Андре Шюррле: Проиграли «Зениту» из-за каких-то небольших эпизодов

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– Что сегодня не получилось? – вопрос Шюррле.

– Не могу сказать, что у нас что-то не получилось. Была прекрасная игра, последний матч длинного периода, когда мы за месяц провели девять встреч. Проиграли из-за каких-то небольших эпизодов.

– Эта пауза, которая сейчас будет, необходима команде?

– Безусловно, пауза очень важна для нас чтобы восстановиться, набраться сил и продолжать борьбу в турнире. Это был очень сложный месяц, и ребята выложились на сто процентов. Я очень горд своей командой, что мы смогли проделать такую работу.

– Вы три раза пробили штрафные, нанесли около десяти ударов по воротам. Почему постоянно брали на себя эту функцию?

– Я уверен в себе и считаю, что нужно бить. Если не будет ударов – не будет голов. Поэтому я сегодня это и делал. Что касается штрафных, первый прошел совсем рядышком от ворот. Не хватило совсем немного. А в моменте со вторым ударом, мяч действительно улетел сильно выше ворот. Но всегда нужно пытаться бить.

– Можно ли назвать гол «Зенита» нелогичным, потому что «Спартак» в первом тайме доминировал?

– Футбол – это вообще не про логику. Так получилось, что игрок хорошо пробил и хорошо попал. Мы еще забили мяч, который отменил ВАР. Считаю, мы играли лучше, чем «Зенит».

– Сейчас есть критика в адрес Олега Кононова. Вы понимаете, какой футбол он строит в команде?

– Сложно что-то говорить. Тренеру в этот период было очень тяжело. Многие футболисты присоединились к команде после сборов. Во-вторых, был сложный период, когда за месяц мы проведи девять игр. У нас по большому счету и тренировок не было: игра-восстановление, игра-восстановление. Сейчас будет пауза на сборную, будет время восстановиться и отработать то, что нам нужно. Все наладится.

– Поможет ли неучастие в Лиге Европы «Спартаку» в чемпионате России?

– Да, я считаю, что поможет. У нас будет одна игра в неделю, будет время, чтобы сыграть и восстановиться, потренироваться, быть здоровыми, уверенными в своих силах и выступать, как нужно.

«ОБИДНО, ЧТО МЫ УСТУПИЛИ, СЧЕТ НЕ ПО ИГРЕ»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Айртону.

– Всегда обидно проигрывать в домашних станах, тем более в таком матче, при полном стадионе и такой поддержке. Но у нас еще много игр впереди. Чемпиона длинный, нужно поднимать голову и работать дальше, завоевывать три очка в следующем матче.

– Что сегодня не получилось у «Спартака», как считаете?

– Не хватило каких-то мелочей. Игра в принципе складывалась в нашу пользу, моменты были и гол, который, к сожалению, отменили. Очень обидно. Счет не по игре, я считаю.

– Перед игрой появилась информация, что у вас возникли проблемы со здоровьем. Можете пояснить ситуацию?

– Я немного приболел, но все прошло в легкой форме. Сегодня я смог выйти на поле и сделать все возможное, чтобы помочь команде.

– Когда стало известно, что вы сыграете?

– Буквально вчера у меня было небольшое недомогание, но уже вчера вечером стало известно, что я смогу сыграть. Все нормально. Ничего страшного не было.