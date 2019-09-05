Новый шанс Лукаку, слезы Неймара, возвращение Буффона: итоги трансферного окна

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ТАК РИСКОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Гарри Магуайр, 26 лет

Позиция: защитник

Откуда: Лестер

Куда: Манчестер Юнайтед

Сумма трансфера: 87 млн евро

«Манчестер Юнайтед» нуждался в укреплении обороны и в поисках столпа обратил внимание на защитника «Лестера». «Лисы» не хотели расставаться со своим игроком, поэтому отказывались снижать стоимость трансфера. Итогом жестких переговоров стала рекордная сумма перехода для игрока обороны. Даже победитель и лучший футболист Лиги чемпионов-2018/19 Вирджил ван Дейк, больше года не позволявший никому себя обыграть, обошелся «Ливерпулю» дешевле (пусть и совсем чуть-чуть).

При этом вызывает большие сомнения перспектива Магуайра достигнуть высот голландца. Да, он не только хороший защитник, но и лучше тех, кто был в распоряжении Уле-Гуннара Сульшера, но все же ему недостает скорости, чтобы играть в высокой линии обороны. К тому же в верховой борьбе он лучше, чем внизу. В целом, к этому переходу не было бы вопросов, если бы не сумма трансфера, а так – велик риск не оправдать вложенные средства.

Лукас Эрнандес, 23 года

Позиция: защитник

Откуда: Атлетико

Куда: Бавария

Сумма трансфера: 80 млн евро

Когда «Бавария» решилась заплатить «Атлетико» 80 млн евро за 23-летнего чемпиона мира, это не казалось таким уж безумием, вот только в феврале защитник повредил связку колена и выбыл из строя на несколько месяцев, вернувшись в строй лишь в начале августа. Большой вопрос, как эта травма скажется на его здоровье в будущем.

Кроме того, в прошлом сезоне он пропускал матчи из-за травм колена и подколенного сухожилия и проблем с желудком. Многовато для молодого игрока, которому в Мюнхене планируют отдать левую бровку на несколько ближайших лет.

Ромелу Лукаку, 26 лет

Позиция: нападающий

Откуда: Манчестер Юнайтед

Куда: Интер

Сумма трансфера: 65 млн евро

Приобретение Лукаку – самое дорогое в истории «Интера». Предыдущий рекорд установил Кристиан Вьери в сезоне-1999/2000, но и он стоил почти в полтора раза дешевле (46,5 млн евро). В пользу этого трансфера говорит тот факт, что Антонио Конте хотел видеть его еще в «Челси». При этом Лукаку всегда считался талантливым форвардом и был на карандаше у грандов.

Однако ни в одном большом клубе добиться успеха ему не удалось. В «Челси» он не смог пробиться в основу и разъезжал по арендам, а в «Манчестер Юнайтед» подвергался критике за то, что забивал в основном соперникам уровнем ниже. В первых двух матчах против «Лечче» и «Кальяри» ему удалось отличиться, однако нельзя забывать, что в «МЮ» он так же начинал бодро и даже наиграл на фанатскую песню о 24-дюймовом пенисе, но со временем сбавил обороты, снизил результативность и стал подвергаться постоянной критике за излишний вес.

ОСТАВАЙСЯ, ПАРЕНЬ, С НАМИ

Неймар, 27 лет

Позиция: нападающий

Откуда: ПСЖ

Куда: Барселона, Реал

Сага под названием «Чего хочет Неймар» стабильно будоражит общественность раз в несколько лет. Когда он уезжал из «Сантоса», выбирал между «Реалом» и «Барселоной», затем возжелал выйти из тени Лионеля Месси и с грандиозным скандалом перебрался в Париж, а нынешним летом клянчил обратный трансфер. Причем, в попытках добиться желаемого сжег все мости и перессорился со всеми, с кем мог – партнерами, болельщиками, тренером, руководством. Кажется, в столице Франции не осталось ни одного человека, кто бы его не ненавидел.

И вот Неймар остается в «ПСЖ». Виноват в этом только бразилец, ставший заложником баснословной суммы трансфера двухлетней давности. Парижане не пожелали нести убытки, а заранее сверставшие трансферный бюджет «Реал» и «Барселона» не потянули его приобретение. Президент каталонского клуба в открытую заявил, что не хочет стать «посмешищем для мирового футбола». Более унизительно прокомментировать несостоявшийся трансфер было нельзя.

Узнав о том, что переход не состоялся, бразилец не сдержался и расплакался.

Поль Погба, 26 лет

Позиция: полузащитник

Откуда: Манчестер Юнайтед

Куда: Реал

Зинедин Зидан очень хотел видеть соотечественника в Мадриде, а Погба очень хотел перебраться в «Реал». Француз не стеснялся говорить о желании сменить обстановку и отказался продлевать контракт, в ответ клуб не включил его в ежегодный календарь. Говорили даже о том, что Погба так достал партнеров, что они уже сами просили руководство отправить его восвояси.

Так или иначе, но сделка не состоялась. Манкунианцы не хотели отдавать его дешевле полутора сотен миллионов евро, а «Реал», не сумев продать Гарета Бэйла, имел недостаточно средств, чтобы заинтересовать английскую сторону.

Гарет Бэйл, 30 лет

Позиция: полузащитник

Откуда: Реал

Куда: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Цзянсу Сунин

Мы привыкли к тому, что футболисты в попытках сменить команду шантажируют свои клубы, но не часто случается, чтобы игрок отказывался от переезда, хотя клуб его выставил на трансфер.

Бэйл провел в «Реале» уже шесть лет, но так и не пришелся в Мадриде ко двору. Последний сезон стал для него поистине провальным. Тут же заговорили о том, что он портит командную атмосферу, не знает испанского, не общается с партнерами и вообще ведет себя высокомерно. Зидан не скрывал, что хочет избавиться от валлийца, однако тот от перехода категорически отказывался и говорил, что готов весь оставшийся срок контракта играть в гольф.

Единственный раз он был по-настоящему близок к переходу, когда «Цзянсу Сунин» предложил ему баснословный контракт, однако китайцы не смогли договориться по цене трансфера с «Реалом», и теперь Зидан вынужден вернуть Бэйла в старт. Вдохновленный переменой отношения, он взялся за дело серьезно – в трех первых матчах валлиец забил два мяча и отметился результативной передачей.

СЛАВА БОГУ, ТЫ УШЕЛ!

Алексис Санчес, 30 лет

Позиция: нападающий

Откуда: Манчестер Юнайтед

Куда: Интер

Условия сделки: аренда без права выкупа

Чилийский вингер сделал себе имя в «Барселоне», но после прихода Неймара сначала был вынужден сменить фланг, а затем отправиться в Лондон, где в нем видели лидера атак. Поначалу он оправдывал возложенные обязательства, но «канонирам» слишком долго не удавалось выиграть ничего существенного, и Санчес попросился в «МЮ», где стал зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю – больше, чем кто-либо из партнеров.

Однако свою зарплату Санчес не отрабатывал и на половину, провел за полтора года всего 45 матчей (5 голов, 9 передач) и отправился в аренду в «Интер». Заработать англичанам на этой сделке не удастся, но хотя бы часть оклада ему будут платить «нерадзурри». Сам футболист с воодушевлением воспринял смену обстановки и сразу заговорил о желании привести «Интер» к долгожданному чемпионству.

Мауро Икарди, 26 лет

Позиция: нападающий

Откуда: Интер

Куда: ПСЖ

Условия сделки: аренда с правом выкупа за 65 млн евро

Аргентинский нападающий на протяжении многих лет наводил ужас на вратарей серии А и был олицетворением атаки «Интера», однако в последнем сезоне его результативность сильно упала, а характер стал портиться не по дням, а по часам. Да еще многих раздражает его жена и по совместительству агент Ванда Нара, чье влияние нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как дурное.

В итоге Икарди поругался с бывшим уже главным тренером Лучано Спаллетти, перестал стабильно попадать в основу и не пришелся по вкусу Конте. Клуб активно выпихивал форварда в другую команду, хотя сам он не хотел никуда уезжать. А когда все-таки понял, что иного пути нет, попробовал договориться с «Ювентусом». Но и тут «Интер» не пошел ему навстречу, сплавив Икарди в «ПСЖ». Пока только в аренду, но по ее окончании парижане смогут выкупить строптивого форварда.

Филипе Коутиньо, 27 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Откуда: Барселона

Куда: Бавария

Условия сделки: аренда с правом выкупа за 120 млн евро

Коутиньо переходил в «Барселону», что называется, за трофеями, а в итоге профукал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Каталонцы, отвалившие за него 145 млн евро, тоже явно не угадали с приобретением бразильца – в новой команде заиграть ему не удалось. Руководство клуба долго пыталось пристроить Филипе, но мешали высокие трансферная стоимость и зарплата.

Испытать судьбу решились в «Баварии», да и то сделали все, чтобы снизить риск до минимума. Соглашение оформлено только в качестве аренды. Окончательное решение по переходу будет принято по окончании следующего сезона. Если Коутиньо удастся убедить мюнхенцев в своей необходимости, они заплатят «Барсе» 120 млн, а если нет – вернется обратно.

СЛАВА БОГУ, ТЫ ВЕРНУЛСЯ!

Джанлуиджи Буффон, 41 год

Позиция: вратарь

Откуда: ПСЖ

Куда: Ювентус

Возможно, лучший вратарь XXI века отдал «Ювентусу» лучшие 17 лет жизни, но когда настала пора прощаться, решил не завершать карьеру, а принять новый вызов, и оказался в «ПСЖ». За год он стал чемпионом Франции, но играл нерегулярно, меняясь в воротах с Альфонсом Ареоля. Поэтому по окончании сезона решил не продлевать контракт, а получив предложение из Турина, согласился не задумываясь.

Пока неясно, рассчитывает ли на легендарного голкипера Маурицио Сарри – в двух первых турах Буффон полировал скамейку запасных.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

Франк Рибери, 36 лет

Позиция: полузащитник

Откуда: Бавария

Куда: Фиорентина

Сумма трансфера: бесплатно

За свою блистательную 20-летнюю карьеру Рибери выиграл на клубном уровне все, что только можно, и с девятью чемпионскими титулами за 13 лет стал самым успешным футболистом в истории бундеслиги. Когда пришло время покидать Мюнхен, Франк решился продлить свою футбольную жизнь. СМИ писали, что он может переехать в «Локомотив» или «Спартак», но француз предпочел деньгам удовольствие от игры и оказался в «Фиорентине», где его встретили, как главную рок-звезду современности.

Дани Алвес, 36 лет

Позиция: защитник

Откуда: ПСЖ

Куда: Сан-Паулу

Сумма трансфера: бесплатно

Самый титулованный футболист в истории (40 трофеев) тоже не хочет завершать свое футбольное приключение. За закате карьеры он вернулся в Бразилию, чтобы поиграть за «Сан-Паулу». Контракт рассчитан на 2,5 года – до декабря 2022-го.

Даниэле Де Росси, 36 лет

Позиция: полузащитник

Откуда: Рома

Куда: Бока Хуниорс

Сумма трансфера: бесплатно

Если Франческо Тотти – Император Рима, то Де России – Капитан Будущего. Так его прозвали болельщики «Ромы», воспитанником которой он является. В желто-красной футболке он дебютировал в 2001 году, а уже в 2006-м впервые примерил капитанскую повязку. За 18 лет Даниэле провел за «Рому» 616 матчей (больше только у Тотти – 786) и до последних дней оставался системообразующим игроком середины поля.

Увы, всему приходит конец, и для Де Росси настало время покинуть родную команду. Не желая играть ни за какой другой клуб серии А, он сделал логичный выбор в пользу близкой итальянцам во многих отношениях Аргентины и уже в дебютном матче отметился в составе «Бока Хуниорс» голом.

ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ

Лука Йович, 21 год

Позиция: нападающий

Откуда: Айнтрахт Ф

Куда: Реал

Сумма трансфера: 60 млн евро

«Айнтрахт» просто невероятно угадал с Йовичем. Два года назад немецкий клуб арендовал у «Бенфики» не проходящего в основу молодого серба за 200 тысяч евро, крайне предусмотрительно прописав в договоре опцию выкупа, равнявшуюся 7 млн евро. Тогда и эта сумма казалась завышенной раза в три, просто португальцы хотели отбиться вложенные в трансфер футболиста 6 млн.

Тем неожиданнее преображение Йовича – всего за два сезона из перспективного ноунейма он превратился в одного из самых опасных бомбардиров Европы и получил приглашение от «Реала». Немецкие «орлы» выкупили права на него у португальских «орлов» и сразу перепродали в Мадрид. Официально он принадлежал «Айнтрахту» всего один день – 1 июля. Таким образом, за сутки франкфуртский клуб заработал 53 млн евро. Роскошная сделка!

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ

Набиль Фекир, 26 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Откуда: Лион

Куда: Бетис

Сумма трансфера: 19,75 млн евро

Самый парадоксальный и невообразимый трансфер. Фекир был, возможно, самым котируемым французом, игравшим в родном чемпионате. В «Лионе» боготворили своего воспитанника и лидера. Здесь он был король и кардинал в одном лице. Можно было бы понять, если бы Набиль сменил «Лион» на клуб уровня «Манчестер Юнайтед», но он зачем-то предпочел перебраться в стан середняка примеры.

У «Лиона» не было особого выбора – через сезон контракт Фекира подходил к концу, поэтому клубу пришлось его отпустить, чтобы заработать хоть что-то. «Бетис» тоже выиграл. Хотя бы потому, что приобрел большого мастера в три раза дешевле его реальной стоимости. Непонятны только мотивы самого футболиста. Ведь в «Лионе» он был у всех на виду, а в «Бетисе» имеет все шансы повторить судьбу Денилсона.

Евгений Коноплянка, 29 лет

Позиция: полузащитник

Откуда: Шальке

Куда: Шахтер

Сумма трансфера: 1,5 млн евро

Один из самых талантливых украинских футболистов своего поколения устал бороться за место в составе «Шальке» и завершил свое европейское приключение. Видимо, главным мотивом стало желание, хотя бы раз за свою карьеру стать чемпионом, ведь из всех возможных в футболе трофеев у него всего один – победа в Лиге Европы-2015/16 в составе «Севильи».

«Шахтер» побеждает в чемпионате Украины заметно чаще киевского «Динамо», так что этот выбор оправдан. Вот только большинство украинских болельщиков так не думает – фанаты завалили соцсети сообщениями о том, что возвращением в Украину карьеру Коноплянка, по сути, завершил и вообще как футболист для них умер.

Стефан Эль-Шаарави, 26 лет

Позиция: нападающий

Откуда: Рома

Куда: Шанхай Шеньхуа

Сумма трансфера: 16 млн евро

Итальянец пошел еще дальше, а точнее, сразу уехал в Китай, чем поставил крест на шансах пробиться в сборную Италии. На сентябрьские матчи Роберто Манчини его еще вызвал, однако в дальнейшем Эль-Шаарави рискует пропасть с радаров.

Похоже, что причиной столь радикальной смены обстановки в 26 лет стала зарплата, которую форварду предложили в Шанхае, – в год он будет получать по 16 млн евро. Таким образом, можно сказать, что он променял карьеру на деньги – пока мало кому удавалось вернуться из Поднебесной и заиграть на высоком европейском уровне.