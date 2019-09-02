Вячеслав Караваев: Нам предстоят трудные матчи, особенно с Шотландией - Советский спорт
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02 сентября 2019 16:13ФутболГригорьевская Юлия

Вячеслав Караваев: Нам предстоят трудные матчи, особенно с Шотландией

После тренировки сборной России с журналистами поговорили Вячеслав Караваев, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.

- Как настроение после матчей чемпионата Голландии? – вопрос Караваеву.
- Все отлично, мы ведь выиграли, причем у сильного соперника. Сейчас лидируем и это очень хороший результат для нас. Надеюсь, продолжим в том же духе.

- В сборной сейчас три правых защитника. Не очень понятно, как вас ротировать.
- Это на усмотрение тренера. Наша задача работать, стараться показать свой максимальный уровень на тренировках.

- С Леонидом Слуцким обсуждаете работу в сборной? Может он дает советы?
- Нет такого. Иногда он помогает, подсказывает что-то. Но никаких конкретных наставлений не дает.

- Что скажете о соперниках?
- Это будут трудные матчи, особенно с Шотландией. Британские команды играют в агрессивный футбол, особенно на выездах. Мы постараемся показать свой максимальный уровень и победить.

- В каком состоянии находятся ребята?
- Все в отличном состоянии и хорошем настроении. Никаких проблем, готовимся. Сам тоже хорошо себя чувствую. Полностью готов.

- Николай Комличенко сказал, что старается не читать спортивную прессу. А вы?
- Я тоже. Много всего пишут. Стараюсь не думать об этом.

- Ребята из «Зенита» не задают вопросы о переходе?
- Нет. Никто ничего не задает. Все только о предстоящих матчах думают.

- Поедете в Шотландию как игрок «Зенита»?
- Честно, не знаю, не думаю об этом, не читаю трансферных новостей. Сконцентрирован на сборной.

«Когда перешел в чемпионат России, стало удобнее приезжать в сборную»

- В прошлом году команда поздравила главного тренер акцией, когда все игроки вышли на тренировку с усами. Сегодня ограничились майкой. Почему? - вопрос Нойштедтеру.
- Не знаю. Надо у Артема Дзюбы спросить.

- Это он был инициатором?
- Не знаю. Было прикольно. Но один раз хватит. А в этот раз, возможно, никто ничего не придумал. Просто поздравили тренера.

- Как галстуком.
- Нет. Думаю, не надо.

- Как в Германии обычно поздравляют тренеров с днем рождения?
- Точно также. Мы даже майку не дарим. Просто каждый игрок поздравляет и все. Работаем дальше. Мы же приехали сюда работать, а не праздновать.

- Как ощущения от чемпионата России, от «Динамо»?
- Отсюда удобнее приезжать в сборную. Я в России три с половиной недели и мне нужно быстрее адаптироваться к команде. Надеюсь, если буду играть в клубе, будут постоянно попадать в сборную. Хотя все равно, в России я выступаю, в Германии или в Турции, самое важное как я буду играть. А тренер сам решит, вызывать меня или нет.

- Что вы знаете о будущих соперниках?
- С Казахстаном мы уже играли, а вот с Шотландией я никогда не играл. Думаю, встреча будет очень интересная и атмосфера хорошая. Шотландцы очень сильны в физическом плане, и я думаю, что с первых минут они будут прессинговать, атаковать нас. Нам надо будет спокойно играть в футбол, а тренер подскажет, что нужно сделать, чтобы добыть три очка.

- Шотландия – очень интересная страна. Нет желания сходить там на экскурсию?
- Нет. Мы туда едем взять три очка. Экскурсий нам не надо (улыбается).

«После моего покера ребята называют меня покермен»

- У вас непонятная ситуация в клубе. Как это влияет на настроение? – вопрос Комличенко.
- Никак не влияет. На сто процентов настроен на сборную. Не думаю об этом.

- Насколько хорошо себя чувствуете физически?
- Отлично. Готов на сто процентов.

- Станислав Черчесов сказал, что, скорее всего, будет играть один нападающий. В какой роли главный тренер рассматривает вас?
- Мы не разговаривали с ним о моей роли. Я должен быть готов выйти на поле в любую минуту. Даже на полминуты в самой концовке матча.

- Партнеры по сборной не подкалывали вас по поводу недавнего покера?
- Нет. Просто называли меня «покермен». Это не считается. Некоторые ребята, конечно, поздравили с этим. Мне приятно.

- Вы читаете, что пишут о вас в российской прессе?
- Нет. В последнее время вообще не читаю. И времени нет, и вникать в это особо не хочется. Я вообще в последнее время мало залазил в интернет.

- Что скажете о сборной Шотландии?
- Это физически очень сильная сборная. Мы должны показать свои лучшие качества. На выезде будет тяжело. Нам надо побеждать.

- Что скажете о возможном переходе в ЦСКА?
- Не готов отвечать на этот вопрос. Завтра будет понятно. Я сконцентрирован на сборной.

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