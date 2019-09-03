«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки - Советский спорт
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03 сентября 2019 22:30Футбол

«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки

Катар представил символику мирового первенства 2022 года.

Катар показал, как будет выглядеть официальная эмблема ЧМ-2022, о старта которого осталось три года с небольшим.

Представление прошло одновременно в официальном твиттере чемпионата и на улицах.

Официальный твиттер чемпионата мира-2022 выложил ролик, в концовке которого из белого кольца выкручивается восьмерка – символ бесконечности, а теперь еще и будущего мундиаля.

Известно, что во многих странах Востока восьмерка – это еще и символ счастья, благополучия.

В ФИФА разъясняют элементы символики следующим образом: изогнутые края логотипа это песчаные дюны в виде набегающей на берег волны, а восемь это отсылка к тому, что все матчи будут проведены на восьми совершенных футбольных стадионах. Бесконечность, в которую превращается восьмерка это не просто бесконечность во времени, а еще и возможность связать вместе бесконечное число людей в разных странах мира.

У восьмерки более широкий верхний круг, что напоминает кубок.

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В самом низу эмблемы элементы национального колорита. В самом верху изображение футбольного мяча.

А еще это традиционная шаль из шерсти, которая популярна в арабских странах. Поэтому, поясняют в оргкомитете, верх эмблемы так смят это же просто небрежно наброшенная на плечи шаль. Мы ведь не забыли еще, что чемпионат пройдет зимой?

Шрифт создали специально для чемпионата:

Так логотип представили в Кувейте:

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Qatar 2022 World Cup logo #worldcup2022 #qatar #worldcuplogo #logo #alzubarahfort #alzubaraharcheologicalsite #castle

Публикация от Fernando Mateus (@fmateus67)

Еще один элемент, который многим понравился во время презентации (прошла она ровно в 20:22 символично, это как год чемпионата!): организаторы обещали сделать это одновременно во всех странах мира. В Дохе изображение проецировали на два самых крупных отеля. В Нью-Йорке, в Мадриде, в Лондоне на исторические и деловые здания. В Берлине и Париже на вокзалы. Москва не осталась в стороне. В самом начале бывшего Калининского проспекта (сейчас улица Новый Арбат) на огромном панно была продемонстрирована церемония презентации целиком.

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