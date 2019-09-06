Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол - Советский спорт
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06 сентября 2019 11:40ФутболАндронов Алексей

Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол

Несмотря на пропуск длиною почти в год - уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них - думаю, невозможна.

Решение об удовлетворении просьбы об УДО - наверное, никого не удивило. Вся та жесткость, с которой игроков судили - закончилась вместе с отправкой их в реальную зону. Далее те, кто очень хотел увидеть их в подобных интерьерах - интерес к буйной парочке потеряли.

Не думаю, что надо вновь напоминать историю падения Кокорина и Мамаева. Достаточно. Через несколько дней в России на свободе окажется двумя людьми больше (вообще - четырьмя, но Кокорин-младший и Протасовицкий нас интересуют менее). Теперь главный вопрос - какой будет их дальнейшая жизнь.

А вот что напомнить стоит - так это заявление Рамзана Кадырова о готовности взять их на “перевоспитание” в “Ахмат”. Я думаю, сегодня это самый реалистичный из возможных сценариев. Причем оказаться в команде они могут хоть завтра. И спокойно набирать утраченную форму. Процесс это, в любом случае, небыстрый, и ранее весны фантазировать о выходе на поле не стоит.

Мамаеву - 30, Кокорину - 28. Об окончании карьеры в этом возрасте думать рано. Тем более, если у них есть цель восстановить свое доброе имя. Для некоторых, кстати, в полном объеме - не получится точно. Но они и не червонцы, чтобы нравиться всем без исключения.

Успешность ресоциализации (возвращения в общество) во многом будет зависеть от того, как оно футболистов примет. И если Кокорин еще может как-то размышлять о появлении на стадионе в Санкт-Петербурге, то с Мамаевым все сложнее. Болельщики “Краснодара” вряд ли будут рады его видеть. “Ахмат” - идеальный вариант для обоих. Нечего и мысли допускать, что там с трибун могут крикнуть что-то обидное. Уж что-что, а субординацию в Чеченской республике чтят.

Идеален грозненский вариант и с точки зрения амбиций. Бывшие клубы Кокорина и Мамаева ведут совершенно иной образ жизни, при всем уважении к позиции “Зенита” и словам Семака - вряд ли они реально ждут Кокорина на тренировке. Сейчас он клубу не нужен. Совсем. Никак. “Ахмат” все-таки решает гораздо более приземленные задачи. Там можно попробовать спокойно вернуться в футбол.

Впрочем, это мы сейчас рассуждаем за Кокорина и Мамаева. Насколько это желание в них сильно? Можно только предполагать, те интервью, которые они давали, находясь в исправительном учреждении, в качестве информационного аргумента - не годятся. Мне кажется, что не занимаясь в жизни, по сути, ничем иным - вряд ли они думают о чем-то еще, кроме футбола. И даже если не получится восстановить игровые кондиции - попробуют найти себе в нем иное применение.

Кстати, успешность возвращения - будет зависеть не только от болельщиков на трибунах. Но и от СМИ. Понимаю, что отношение к “сладкой парочке” у каждого свое. Не могу сказать, что очень жду их снова в протоколах матчей. Но, все-таки, думаю, прежде всего, их стоит оставить в покое. Дать возможность разобраться, чем они хотят заниматься дальше. Дать возможность осмотреться.

Известный бард Александр Новиков провел в заключении в лагере города Ивдель почти 6 лет. Там написал массу стихов, и вернувшись в родной Екатеринбург, чуть ли не на следующий день засел в музыкальной студии создавать новый альбом. Новиков точно знал, что он будет делать, когда (и если) окажется на свободе. Его карьера после отсидки продолжается уже почти 30 лет, и, вне зависимости от вкусовых пристрастий, никто не будет спорить, что на музыкальной сцене Новиков - фигура значимая.

Кокорин и Мамаев в лагере играли в футбол. Вроде как - получили от этого большое удовольствие. Поэтому можно надеяться, что они тоже знают, чем займутся, когда “оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа”.

И еще два слова о ресоциализации. Считайте это просьбой к освобождающимся. Упаси вас боже залезть на конвейер федеральных каналов и начать ходить по пошлым ток-шоу, где в вашей судьбе будут копаться грязными руками. Это ситуация lose-lose. Не добьетесь ничего - и свой образ запачкаете дополнительно, и болельщиков (большинство из которых терпеть не могут эти пляски с бубнами) против себя настроите.

Так что, “закосили досрочку”, Саша и Паша - и давайте к нормальной жизни. Берите мяч, и вперед.

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