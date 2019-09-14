Валерий Гладилин: Одна из худших игр «Спартака» за последнее время

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– Одна из худших игр «Спартака» за последнее время. Особенно второй тайм. Ни одного голевого момента. Проиграли по всем статьям. «Урал» мог выиграть с более крупным счетом. Пару раз выручил Александр Максименко.

Обидно, что был перерыв и казалось, что «Спартак» будет играть более комбинационно и мобильно, а получилось – бездарно. Даже было стыдно за «Спартак». Во втором тайме «Урал» делал все, что хотел и издевался. Особенно в случае со вторым забитым мячом. Отман Эль Кабир убежал от центра поля, обыграл защитника и вратаря и забил из «песочной ямы».

– Этот матч может стать приговором для Андрея Ещенко? Даже в первом тайме от него соперники легко убегали.

– Он уже не успевает. Возрастной игрок. Тренер надеялся на опыт Андрея. Был перерыв. Защитник никуда не уезжал и должен был быть в хороших кондициях. Но от него уходили как от стоячего. Теперь сядет на лавку. Будет сидеть в запасе. Контракт с ним не разорвут.

– Как охарактеризуете игру «Спартака» в центре поля?

– Никакого взаимопонимания. Роман Зобнин, Гус Тил и Алекс Крал словно говорят на разных языках, хотя должны говорить на одном языке – футбольном. Ни одного действия в одно-два касания. Каждый играет сам за себя. Никаких связей. Старание есть. Двигаются. Созидания очень мало.

– Андрес Шюррле все больше похож на Клаудио Маркизио?

– Его быстро «раскусили». Он – опытный игрок, умеет играть в футбол. Почему-то не прибавил в этот перерыв. Зато его действия все знают. Он не нападающий, а подыгрывающий игрок. Когда его выдвигают вперед, он не знает, что делать, принимает мяч спиной.

– Олег Коконов не запоздал с тренерскими коррективами в начале второго тайма?

– Я не знаю, о чем они говорили в перерыве. В первом тайме отлично играл Самуэль Жиго. Причем на всех позициях. 1:0. Состояние команды нужно видеть и играть на результат. Но это понял «Урал» - «Спартак» за исключением стандартов никакой угрозы не представляет. Гости включили обороты. Команда играла весь матч в два нападающих против «Спартака» в Москве. А у «Спартака» не было нападающих, если не считать Шюррле.

– И все-таки про Коконова. При его присутствии игра «Спартака» обретет рисунок?

– Надежд мало. В частности, я надеялся, что за время матчей сборных он приведет легионеров в порядок. Все стало хуже, чем когда они пришли. Все легионеры вообще ничего не показали. Никого выделить нельзя. Это против «Урала» и в Москве. Никакой игры. И это показатель. Хотя, казалось бы, потенциал у всех есть.

– В следующем туре с «Уфой» от «Спартака» ждать такой же игры?

– Если москвичи выйдут, и будут максимально выкладываться, они могут выиграть. Если будут играть, как сегодня второй тайм – опять проиграют. И, возможно, с более крупным счетом. Думаю, что спартаковцы мобилизуются. Такой игрой бездарной игры два матча подряд не может. Иначе очередной сезон потерян и начнутся новые реформы.