«Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения

Но ей очень не повезло родиться в Иране. Почему? Просто женщины в этой стране не имеют права приходить на стадион и наслаждаться футбольным праздником. Таковы законы этой страны. Но для Сахар Ходайяри это не было поводом сдаваться. Как и многие болельщицы футбола, ей приходилось накладывать грим, чтобы пробраться на трибуны.

Так делали и те девушки из Ирана, которых я встречал во время чемпионата мира-2018 в России. Тогда же я узнал о другой известной активистке и борцу за права женщин – Зейнаб. Эта болельщица разработала целую стратегию прохода на стадион под слоем грима. Ее не останавливали ни 15-часовые поездки в малокомфортных поездах, ни обыски полицейских. Насколько это сложно? Я просто скажу, что девушками приходилось стягивать грудь ремнями, чтобы в них не узнали женщин. Это настоящая дискриминация, эдакий «футбольный харам».

Забавно, что уже на самих трибунах в болельщицах узнают девушек. И парадокс! Мужчины приветствуют их! Обычные мужчины хотят, чтобы на секторах были представительницы прекрасного пола. Но, власть одержима идеей запрета. Не помогли ни акции протеста, ни приезд Джанни Инфантино. «Ограничивают доступ женщин на стадион не их мужья, а пара-тройка идиотов в правительстве», – рассказывает иранский фотограф Форух Алайеи. Именно эта девушка провела несколько недель с футбольными активистками Ирана и выиграла приз World Press Photo

За непослушание грозит очень серьезное наказание – тюрьма. Оказывается, что отягчает ситуацию еще и закон «о ношении хиджаба». Понятно, что загримированная девушка идет на матч без него. Также на игру своей команды шла и Сахар Ходайяри. Охранники вычислили подмену и задержали ее. Она была арестована и доставлена в тюрьму. Родственникам удалось внести залог и полгода Сахар провела дома в ожидании рассмотрения ее дела в суде. Девушка надеялась, что ее оправдают.

В назначенный день Ходайяри явилась в суд, но заседание отложили из-за личных обстоятельств судьи. Но Сахар подслушала разговор служащих, которые говорили, что ей светит до двух лет тюремного заключения. Тогда девушка решилась. Она вышла на площадь перед судом и подожгла себя. Вчера Ходайяри скончалась от ожогов, врачи не смогли спасти ее.

Одному из новостных агентств сестра трагически погибшей Сахар рассказала, что у девушки было биполярное расстройство, а акт самосожжения – это ничто иное, как усугубление недуга стрессом и тюремным заключением. Но все это похоже на давление со стороны властей во избежание протестов. Активистка за права женщин в Иране Сара, которая приезжала на чемпионат мира-2018 в России (девушка скрывает свою фамилию и лицо во избежание проблем с законом) считает, что Ходайяри не страдала никакими психологическими заболеваниями, а ее самосожжение – акция протеста и отчаяния против «футбольного харама». Сара также сравнила этот инцидент с недавним самосожжением удмуртского ученого в России и с подобной акцией тибетской монахини в Китае.

Означает ли это, что женщины в Иране сдаются? Конечно, нет. «Нужно время и поддержка тех, кто неравнодушен к проблемам женщин в Иране и во всем мире. Женщины-фанатки не сдаются!» – говорит фотограф и активистка Форух Алайеи.