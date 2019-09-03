Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 20:45ФутболГригорьевская Юлия

Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент

Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на которое, как и планировалось, был вызван глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Об итогах заседания нам рассказал один из участников – генеральный директор «Уфы».

«НЕ ХОЧУ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ, НО…»

– Одной из основных на общем собрании была заявлена судейская тема, набившая оскомину за первые восемь туров. Говорят, разговор с Егоровым получился жестким. Что именно происходило? И довольны ли вы итогами?
– Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по этому вопросу. На собрание, кроме Егорова, пришел и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они все услышали: претензии, чаяния клубов. Местами разговор действительно получился жестким, мужским. Никто никого по головке не гладил.

На мой взгляд, конструктив намечен. В любом случае, сейчас всем нам нужны какие-то перемены. Это, подчеркну, мое личное мнение. Необходима системность в работе судей, которой пока нет. Думаю, глава РПЛ Сергей Прядкин донесет наше видение до РФС. Четырнадцать клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это приличный процент.

JW9A9401

– Клубы считают, что Егорова надо убирать?
– Я не хочу переходить на личности, но… Правила в матчах должны трактоваться одинаково. Так, как везде. Если за какое-то нарушение следует назначать пенальти, то его всегда надо назначать. Не должно быть двойных стандартов. А получается немного иначе…

Есть определенные моменты, которые мы не можем понять. Мы – это не только руководители клубов, но и специалисты, и болельщики. Простые люди, ради которых команды играют, больше всего негодуют. А мы ведь играем для народа.

«ЗА ВОСЕМЬ ТУРОВ ВОПРОСОВ НАКОПИЛОСЬ»

– В скольких из восьми матчей чемпионата-2018/19 у «Уфы» возникали вопросы по судейству?
– Такая статистика не имеет значения. Судили и в нашу сторону, и против. И это носит какой-то хаотичный характер. Вот о чем речь. Вот что нужно из премьер-лиги убирать.

E0Iln9cf32g

– Считаете, что уровень судейства в нынешнем сезоне снизился?
– Конечно. За восемь туров много вопросов накопилось. Впрочем, и в концовке прошлого чемпионата было все то же самое. Не хочу, опять же, переходить на личности, но ничего не меняется. И, насколько я понимаю, РФС тоже видит недостаточную системность в работе судейского корпуса.

– Об общем собрании клубов было объявлено два тура назад. С этого момента количество судейских скандалов резко сократилось. Вас это не удивляет? Может, Егоров повлиял на ситуацию в преддверии своего разговора с клубами?
– Какие-то вещи судейский комитет исправляет. Вряд ли это как-то связано с собранием. Люди там работают серьезные. По уровню это ведь хорошие специалисты. Просто свой уровень они почему-то не всегда подтверждают.

«КАНДИДАТУРА АЛАЕВА МЕНЯ УСТРОИТ»

– А есть в РПЛ ангажированные судьи?
– Опять же, не могу ответить. Я не знаю, помогает кто-то кому-то или нет. Но часто судейские решение объяснить невозможно – и это всех напрягает.

– Егоров подчиняется напрямую РФС. Федерация в своей кадровой политике должна учитывать мнение РПЛ?
– Прядки же уже сказал: вопросы по судейству должен решить РФС. Это его вотчина. Без всяких разговоров. Мне нечего добавить.

– Но есть ли у вас надежда, что РПЛ и РФС придут к общему знаменателю?
– Уверен, что РФС примет правильное решение и продолжит делать шаги в нужном направлении. Сто процентов – так и будет. С учетом того, какие профессионалы руководят РФС, проблема должна быть решена.

5c1a25bff142e_1920

– Если Егорова все-таки отправят в отставку, кого видите на его месте? В прессе обсуждалась кандидатуры Андрея Будогосского, того же Алаева. Через наше издание с инициативой возглавить ДСИ выступила группа судей-ветеранов, поддерживающих кандидатуру Анзора Кавазашвили.
– На собрании прозвучала идея сделать Алаева по-настоящему нейтральной фигурой с предоставлением ему помощников.

– Вы бы положительно отнеслись к такому назначению?
– Да.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Свитолина обыграла Конту и вышла в полуфинал US Open Медведев, Хачанов и Рублев выступят на «Кубке Кремля» Андрееску обыграла Таунсенд и стала последней четвертьфиналисткой US Open
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
«Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛ Сезон в КХЛ стартует крутейшим матчем. 01.09.2019 12:00 Хоккей Костяев Иван
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
21:37 Футбол Леонид Слуцкий: Если бы «Витесс» успел найти замену Караваеву, я был бы доволен
21:33 Футбол «Спортинг» уволил главного тренера
21:27 Хоккей Светлов – о победе над «Барысом»: В нужный момент выручил вратарь, выстояли две минуты «3 на 5»
21:26 Футбол «Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов
21:13 Футбол Дмитрий Селюк: Дзюба без проблем мог бы поехать в Англию
21:10 Теннис Свитолина обыграла Конту и вышла в полуфинал US Open
21:02 Футбол У Зобнина родилась дочка
20:59 Хоккей «Авангард» одержал вторую победу в двух матчах
20:46 Футбол Представлен официальный логотип ЧМ-2022
20:44 Хоккей Андрей Скабелка – о поражении от «Адмирала»: Где-то «Барыс» подвело мастерство
20:36 Футбол Александр Медведев – об уходе Ригони: Неправильно держать такого игрока на скамейке
20:31 Футбол Эден Азар получил травму в сборной Бельгии
20:23 Футбол Алекс Крал: В Чехии все русское автоматически считается плохим. Но меня не отговаривали
20:13 Футбол Источник: Клуб Комличенко требовал от ЦСКА 3,7 млн евро, армейцы отказались от сделки
20:00 Футбол Роман Бабаев – о встрече с Егоровым: Надеемся, что будут сделаны какие-то выводы и действия
19:58 Футбол «Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
19:51 Футбол Алиев и Дикань поступили на тренерские курсы
19:42 Футбол Александр Медведев: Говорят, у «Зенита» удачный жребий, но я бы не стал так говорить
19:40 Хоккей «Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче КХЛ
19:37 Футбол Томас Цорн: Одних судей за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать почти сразу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика