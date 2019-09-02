Друг игроков «Манчестер Юнайтед» водил детей на матчи и насиловал. Теперь он в тюрьме

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Казалось бы, уже отгремела история с массовыми изнасилованиями детей в футбольных клубах Великобритании. Тогда бывший игрок «Крю Александры» признался, что подвергся насилию со стороны экс-тренера клуба Барри Беннелла. «Тренер-педофил» – именно такое прозвище получил 64-летний наставник с наклонностями. Он получил 31 год тюремного заключения и скорее всего на свободу уже не выйдет никогда. Но грязное дело Беннелла живет и процветает. Забавно и одновременно грустно, что очередная история с педофилом в Англии связана именно с близким другом самого осужденного тренера.

Его зовут Брюс Маклин, ему 62 года и он – бывший пожарный. А еще он – ярый болельщик «Манчестер Юнайтед» и социальный работник. Портрет респектабельного джентльмена, не правда ли? Но беда в том, что Брюса признали виновным в 27 случаях попыток насилия над несовершеннолетними и в восьми случаях реального изнасилования мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет.

Маклин, конечно, очень любил детей. И, почти как Юрий Деточкин, старался выразить эту любовь благими деяниями. Маклин даже создал детскую благотворительную организацию и уговорил быть ее президентом самого ныне покойного Джеральда Гросвенора. Для тех, кто не очень ориентируется в британских персоналиях – это шестой Вестминстерский герцог, умерший в 2016 году. Конечно же, уважаемый Гросвенор ничего не подозревал о реальных целях создания благотворительной организации для детей из неблагополучных семей.

Первый звоночек для Маклина прозвенел еще в далеком 1997 году, когда его заключили на 9 лет под стражу за жестокое обращение с детьми в приюте, подшефном его организации. Оказалось, что к тому моменту уже 11 лет мальчики подвергались насилию с со стороны «дядюшки Брюса». 11 из 15 жертв тогда отсудили около 100 тысяч фунтов в качестве компенсации. Но уже в 2013 году на него завели новое дело, поскольку в прессу попали новые признания.

Один из обвинителей утверждал, что подвергся сексуальному насилию в примерочной во время прогулки. Другой случай – во время поездки в лагерь в Шотландии. Но, как выяснилось, самым любимым и циничным методом «расположить» к себе детей был футбол!

Во время суда оказалось, что Маклин – не просто болельщик «Ман Юнайтед». Он был другом целого ряда футболистов клуба, фамилии которых не называются. Именно поэтому у Маклина был практически свободный доступ на тренировочную базу «красных дьяволов», а также возможность приобретать атрибутику клуба с огромными скидками. Чем, собственно он и завоевывал доверие мальчиков. В результате, как призналась одна из жертв педофила, он был изнасилован после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» чуть ли не на стадионе»! Трудно представить, что было во время поездок на тренировочную базу.

Сам Маклин сознался в том, что действительно дружил с некоторыми футболистами «МЮ», частенько возил мальчиков на тренировки в Солфорд, но вину в изнасилованиях не признал. Это не спасло его от признания виновным. Теперь скорее всего он проведет остаток жизни в тюрьме, как и его друг тренер-педофил Барри Беннелл.

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