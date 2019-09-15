300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ

Загрузка...

ЗАМЕНА ВЫХОДНЫХ

Кристиян БИСТРОВИЧ

21-летний хорват вышел спасать ЦСКА на 84-й минуте матча в Саранске - и первым же касанием после розыгрыша углового забил свой первый в сезоне (и крайне важный для команды) мяч. Виктор Гончаренко попал с Бистровичем в яблочко.

ГЛУХОТА ВЫХОДНЫХ

Михаил ВИЛКОВ

Судья матча «Тамбов» - ЦСКА вынес полузащитнику номинальных хозяев Валерию Чуперке два предупреждения за один эпизод. Вторая желтая карточка была показана «за разговоры». Однако, по словам главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, армейцы всю игру оскорбляли Вилкова похлеще Чуперки, да тот не слышал.

СЕЙВЫ ВЫХОДНЫХ

Михаил ЛЕВАШОВ, Гиорги ШЕЛИЯ, Матвей САФОНОВ, Сергей РЫЖИКОВ

В этом туре сразу четыре голкипера (пока без учета двух понедельничных матчей) сумели отразить 11-метровые. Левашов из «Арсенала» справился с ударом зенитовца Сердара Азмуна, Шелия из «Тамбова» не дал переиграть себя армейцу Федору Чалову, Сафонов из «Краснодара» отразил выстрел лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева, а Сергей Рыжиков в том же матче спас «Крылья Советов» от гола Ари, правда, не успел на добивание русского бразильца.

ВЫНОС ВЫХОДНЫХ

Артем ДЗЮБА и Сердар АЗМУН

Лидеру «Зениту» пришлось в прямом смысле взять на руки своего одноклубника, чтобы тот покинул поле при замене по новым правилам - через ближнюю бровку. Если бы Дзюба не приструнил Азмуна таким необычным способом, то иранцу наверняка показали бы желтую карточку, которая превратилась бы в красную.

ДОВЕРИЕ ВЫХОДНЫХ

Томас ЦОРН и Олег КОНОНОВ

После поражения «Спартака» от «Урала» поползли слухи о том, что главный тренер красно-белых Олег Кононов подал в отставку. Однако в воскресенье генеральный директор клуба выразил полное доверие тренеру. Кононов остался в «Спартаке» как минимум до окончания следующего матча в Уфе.

ЮБИЛЯР ВЫХОДНЫХ

Юрий СЕМИН

В матче с «Сочи» главный тренер «Локомотива» понес очередную кадровую потерю - вслед за Алексеем Миранчуком травму получил его брат-близнец Антон, который теперь не сыграет в Лиге чемпионов против «Байера». Впрочем, это не помешало «Локо» увезти из Сочи победу. Для Семина она стала юбилейной, 300-й во главе железнодорожников.