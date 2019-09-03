«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки

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Катар показал, как будет выглядеть официальная эмблема ЧМ-2022, о старта которого осталось три года с небольшим.

Представление прошло одновременно в официальном твиттере чемпионата и на улицах.

Официальный твиттер чемпионата мира-2022 выложил ролик, в концовке которого из белого кольца выкручивается восьмерка – символ бесконечности, а теперь еще и будущего мундиаля.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

Известно, что во многих странах Востока восьмерка – это еще и символ счастья, благополучия.

В ФИФА разъясняют элементы символики следующим образом: изогнутые края логотипа – это песчаные дюны в виде набегающей на берег волны, а восемь – это отсылка к тому, что все матчи будут проведены на восьми совершенных футбольных стадионах. Бесконечность, в которую превращается восьмерка – это не просто бесконечность во времени, а еще и возможность связать вместе бесконечное число людей в разных странах мира.

У восьмерки – более широкий верхний круг, что напоминает кубок.

В самом низу эмблемы – элементы национального колорита. В самом верху – изображение футбольного мяча.

А еще это – традиционная шаль из шерсти, которая популярна в арабских странах. Поэтому, поясняют в оргкомитете, верх эмблемы так смят – это же просто небрежно наброшенная на плечи шаль. Мы ведь не забыли еще, что чемпионат пройдет зимой?

Шрифт создали специально для чемпионата:

Так логотип представили в Кувейте:

Еще один элемент, который многим понравился во время презентации (прошла она ровно в 20:22 – символично, это как год чемпионата!): организаторы обещали сделать это одновременно во всех странах мира. В Дохе изображение проецировали на два самых крупных отеля. В Нью-Йорке, в Мадриде, в Лондоне – на исторические и деловые здания. В Берлине и Париже – на вокзалы. Москва не осталась в стороне. В самом начале бывшего Калининского проспекта (сейчас – улица Новый Арбат) на огромном панно была продемонстрирована церемония презентации целиком.