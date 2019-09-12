От Вильи до Нету: За девять лет «Барселона» купила у «Валенсии» семь игроков

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В преддверии очной встречи «Барселоны и «Валенсии» обращаем внимание на любопытный факт – за последние девять лет в столицу Каталонии отправилось семь валенсийских футболистов на общую сумму 168 млн евро. В то же время в обратном направлении проследовали только трое, и лишь за Яспера Силлесена «летучие мыши» платили «живые» деньги.

СЕЗОН-2010/11

Давид Вилья (Испания)

Возраст*: 28 лет

Позиция: центральный нападающий

Сумма трансфера: 40 млн евро

Статистика в «Барселоне»: 119 матчей – 48 голов и 24 передачи

Титулы в «Барселоне»: Лига чемпионов, чемпионат Испании (2), Кубок Испании, Суперкубок Испании (2), клубный чемпионат мира

Первопроходцем из Валенсии в Барселону стал нападающий сборной Испании, отыгравший за «летучих мышей» пять сезонов (219 матчей, 127 голов). Этот трансфер между двумя клубами по-прежнему самый дорогой. Приблизиться к нему удалось лишь Андре Гомешу шесть лет спустя (37 млн).

Трансфер оправдал себя как на внутренней, так и на международной аренах – уже в конце дебютного сезона Вилья поднял над головой кубок победителей Лиги чемпионов, а сам форвард отличился в финале на «Уэмбли», поставив блестящим ударом из-за пределов штрафной в ближнюю «девятку» ворот Эдвина ван дер Сара точку в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Вилья покинул «Барсу» в 2013-м, поиграл за «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе», где по-прежнему пылит в свои 37.

СЕЗОН-2012/13

Жорди Альба (Испания)

Возраст: 23 года

Позиция: левый защитник

Сумма трансфера: 14 млн евро

Статистика в «Барселоне»: 303 матча – 16 голов, 57 передач

Титулы в «Барселоне»: Лига чемпионов, чемпионат Испании (5), Кубок Испании (4), Суперкубок Испании (4), клубный чемпионат мира.

История Альбы радикально отличается от пути Вильи. Жорди – воспитанник «Ла Масии», покинувший академию родного клуба в 16-летнем возрасте. В большой футбол он попал уже в «Валенсии», за которую провел больше сотни матчей. Но когда пришло предложение от сине-гранатовых, отказать им не смог и спустя семь лет вернулся в родные пенаты.

С тех пор он прочно занял позицию на левом фланге обороны «Барсы», выиграл с ней все на свете и стал лучшим партнером и ассистентом для Лео Месси – их взаимопонимание стало без преувеличения легендарным. Смешно вспомнить, что обошелся он каталонцам всего в 14 млн евро – минимальная сумма переезда из Валенсии в столицу Каталонии за последние годы.

Сейчас Альбе 30 лет, а его контракт действует до 2024 года.

СЕЗОН-2014/15

Жереми Матье (Франция)

Возраст: 30 год

Позиция: универсальный защитник

Сумма трансфера: 20 млн евро

Статистика в «Барселоне»: 91 матч – 4 гола, 3 передачи

Титулы в «Барселоне»: Лига чемпионов, чемпионат Испании (2), Кубок Испании (3), Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА

Однозначно положительно оценить этот трансфер сложно – многочисленные травмы постоянно выбивали Матье из строя, а регулярные ошибки – из основного состава. С другой стороны, в «Барселоне» понимали, что 30-летний защитник надолго у них не задержится. Так и получилось. Он отыграл положенные по контракту три сезона и уехал в «Спортинг», за который выступает и по сей день.

СЕЗОН-2016/17

Андре Гомеш (Португалия)

Возраст: 23 года

Позиция: центральный полузащитник

Сумма трансфера: 37 млн евро

Статистика в «Барселоне»: 78 матчей – 3 гола, 4 передачи

Титулы в «Барселоне»: чемпионат Испании, Кубок Испании (2), Суперкубок Испании

Первый и, пожалуй, главный провал «Барселоны» при покупке футболистов «Валенсии». Молодой португалец так здорово провел два сезона в стане «летучих мышей», что каталонцы не поскупились отдать за него 37 млн евро.

О высоких ожиданиях от игры Гомеша говорит тот факт, что в договоре были прописаны еще 35 млн в качестве бонусов за различные успехи, но неожиданно для многих новой команде он принес больше вреда, чем пользы, и спустя всего два года отправился в аренду в «Эвертон», за который играет и поныне.

Бездарной игре Гомеша против «Атлетика» и реакции партнеров на его действия даже посвящен видеоролик.

Пако Алькасер (Испания)

Возраст: 23 года

Позиция: центральный нападающий

Сумма трансфера: 30 млн евро

Статистика в «Барселоне»: 50 матчей – 15 голов, 8 передач

Титулы в «Барселоне»: чемпионат Испании, Кубок Испании (2)

Вслед за Гомешем прямо перед закрытием трансферного окна каталонцы переманили из «Валенсии» Алькасера, но молодой форвард не смог выбраться из тени Луиса Суареса и принес сине-гранатовым еще меньше пользы, чем португалец – играл редко и очень малорезультативно. Как следствие, был отдан «Боруссии» Дортмунд в аренду с правом выкупа и только в Германии по-настоящему расцвел – в составе черно-желтых у него на счету 25 голов в 37 матчах.

Если на сделках по Гомешу «Барселона» потеряла 10 млн евро, то в случае с Алькасером – «только» 7 млн.

СЕЗОН-2018/19

Джейсон Мурильо (Колумбия)

Возраст: 26 лет

Позиция: центральный защитник

Сумма трансфера: аренда за 1,2 млн

Статистика в «Барселоне»: 4 матча

Титулы в «Барселоне»: чемпионат Испании

Самый абсурдный переход, состоявшийся в зимнее трансферное окно и подаривший колумбийцу единственный в его карьере титул – чемпиона Испании. Каждый его выход на поле обошелся «Барселоне» в 300 тыс. евро, не считая зарплаты.

Сделка была вынужденной – Самюэль Юмтити и Томас Вермален регулярно испытывали проблемы со здоровьем и нуждались в дублере. Благо, руководство сине-гранатовых лишь арендовало защитника на полгода, после чего вернуло «Валенсии». Летом он уехал в «Сампдорию». Трансфер оформлен, как аренда с обязательством выкупа.

СЕЗОН-2019/20

Нету

Возраст: 30 лет

Позиция: вратарь

Сумма трансфера: 26 млн евро (+9 млн в качестве бонусов)

Статистика в «Барселоне»: -

Титулы в «Барселоне»: -

Последним валенсийцем в «Барселоне» стал Нету. Формально сделка оформлена трансфером, хотя по сути это простой обмен вратарями – в обратном направлении проследовал Силлессен. С той лишь разницей, что 9 млн из 35 млн за бразильца «летучие мыши» получат в качестве бонусов, чтобы в бухгалтерском учете отразить их в новый финансовый период сезона-2019/20.

ВСЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ» В «ВАЛЕНСИЮ» С 2010 ГОДА

Сезон Игрок Позиция Стоимость, млн евро

2016/17 Мунир Эль-Хаддади нападающий аренда

2016/17 Мартин Монтойя защитник бесплатно

2019/20 Яспер Силлессен вратарь 35

В эти девять лет из Барселоны в Валенсию переехали всего три футболиста. Трансфер Силлессена смущает слишком крупной суммой (35 млн), но в остальном его оценивать пока сложно. А вот два предыдущих успешными не назовешь.

Нападающий Мунир Эль-Хаддади входил в сделку по Алькасеру и оказался в «Валенсии» на правах аренды, но в 36 матчах отличился всего 7 голами и был отправлен восвояси. Затем была аренда в «Алавес», а в январе 2019 года «Севилья» умудрилась приобрести его всего за 1 млн.

Защитник Мартин Монтойя продержался на сезон дольше, после чего был продан в «Брайтон» за 7 млн.

Переходов могло быть и больше. Прошедшим летом теперь уже бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль (он уволен за три дня до очной встречи с «Барсой») настоятельно просил купить ему Дениса Суареса и Рафинью, но не встретил понимания у начальства – оба начали новый сезон в «Сельте».

* На момент перехода.