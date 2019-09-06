Лю Хуншен: А в Китае Кокорин и Мамаев сели бы на три года

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В частности, он ответил и на вопрос об Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которых в пятницу Алексеевский суд выпустил из колонии по УДО.

Вопрос о футболистах-дебоширах всплыл, когда разговор зашел о проявлениях национализма по отношению к самому доктору Лю. А мы помним, что при избиении компанией Мамаева-Кокорина чиновника Дениса Пака в кафе в октябре прошлого года были произнесены следующие слова: «Китаец, убирайся в свой Китай». После чего последовал удар по голове стулом.

- Какое наказание грозило бы футболистам, если б аналогичный инцидент произошел в Китае? – спросили мы доктора Лю.

- Пак - это же кореец, причем русский кореец. Это национализм. Мы все россияне. У меня ведь русский паспорт, значит, и я россиянин. Нельзя людей оскорблять по национальному признаку. В Китае более 56 национальностей и государство очень трепетно относится к национальному вопросу. Если допустим, кто-то оскорбит монгола или корейца, только за эти слова посидит за решеткой пару недель, а затем заплатит большой штраф. Но они же еще ударили стулом Пака… За такое в Китае Кокорин и Мамаев получили бы по три года тюрьмы.

«СКИНХЕДЫ НЕ НАПАДАЮТ, ЕЗЖУ НА БОЛЬШОЙ МАШИНЕ»

- Несколько лет назад на вас в метро напали скинхеды. Сейчас в этом плане в Москве стало спокойнее?

- Стало намного лучше, потому что я не езжу на метро. И машина у меня большая – «Тойота». Люди думают, что с водителем такой машины лучше не связываться. А тогда я был с женой, когда на меня напали – нос сломали, ребра. Я в больнице лежал.

- У вас ведь русская жена. Кем она работает?

- Она учительница русского и литературы, затем выучилась еще на преподавателя истории. Когда я работал в «Спартаке», возвращался домой поздно. Дети уже спали, не мог с ними говорить на китайском. Зато в последние годы по-китайски говорим много, вдобавок сын и дочка ходят в китайскую школу. Они уже хорошо знают язык.

- Вы отслужили в Китайской народной армии целых 11 лет. Почему так долго?

- Я служил рядовым четыре года, затем решил остаться. У меня уже была медицинская специальность. Мне предложили стать военным медиком, присвоили офицерское звание. И так прослужил еще 7 лет, уволился в звании майора.

- Почему уволились?

- Мама сильно заболела, надо было за ней ухаживать. Я подал рапорт. Мне заплатили два оклада, и предложили на выбор три варианта дальнейшего трудоустройства. В Китае ветеранов не бросают. Предложили поехать в России по медицинскому обмену, стать налоговым инспектором или пойти служить в полицию. Я выбрал поездку в Россию по своей основной специальности.

- Из «калаша» хотя бы постреляли в армии?

- Я отлично стрелял. Нам давали по 30 патронов, нужно было набрать 30 очков, я умудрялся набирать 40.

«СЕМИН ПРИГЛАШАЛ В «ЛОКОМОТИВ»

- Вы проработали в «Спартаке» 13 лет, в том числе трудились в чемпионском сезоне-2016/17. После того, как покинули клуб, получали препредложения по поводу работы из мира спорта?

- Предложений много, но пока хочется отдохнуть от спорта. Я работаю по своей специальности – мануальная терапия, иглоукалывание. Были предложения от футбольных и хоккейных клубов. Но клубы не московские, а уезжать из Москвы не хочу. Семья против: дети учатся в школе. Зачем им эти переезды, смена школы. И не собираюсь бросать свою медицинскую практику.

- И все-таки, от каких футбольных клубов были предложения?

- Юрий Семин приглашал в «Локомотив». Но их база очень далеко находится. Дорога в одну сторону занимает три часа.

- Знаем, что Шамиль Тарпищев предлагал вам работу в Казани, но вы отказались в последний момент. Это так?

- Хороший друг Шамиля – президент «Ак Барса» Наиль Маганов. Там был хороший контракт, на пять лет. Но жена была против. Это ж надо срываться с места, перевозить семью в Казань. На днях обращались ко мне из омского «Авангарда», который сейчас базируется в Балашихе. Тоже не могу пока принять это предложение.

- Но со спортсменами работаете, к вам обращаются?

- Обращаются из «Спартака», и из другой команды. Но не стану ее называть из этических соображений. В этой команде есть врачи, будет неправильно подставлять коллег.

«ЕСЛИ КАРРЕРА – ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, ТО ПОЧЕМУ БЕЗ РАБОТЫ?»

- Вы не раз жестко высказывались в отношении Массимо Карреры. Но ведь только ему удалось привести «Спартак» к чемпионству.

- В этом не только его заслуга, игроки тоже приложили к этому достижению свои силы. Знаю, что спартаковские болельщики его любят, а я не хочу ругаться с болельщиками. Но у меня только один вопрос: если Каррера такой хороший тренер, почему он до сих пор без работы?

- Не хочет размениваться, ждет предложений от грандов – «Реала», «Милана»…

- Наверное, середняки его больше не интересуют, только «Реал» и «Барселона». Не хочу больше говорить на эту тему, очень люблю и уважаю болельщиков «Спартака». Они меня тоже любят, хотя иногда и ругают.

- Вы говорили, что Каррера лично не хотел вас увольнять, но и работать с вами не собирался. В чем все-таки была причина вашего увольнения?

- Меня подставили перед Каррерой. Кто знает всю историю, поймет, о ком я говорю.

- При расставании будто бы вам не все положенное выплатили. Так?

- Зарплату все время снижали, говорили, что кризис, трудные времена. Хотя другие врачи получали хорошие деньги. Они за чемпионство получили премии по 5 тысяч долларов, а мне дали копейки. А эти доктора даже не знали, какой суп дают игрокам на базе – из говядины или свинины. Я же про питание футболистов знал все.

Не хочу говорить про деньги, потом мне предъявляют претензии, что я выношу внутриклубную информацию на всеобщее обозрение. Зачем мне это?

«ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЮНАЙТЕД»

- В свое время вы помогли Марии Шараповой. Какие у нее были проблемы?

- Ее беспокоили пятки, они были очень мягкие, и плечо. Мария два года подряд приезжала на Кубок Кремля, и я ей занимался. Приезжал в гостиницу «Мариотт», где она жила. Лечил иглоукалыванием и массажем. Несколько лет после этого Шарапова чувствовала себя хорошо.

- Сейчас у вас много клиентов?

- Не жалюсь, клиентов хватает. Кто у меня побывал, рекомендуют своим знакомым. В спортивном мире много бывших моих пациентов, тоже дают рекомендации.

- Вас как-то звали в «Манчестер Юнайтед». Почему отказались?

- Неманья Видич там играл и предложил меня в медицинский штаб. Да, великий клуб, Англия - все такое. Но я знаю, как бывает: снимут тренера, новый приведет своих людей, и мне укажут на дверь. В Москве все давно налажено, с клиентурой проблем нет. Зачем что-то менять?

- А еще в Москве полно китайских ресторанов. Хороших много?

- Мало. Нужно ехать туда, где много китайцев – в район общежитий. Там работают исключительно китайцы и готовят для китайцев. Еда от ресторанов в Китае почти не отличается. Хотя в Китае кухня не однородная, меняется в зависимости от региона. Но все же есть два хороших заведения, куда ходят не только китайцы. Одно в районе Садового кольца, довольно дорогое, второе – не в самом центре, и цены там приемлемые.

«В КИТАЕ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА, ЧТО В РОССИИ - ВОРУЮТ»

- В Китае есть болельщики «Спартака»?

- У спартаковской академии договор с китайской стороной. Когда я еще работал, юношеские команды из Китая приезжали в Москву. В Китае знают «Спартак» и ЦСКА.

- Почему у Китая такая слабая сборная?

- Та же проблема, что и в России – много крадут. Покупают за большие деньги престарелых звезд из Европы и Южной Америки. Думали, такая политика даст рост мастерства местным игрокам. Но пока этого не видно. Лучше вкладывать деньги в свои академии, делать их доступными. У нас же академии платные, а народ не очень богатый.

Есть и еще одна проблема – до недавнего времени отсутствовали поля и даже площадки для футбола. В России во многих дворах есть такие площадки, в китайских дворах очень мало места, поэтому площадок не строили. В Китае футбол никогда не был народным видом спорта. Вот пинг-понг, бадминтон – это да…

- И все-таки, будет когда-нибудь в Китае классный футбол?

- Будет. В последние годы правительство отправляет талантливых ребят в футбольные академии в Бразилию, Аргентину, Италию, Германию, Испанию, Россию. Такая политика даст свои плоды.

«ПОЗОВУТ ОБРАТНО В «СПАРТАК», БУДУ ДУМАТЬ»

- Ходили в прошлом году на матчи чемпионата мира?

- Сходил с сыном на игру открытия Россия – Саудовская Аравия. Хотел сделать подарок. Сын теперь может говорить, что побывал на чемпионате мира по футболу.

- Какое телевидение смотрите?

- Когда один дома - китайский канал. А так, часто футбол смотрим. Я подписался на платное ТВ, в основном слежу за играми «Спартака». Столько лет отдал команде, она для меня не чужая.

- На «Открытие Арену» ходите?

- Редко. У меня много знакомых среди болельщиков и футболистов, они помогают с билетами. А в клуб с этим не обращаюсь.

- Если позовут в «Спартак», без раздумий вернетесь?

- Слушайте, я же не какой-то безработный бомж, я востребован, у меня много клиентов. Отвечу так: поступит предложение, будут думать.