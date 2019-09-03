Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент

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Об итогах заседания нам рассказал один из участников – генеральный директор «Уфы».

«НЕ ХОЧУ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ, НО…»

– Одной из основных на общем собрании была заявлена судейская тема, набившая оскомину за первые восемь туров. Говорят, разговор с Егоровым получился жестким. Что именно происходило? И довольны ли вы итогами?

– Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по этому вопросу. На собрание, кроме Егорова, пришел и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они все услышали: претензии, чаяния клубов. Местами разговор действительно получился жестким, мужским. Никто никого по головке не гладил.

На мой взгляд, конструктив намечен. В любом случае, сейчас всем нам нужны какие-то перемены. Это, подчеркну, мое личное мнение. Необходима системность в работе судей, которой пока нет. Думаю, глава РПЛ Сергей Прядкин донесет наше видение до РФС. Четырнадцать клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это приличный процент.

– Клубы считают, что Егорова надо убирать?

– Я не хочу переходить на личности, но… Правила в матчах должны трактоваться одинаково. Так, как везде. Если за какое-то нарушение следует назначать пенальти, то его всегда надо назначать. Не должно быть двойных стандартов. А получается немного иначе…

Есть определенные моменты, которые мы не можем понять. Мы – это не только руководители клубов, но и специалисты, и болельщики. Простые люди, ради которых команды играют, больше всего негодуют. А мы ведь играем для народа.

«ЗА ВОСЕМЬ ТУРОВ ВОПРОСОВ НАКОПИЛОСЬ»

– В скольких из восьми матчей чемпионата-2018/19 у «Уфы» возникали вопросы по судейству?

– Такая статистика не имеет значения. Судили и в нашу сторону, и против. И это носит какой-то хаотичный характер. Вот о чем речь. Вот что нужно из премьер-лиги убирать.

– Считаете, что уровень судейства в нынешнем сезоне снизился?

– Конечно. За восемь туров много вопросов накопилось. Впрочем, и в концовке прошлого чемпионата было все то же самое. Не хочу, опять же, переходить на личности, но ничего не меняется. И, насколько я понимаю, РФС тоже видит недостаточную системность в работе судейского корпуса.

– Об общем собрании клубов было объявлено два тура назад. С этого момента количество судейских скандалов резко сократилось. Вас это не удивляет? Может, Егоров повлиял на ситуацию в преддверии своего разговора с клубами?

– Какие-то вещи судейский комитет исправляет. Вряд ли это как-то связано с собранием. Люди там работают серьезные. По уровню это ведь хорошие специалисты. Просто свой уровень они почему-то не всегда подтверждают.

«КАНДИДАТУРА АЛАЕВА МЕНЯ УСТРОИТ»

– А есть в РПЛ ангажированные судьи?

– Опять же, не могу ответить. Я не знаю, помогает кто-то кому-то или нет. Но часто судейские решение объяснить невозможно – и это всех напрягает.

– Егоров подчиняется напрямую РФС. Федерация в своей кадровой политике должна учитывать мнение РПЛ?

– Прядки же уже сказал: вопросы по судейству должен решить РФС. Это его вотчина. Без всяких разговоров. Мне нечего добавить.

– Но есть ли у вас надежда, что РПЛ и РФС придут к общему знаменателю?

– Уверен, что РФС примет правильное решение и продолжит делать шаги в нужном направлении. Сто процентов – так и будет. С учетом того, какие профессионалы руководят РФС, проблема должна быть решена.

– Если Егорова все-таки отправят в отставку, кого видите на его месте? В прессе обсуждалась кандидатуры Андрея Будогосского, того же Алаева. Через наше издание с инициативой возглавить ДСИ выступила группа судей-ветеранов, поддерживающих кандидатуру Анзора Кавазашвили.

– На собрании прозвучала идея сделать Алаева по-настоящему нейтральной фигурой с предоставлением ему помощников.

– Вы бы положительно отнеслись к такому назначению?

– Да.