что поле выкатывается именно туда) – все эти темы давно обмусолены на все лады. Но из-за того, что поле не углублено, как это часто бывает, а находится на уровне окружающей стадион земли, приходится сначала пешком подниматься много ступеней вверх. Мягко говоря, не очень-то удобно.

Вспоминаю работу на чемпионате мира. На этом гигантском стадионе не нашлось места для размещения пресс-центра. Зал для пресс-конференций располагался на весьма почтительном расстоянии от стадиона.

Что уж говорить про транспортную логистику, когда высаживаться приходилось километра за полтора до стадиона и дальше идти пешком. До открытой у стен стадиона станции метро надо обходить все равно немалый периметр стен и турникетов. Мы этим хотим поразить иноземцев менее чем через два года?

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