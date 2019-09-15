Валерий Рейнгольд: Кононова в отставку, Карреру – вернуть

– Игра «Спартака» в матче с «Уралом» – какой-то кошмар. Так оставлять это нельзя. Это издевательство не только над футболом, но и над здравым смыслом. Хочу перезвонить всем ветеранам и спросить, будут ли они продолжать льстить всей той структуре, которая создала такой «Спартак»? Переживают ли они за команду или им все безразлично? Интересно, кто откликнется.

Я в шоке от недавнего интервью Томаса Цорна. Купи-продай. Он пришел делать деньги, а не чемпионский коллектив. Все ради навара. И никому нет дела, что сама команда превратилась в «болото». Это произвол.

Давайте тогда запустим «Спартак» на «блошиный» рынок и продадим с молотка. Все барыги будут довольны, набьют карманы, а мы окончательно потерям клуб. Если забыть про работу Массимо Карреры, последние 20 лет – полное безобразие.

Один из виновников – Олег Кононов. А как иначе? С него тоже спрос. На его месте я бы подал заявление об отставке. Если я вижу, что мне доверяют и не верят, делать мне здесь нечего. Кононов может окончательно потерять себя как тренера-профессионала. Навсегда.

Понятно, что если он сам подаст заявление об уходе, никаких денег он не получит, поэтому выгоднее ждать, когда тебя выгонят. 2-3 миллиона евро получит и помашет ручкой. Но я почему-то не думаю, что именно этого хочет Кононов. Гарантии не даю, но мне он кажется порядочным мужиком. С другой стороны, любой подумает: «А чего это я должен уходить и оставлять им такой куш? Я же больше не вернусь». Речь не о 20 рублей и не о булке с маслом.

Я не вижу выхода из ситуации не из-за Кононова, и из-за всего руководства «Спартака». Откуда у Цорна необходимый опыт? 30 лет и он может делать что хочет? Команду уже изуродовали. Я хочу услышать ответ от руководства. Что они хотят получить?

Из нынешних футболистов атакующего плана я вычеркиваю только одного – Андреса Шюррле. К нему у меня нет претензий. Остальные что? Алекс Крал, Гус Тиль, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон. Если с ними предыдущие клубы легко расстались, возможно, они никому больше на рынке не нужны? Они вообще конкурентоспособны? Или их переход – банальная коррупция.

На характере и самоотдаче можно провести два-три матча. На четвертом футболисты «сломаются». Потому что рано или поздно на первый ряд выходит мастерство.

Андрей Ещенко сыграл так, что его больше можно не выпускать на поле. С ним все понятно. И будет играть еще хуже. Такой футболист заиграет только тогда, когда играет вся команда. Если ты – мастер, значит, у тебя должен быть свой индивидуальный конек. В этом беда всего российского футбола. Никто один в один обыграть своего визави не может. И это речь о нападающих. У профессионала же должны быть свои навыки. Хотя бы должна быть мысль. Ничего нет.

Я бы вернул Карреру. Почему? Самое главное, он уже приводил «Спартак» к чемпионству. За прошлые обиды надо сказать: «Извини, немного не сработались. Мы не правы». Оно так и есть. Нужно узнать, что сам Каррера хочет. Но если он приезжает в Москву и этот день не идет на матч «Спартака», а возвращается домой… Это как надо человека обидеть?

Очередной гол забил Самуэль Жиго. Лучше бы он не забивал, а сохранил ноль на своих воротах. Лучше бы каждый защитник обезопасил свои ворота и уж если есть силы помочь – подключайтесь. Сзади же должно быть все железно забито. В «Спартаке» все наоборот и разваливается моментально.