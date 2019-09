«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки

Катар показал, как будет выглядеть официальная эмблема ЧМ-2022, о старта которого осталось три года с небольшим.

Представление прошло одновременно в официальном твиттере чемпионата и на улицах.

Официальный твиттер чемпионата мира-2022 выложил ролик, в концовке которого из белого кольца выкручивается восьмерка – символ бесконечности, а теперь еще и будущего мундиаля.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm