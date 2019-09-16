Бистрович, Эль-Кабир или Парфенов: кто стал главным героем 9-го тура

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ГОЛ ТУРА

Кристиян БИСТРОВИЧ (ЦСКА)

Не так часто красивые голы получаются еще и очень важными. Вот, скажем, серб Джордже Деспотович в этом чемпионате как-то забил а ля Марко ван Бастен ударом через себя, а «Оренбург» все равно проиграл… Однако 21-летнему хорвату из ЦСКА в воскресенье удалось совместить приятное с полезным. Бистрович вышел на замену на 84-й минуте при счете 0:0 и уже спустя… 8 секунд отличился, причем как! Мяч после розыгрыша углового отлетел далеко за пределы штрафной «Тамбова», но Кристиян не растерялся и ка-а-ак жахнул с правой. Точное попадание в девятку и безоговорочное первое место в нашем рейтинге.

ИГРОК ТУРА

Отман ЭЛЬ-КАБИР («Урал»)

Голландский полузащитник с марокканскими корнями давно перерос уровень екатеринбургского клуба, в чем мы лишний раз убедились в субботу на «Открытие Арене». Эль-Кабир, как детей, накручивал защитников «Спартака». И в решающий момент парой финтов и одним ускорением сделал посмешище из Андрея Ещенко и Александра Максименко. Защитник красно-белых за доли секунды остался позади «марокканской электрички», а вратарь пропустил в ближний угол. Но это был не столько ляп Максименко, сколько персональный триумф Эль-Кабира. Ну что тут скажешь? Мастерюга.

ТРЕНЕР ТУРА

Дмитрий ПАРФЕНОВ («Урал»)

В интервью нашему изданию перед туром экс-спартаковец, приняв поздравления с 45-летием, заявил, что знает, как победить «Спартак». Из уст Парфенова это звучало не так уж самонадеянно, ведь ранее он уже делал это в Москве и с «Уралом», и с «Тосно». Но одно дело – сказать, другое – сделать. И Парфенов сделал. Убаюкав красно-белых в первом тайме, гости сразу после перерыва резко взвинтили скорость, чтобы застать врасплох неповоротливую оборону соперника. Ну а при счете 2:1 Парфенов грамотно переключил свою управляемую команду в режим контратак, которые смотрелись куда опаснее попыток хозяев отыграться. И никто теперь не удивится, если именно Дмитрий Владимирович станет… следующим тренером «Спартака». Президент «Урала» Григорий Иванов уже выразил готовность отпустить Парфенова на повышение. Слово – за Леонидом Федуном.