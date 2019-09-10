Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства»

ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ АРБИТРОВ ОТВЕЧАЕТ ЕГОРОВ

- 3 сентября на общем собрании РПЛ руководители некоторых клубов выразили недоверие департаменту судейства и инспектирования РФС (ДСИ) и лично его руководителю Александру Егорову, - напомнил Кавазашвили. - И правда, к судейским бригадам на старте сезона накопилась масса претензий. Одни и те же арбитры по-разному трактовали правила игры в отношении разных команд, поставив под сомнение свою квалификацию.

Понятно, что Егоров не участвует в воспитании судей, однако их предсезонная подготовка по теории и практике – зона ответственности главы ДСИ. Значит, за квалификацию арбитров должен отвечать он. И именно к Егорову возникает масса вопросов.

По какому принципу проводится отбор судей на конкретные матчи? Почему арбитры регулярно допускают заметные ошибки, нанося клубам огромные финансовые и имиджевые потери? Почему инспекторы и делегаты матчей в этих случаях не занижают судьям оценки?

Общее собрание РПЛ завершилось мирно: Егоров продолжит работу до конца года. Времени на исправление ситуации не так уж много. И Егорову нужно прислушаться к словам президента РФС Александра Дюкова о том, что при форс-мажорных обстоятельствах решение по руководителю ДСИ могут пересмотреть или скорректировать.

Главный же вопрос остается открытым: не пора ли провести масштабную реорганизацию судейско-инспекторского общества, которое, по сути, представляет собой закрытый «клуб по интересам»? На мой взгляд, именно сейчас настало время навести в нашем судейском хозяйстве железный порядок.

УПРАВЛЯТЬ СУДЬЯМИ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО «СВОЙ»

- Жалобы на неправомерное судейство в России начались не с этого сезона, - продолжает Кавазашвили. - Но вместо прогресса мы наблюдаем регресс. По мнению клубов, виноваты в этом руководители ДСИ, создавшие удобную им систему «непорочного судейского братства». В свой закрытый клуб «чужих» они не допускают.

На мой взгляд, это откровенная чушь - что российскими арбитрами может руководить только «свой», представитель судейской или инспекторской иерархии. Те же Сергей Фурсенко или Виталий Мутко не были профессиональными футболистами, и это не мешало им возглавлять РФС. Так почему к судьям нужен какой-то особый подход?

В итоге мы получили корпорацию, которая преследует интересы своих членов, зачастую забывая об объективности. Трудно вспомнить, чтобы ДСИ отдал судью «на растерзание» общественности. Это искусственно созданное объединение под руководством закрытой касты, благоволящей лишь к особо «одаренным» арбитрам, которые по окончании карьеры плавно переходят в инспекторы. В ДСИ царит круговая порука. И, похоже, изменить эту «благодатную» для участников систему можно только за счет максимально жестких экстренных мер.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СУДЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- В связи со всем выше сказанным я от имени Общественной судейской организации (ОСО), объединяющей профессиональных судей и инспекторов, хотел бы предложить руководству РФС следующие шаги по исправлению ситуации:

1. Создать при президенте РФС временную комиссию на базе ОСО и, на основании утвержденного исполкомом регламента, наделить эту комиссию правами осуществлять общественный контроль за деятельностью ДСИ.

2. Поручить созданной при ОСО квалификационно-экспертной группе (КЭГ) контроль за отбором, обучением и рекомендацией судей для обслуживания матчей.

3. Оценить эффективность и усовершенствовать методику подготовки судей на учебно-тренировочных сборах (УТС), обеспечить участие в этих сборах научно-методических кафедр соответствующих институтов.

4. Рассмотреть возможность приглашения на УТС иностранных судей для проведения лекций и семинаров.

5. Обязать судей оплачивать участие в УТС за свой счет и компенсировать им расходы только при условии успешной сдачи экзаменов.

6. Предоставить КЭГ полномочия определять систему оплаты работы судей на основе оценок инспекторов и видеоматериалов с использованием повышающих и понижающих коэффициентов.

7. Обязать отстраненных или оштрафованных судей проходить собеседование с КЭГ, на основе рекомендации которой окончательное решение будет принимаь президент РФС.

8. Заключить договоры с федерациями стран Европы и ближнего зарубежья о том, чтобы ведущие иностранные судьи могли бы привлекаться к обслуживанию матчей РПЛ вместо отстраненных российских арбитров, это повысит конкуренцию и искоренит договорные отношения в нашем судейском корпусе.

9. Ускорить повсеместное использование системы VAR в матчах РПЛ, с привлечением на позиции видеоассистентов опытных инспекторов (с лицензией для такой работы), а не действующих судей.

ДОРОГУ - ЖЕНЩИНАМ

- Кроме того, настала пора готовить смешанные судейские бригады, состоящие из мужчин и женщин, и отдельные женские бригады для работы в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. На мой взгляд, женщина-судья всегда ставит во главу угла независимость, принципиальность и профессиональную гордость. Поэтому ни одна из них не была замечена в коррупционных сделках с клубами, - подытожил Кавазашвили.