Фернандес спас Черчесова! Россия вырвала победу у Казахстана, но разочаровала

Сборные постсоветских республик – наш клиент

После победы в Глазго сборная России вышла на финишную прямую в отборочном раунде к чемпионату Европы. До октябрьских матчей говорить о досрочном выходе из группы не приходится, однако это не мешает самым оптимистичным болельщикам уже сейчас готовиться к празднованию. После вымученной победы над Казахстаном отрыв от ближайшего преследователя за четыре тура до конца вырос до восьми очков.

До матча в Калининграде казалось, что Россия – очевидный фаворит. В домашних встречах с представителями постсоветских республик она очки теряет нечасто – в 19 матчах 14 побед и всего пять ничьих при разнице мячей 47:11. Причем в официальных матчах россияне теряли очки всего дважды – в легендарном матче с Украиной (1:1) в 1999 году и в 2014-м против команды Молдавии. Казахам тоже однажды удалось увести нулевую ничью в 2015 году, но то была товарищеская игра. И вот им едва не удалось повторить успех в официальной встрече.

Жирков и Черышев на левом краю

Уровень соперника позволял Станиславу Черчесову выставить даже неоптимальный на сегодняшний день состав. По сравнению с матчем против Шотландии, на скамейке запасных остались Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Алексей Ионов.

Вместо них появились Денис Черышев, Ильзат Ахметов и Антон Миранчук. Если замена Зобнина и Ионова произошла по позиции, то появление Черышева потребовало незначительных перестановок. Герой матча в Глазго Юрий Жирков опустился в линию обороны, а его позицию на левом фланге полузащитник «Валенсии». Таким образом, 56-летний специалист освежил фланги атаки. Как выяснилось уже после 45 минут, новички ожиданий тренера не оправдали и в начале второго тайма были заменены.

Для Жиркова Калининград, кстати, почти второй дом. Дело в том, что его супруга Инна родом из этого прекрасного города, поэтому у Юрия здесь есть не только родственники, но даже недвижимость. Его местные болельщики во время представления команд встречали едва ли не эмоциональнее, чем любимца публики Артема Дзюбу.

Ставка на фланги Жиркова и Фернандеса

Россияне с такой прытью бросились со стартовым свистком забивать, что нарушили правила уже на 18-й секунде. Казахстанцев такой настрой не смутил. На первых минутах, получая мяч, они не торопились с ним расставаться, спокойно владели им в середине поля и первый удар (пусть, и не опасный) нанесли уже на 7-й минуте. Впрочем, для нашей команды такой стиль оказался очень комфортным – позиционные атаки гостей позволяли команде Черчесова проводить при первой возможности быстрые контратаки.

В позиционных атаках Черчесов традиционно сделал ставку на фланги. Для того на краях обороны и появились умело и опасно подключающиеся Жирков и Марио Фернандес. К 15-й минуте наша команда прочно завладела мячом, но первого острого момента пришлось ждать до середины тайма – на 23-й минуте Дзюба передачей нашел в центре штрафной Миранчука, у которого просто не получился удар.

Черчесов не скрывал недовольства происходящим на поле. Стоило Магомеду Оздоеву опрометчиво подбежать к технической зоне, чтобы попить водички, как на него обрушился шквал критики, сопровождаемый яростным размахиванием руками.

Дзюба под опекой, Черышев – без пространства

Гости старательно прикрывали третьего бомбардира в истории российской сборной Дзюбу (и лучшего бомбардира в нынешнем составе). В стартовом отрезке матча нападающий коснулся мяча считанное число раз. К середине тайма он освоился на поле и стал чаще участвовать в атаках.

Не попал в игру Черышев. Только в конце лета он залечил повреждение и успел провести за «Валенсию» всего 22 минуты (два выхода на замену). Опасения по поводу физической формы воспитанника мадридского «Реала» и не позволили Черчесову выставить его в Глазго. В Калининграде эти опасения подтвердились. Гости не давали ему пространства, а без динамики он далеко не так хорош.

Пожалуй, первый тайм может занести себе в актив лишь Головин. Он вышел на позиции плеймейкера и в целом с задачей справлялся – разгонял атаки, участвовал в большинстве комбинаций, разыгрывал стеночки и активно ходил в штрафную. Но и ему было сложно – казахстанцы вставали в своей штрафной по шесть человек, защищаясь скорее количеством, чем качеством. Да и самому Александру в завершающей стадии не хватало конкретики и последнего паса.

В концовке тайма болельщики попытались разбудить нашу сборную скандированием: «Россия, Россия!», но футболисты их не поддержали. При всем преимуществе голевых моментов подопечные Черчесова практически не создали. В общем, вопреки ожиданиям, первые 45 минут ничего, кроме грусти в сердцах зрителей не оставили. Вся надежда оставалась на то, что в перерыве Черчесов разозлит своих игроков.

Черчесов признал ошибку

Разговор с тренером получился коротким. Хозяева вышли на второй тайм на две минуты раньше соперника. Россияне стали активнее и успешнее прессинговать на чужой половине поля, но в целом картина игры не изменилась. Гости большими силами стояли перед своими воротами и прерывали большинство передач в штрафную.

Черчесову ничего не оставалось, кроме как признать ошибочность своего решения выпустить Черышева, Миранчука и Ахметова. С разницей в восемь он воссоздал стартовый состав в Глазго, вернув на поле Кудряшова, Ионова и Зобнина.

То есть за полчаса до финального свистка замен у нашего тренера не осталось. Как следствие, когда Фернандес из-за повреждения внезапно попросил остановить игру, над россиянами нависла реальная угроза всю оставшуюся часть матча провести в меньшинстве. К счастью бойцовские качества Марио не позволили ему покинуть газон.

Спасибо Фернандесу

Спасибо Фернандесу за характер. Как, кстати, и Жиркову. Юрий за считанные минуты до финального свистка нашел в себе силы перехватить мяч и промчаться с ним по флангу, а Марио так вовремя выиграл верховую борьбу в чужой вратарской после подачи Головина с заработанного Жирковым штрафного.

Практически весь матч наша команда кружила вокруг штрафной Дмитрия Непогодова, оказывала давление на оборонительные редуты казахстанцев и пару раз заставила болельщиков встать со своих мест, но в целом победу не заслужила. Тем не менее, набрала три очка и увеличила отрыв от третьего места до восьми очков. В октябре российскую сборную ждут домашний матч с Шотландией и выезд на Кипр. Выход на Евро-2020 сомнений не вызывает, но качество игры национальной команды не может не настораживать.

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 89.

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 58), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Перцух, Шомко, Федин (Мужиков, 77), Жуков (Исламхан, 62), Щеткин (Аимбетов, 90).

Судья: Дабанович (Черногория).

9 сентября. Калининград. «Калининград».