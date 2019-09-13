Будет ли в матче «Спартак» – «Урал» много голов? Интриги 9-го тура РПЛ

СОХРАНИТСЯ ЛИ ТРИУМВИРАТ ?

Волею календаря в туре сложно выделить центральный матч. Все три лидера – «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» – примут у себя дома соперников, которые им вполне по зубам. Питерцы откроют серию в пятницу против «Арсенала», краснодарцы продолжат в воскресенье против «Крылышек», ростовчане завершат в понедельник против «Ахмата». И не исключено, уникальный статус-кво на верхнем этаже таблицы РПЛ сохранится.

Впрочем, варианты возможны. Ведь именно с этими оппонентами «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» очки на своих полях в недалеком прошлом теряли. «Арсенал» побеждал в Питере в 2018-м (1:0, благодаря голу Эванса Кангвы, который по-прежнему в составе туляков и уже залечил травму), «Ахмат» в том же году увез три очка из Ростова-на-Дону (1:0), а «Крылья» в сезоне-2016/17 сделали ничью в Краснодаре (1:1).

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор усталости игроков, вернувшихся из национальных и молодежных сборных. А таковых в составах лидирующего трио предостаточно. Другое дело, что не все они в сентябрьской паузе выходили на поле. Скажем, Вячеслав Караваев не получил от Станислава Черчесова в сборной России ни секунды. Зато может уже в пятницу дебютировать за «Зенит», подменив на правом фланге Игоря Смольникова. Это тоже одна из интриг тура.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ПАРФЕНОВ В ПЛЮСЕ ПРОТИВ «СПАРТАКА»?

В среду главному тренеру «Урала» Дмитрию Парфенову исполнилось 45, а уже в субботу – ему играть в Москве против «Спартака», в составе которого он, как футболист, провел лучшие годы карьеры. И для его команды это не самый плохой расклад.

Пока Парфенов-тренер имеет положительный баланс во встречах с красно-белыми: две победы в основное время, одна в серии пенальти, две ничьи и два поражения. Причем на «Открытие Арене» Парфенов обыгрывал «Спартак» и с «Тосно» (в полуфинале Кубка России), и с «Уралом» (в прошлом сезоне РПЛ).

В ноябре 2018-го победу «Уралу» принесли голы Николая Димитрова, вернувшегося сейчас из сборной Болгарии, и Андрея Панюкова, набравшего перед паузой в чемпионате неплохую форму. Так почему бы екатеринбургской команде не повторить тот успех, преподнеся отличный подарок своему тренеру?

Кстати, забивает «Урал» в этом сезоне больше «Спартака» (14 мячей против 10). А пропускает… больше всех в чемпионате (18). Ждем результативной перестрелки?

ИСПРАВЯТСЯ ЛИ СБОРНИКИ «ЛОКО» ?

Юрий Семин вряд ли доволен эмоциональным состоянием, в котором в клуб вернулись его сборники. Гилерме совершил результативную ошибку в матче Шотландия – Россия. Антон Миранчук провалил свои полтора тайма во встрече Россия – Казахстан. Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус пережили не самые приятные моменты со сборной Польши, которая неожиданно потеряла пять очков в поединках со Словенией и Австрией. А впереди у «Локо» – не самый простой выезд в гости к «Сочи», разгромившему перед паузой в чемпионате в Казани «Рубин». Сумеет ли Семин вытащить своих лидеров из небольшой ямы, да еще и в отсутствие травмированного Алексея Миранчука?

ПОДВИСНЕТ ЛИ ГРИГОРЯН ПОСЛЕ ЦСКА?

Лидер армейцев Никола Влашич, напротив, вернулся в расположение клуба в приподнятом настроении после своего первого в карьере гола за сборную Хорватии. Да и Марио Фернандес получил мощный эмоциональный заряд, забив в Калининграде Казахстану. В общем, ЦСКА смотрится явным фаворитом матча в Саранске, где принимает соперников «Тамбов».

Однако номинальным хозяевам очки нужны позарез. Конкретно – их главному тренеру Александру Григоряну. Дебютанты РПЛ, выдав пятиматчевую серию без побед, незаметно опустились на самое дно таблицы. И к тому же отдали – в ЦСКА – лидера своей обороны Седрика Гогуа. Как бы Григорян, в случае очередной неудачи, не подвис всерьез. А то в РПЛ давненько никого не увольняли…