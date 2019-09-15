300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 сентября 2019 22:39Футбол

300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ

«Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов в чемпионате России.

ЗАМЕНА ВЫХОДНЫХ

Кристиян БИСТРОВИЧ

21-летний хорват вышел спасать ЦСКА на 84-й минуте матча в Саранске - и первым же касанием после розыгрыша углового забил свой первый в сезоне (и крайне важный для команды) мяч. Виктор Гончаренко попал с Бистровичем в яблочко.

ГЛУХОТА ВЫХОДНЫХ

02-вилков

Михаил ВИЛКОВ

Судья матча «Тамбов» - ЦСКА вынес полузащитнику номинальных хозяев Валерию Чуперке два предупреждения за один эпизод. Вторая желтая карточка была показана «за разговоры». Однако, по словам главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, армейцы всю игру оскорбляли Вилкова похлеще Чуперки, да тот не слышал.

СЕЙВЫ ВЫХОДНЫХ

233492

Михаил ЛЕВАШОВ, Гиорги ШЕЛИЯ, Матвей САФОНОВ, Сергей РЫЖИКОВ

В этом туре сразу четыре голкипера (пока без учета двух понедельничных матчей) сумели отразить 11-метровые. Левашов из «Арсенала» справился с ударом зенитовца Сердара Азмуна, Шелия из «Тамбова» не дал переиграть себя армейцу Федору Чалову, Сафонов из «Краснодара» отразил выстрел лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева, а Сергей Рыжиков в том же матче спас «Крылья Советов» от гола Ари, правда, не успел на добивание русского бразильца.

ВЫНОС ВЫХОДНЫХ

02-Дзюба_Азмун

Артем ДЗЮБА и Сердар АЗМУН

Лидеру «Зениту» пришлось в прямом смысле взять на руки своего одноклубника, чтобы тот покинул поле при замене по новым правилам - через ближнюю бровку. Если бы Дзюба не приструнил Азмуна таким необычным способом, то иранцу наверняка показали бы желтую карточку, которая превратилась бы в красную.

ДОВЕРИЕ ВЫХОДНЫХ

2-3_цорн_Кононов

Томас ЦОРН и Олег КОНОНОВ

После поражения «Спартака» от «Урала» поползли слухи о том, что главный тренер красно-белых Олег Кононов подал в отставку. Однако в воскресенье генеральный директор клуба выразил полное доверие тренеру. Кононов остался в «Спартаке» как минимум до окончания следующего матча в Уфе.

ЮБИЛЯР ВЫХОДНЫХ

USP_4660

Юрий СЕМИН

В матче с «Сочи» главный тренер «Локомотива» понес очередную кадровую потерю - вслед за Алексеем Миранчуком травму получил его брат-близнец Антон, который теперь не сыграет в Лиге чемпионов против «Байера». Впрочем, это не помешало «Локо» увезти из Сочи победу. Для Семина она стала юбилейной, 300-й во главе железнодорожников.

Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео)
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льду Капитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея. 15.09.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать Боб Хартли: Во втором периоде «Авангард» играл легко и простодушно, за что и был наказан «Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Новости
22:36 Футбол Сергей Рыжиков: Во втором тайме «Крылья Советов» стали допускать больше ошибок
22:15 Хоккей Илья Воробьев: «Металлург» выберется, я знаю, что делать
22:03 Хоккей Боб Хартли: Во втором периоде «Авангард» играл легко и простодушно, за что и был наказан
21:59 Футбол Миодраг Божович: В первом тайме «Крыльев Советов» выглядели очень солидно
21:53 Футбол Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч
21:40 Футбол Эдин Джеко: Сказал Мхитаряну, что после дубля в матче с Боснией он должен забить за «Рому»
21:16 Футбол Виктор Гончаренко: В первом тайме с «Тамбовом» у ЦСКА мало что получалось
21:00 Футбол «Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
20:58 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»
20:52 Футбол «Шальке» в гостях разгромил «Падерборн 07»
20:22 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом», ведя по ходу матча в два мяча
20:15 Хоккей «Металлург» проиграл минскому «Динамо», потерпев шестое поражение в семи матчах
20:04 Шахматы 12 российских шахматистов сыграют в третьем раунде Кубка мира
20:00 Футбол Борис Игнатьев: Правильно было бы дать Кононову доработать в «Спартаке» до зимнего перерыва
19:54 Хоккей «Торпедо» всухую переиграло «Авангард», одержав третью победу подряд
19:49 Футбол Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
19:39 Хоккей СКА на своем льду обыграл «Йокерит»
19:12 Футбол Роман Широков: Думаю, Влашич вернется на свой уровень
18:54 Греко-римская борьба Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг
18:50 Футбол Хердур Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно находится на последнем месте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика