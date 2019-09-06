Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина

- Как вы восприняли новость о решении Алексеевского суда?

- Не могу сказать, что это было ожидаемое для меня решение, поскольку дело изначально развивалось нелогично, на мой взгляд. Не применялись те нормы, которые должны были применяться, и процесс получился показательным. А прогнозировать, как решат наверху, сколько ребятам находиться в неволе, было неблагодарным делом.

Но я рад и приветствую, что суд принял такое решение. Очевидно, Кокорин с Мамаевым уже давно все осознали и, я уверен, сделают все возможное, чтобы подобных ситуаций не повторилось. Пользуюсь случаем, поздравляю ребят, их родных и близких, адвокатов.

- Потерпевший Денис Пак в своем ходатайстве заявил, что не возражает против УДО, плюс ребятам дали положительные характеристики из колонии и от ФСИН. Именно это имело решающее значение для суда?

- Думаю, да. И очень хорошо, что Пак высказал такую позицию. Впрочем, есть же установленные законом правила для УДО. Здесь были все основания, чтобы вынести такое решение.

- Кстати, суд проходил в закрытом режиме. Это обычная практика?

- Это непринципиально. Но, наверное, желания широкой аудитории присутствовать на подобном мероприятии нет.

- Как думаете, ребята смогут продолжить карьеру после такого длительного срока?

- Очень на это надеюсь. После того, как ребята поступили в колонию, они там тренировались. Все люди ошибаются, и ломать жизнь спортсменам - неправильно. Самое главное, чтобы клубы поддержали ребят и не отказались от них. Все должны проявить солидарность. Нельзя в такой ситуации отказываться от игроков.

- «Зенит» заявлял, что ждет назад Кокорина.

- Александру тогда легче в этом плане.