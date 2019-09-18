Прощай, Фернандо!

СВОЙ ПАРЕНЬ: ПОТАСОВКИ, АЛКОГОЛЬ, НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА

Риксен не был выдающимся мастером. Да, провел дюжину матчей за сборную своей страны – но это совсем немного по сравнению со знаменитыми и всеми почитаемыми звездами «оранжевых». Не выступал за топ-клубы – самыми яркими страницами в карьере Фернандо стали «Глазго Рейнджерс» и питерский «Зенит», который в пору его пребывания на берегах Невы как раз выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Не сражал болельщиков феерическим футболом, скорее просто честно отрабатывая свой хлеб в центре полузащиты или на ее правом фланге.

Но есть такие футболисты, которые цепляют чем-то другим. Своей непохожестью, нежеланием жить по установленным правилам. А при необходимости способностью до конца отстаивать свои убеждения, пусть иногда и с помощью кулаков. Разве стал, например, менее великим Эрик Кантона оттого, что прыгал с приемом из каратэ на доставшего его болельщика?

Вот и Риксен был из этого ряда. Можете спросить у Андрея Канчельскиса, повздорившего с голландцем в «Рейнджерс», или у Влада Радимова, тоже выяснявшего с Фернандо отношения отнюдь не в научной дискуссии: они подтвердят.

А уж пристрастие игрока к алкоголю – и вовсе некий пароль для многих российских болельщиков: свой, дескать, парень. Про Пола Гаскойна ведь тоже можно сказать – мастерство не пропьешь. А между тем полтора месяца в реабилитационном центре после очередного алкогольного пике наверняка не прошли для Фернандо даром…

В «Зенит» Риксена звал Дик Адвокат: сначала в аренду, затем – на полноценный контракт. Казалось, вот он, счастливый билет для едущего с ярмарки футболиста. Где еще предложат такие условия и чисто футбольные перспективы обычному игроку, да еще и перешагнувшему 30-летний рубеж? Но Риксен в Питере так толком и не раскрылся: всего 22 матча за два года – и расторжение контракта в конце лета 2009-го за очередное нарушение дисциплины.

ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ

И все же город на Неве успел полюбить буйного голландца – как и тот, в свою очередь, нашел что-то близкое ему в неповторимых пейзажах Северной столицы. Наверное, поэтому, когда стало известно о тяжелом диагнозе Риксена – боковой (латеральный) амиотрофический склероз, первыми отреагировали именно сотрудники и игроки нынешнего «Зенита», да и обычные болельщики команды.

Фернандо стал близок россиянам еще и потому, что стал наполовину русским. Ведь если супругу обычно называют второй половинкой, то Вероника как раз и стала этой частью Риксена, которая роднила его с нашей страной. Когда стало известно о тяжелом недуге футболиста, супруга из половинки превращалась во все более значимую частицу Риксена, ни на секунду не оставляя его со своими мыслями.

Редкий случай, когда футболисту – да даже просто любому человеку – устанавливают памятник еще при жизни. Риксен удостоился такой чести: в январе 2018 года клуб «Фортуна» из города Ситтард, в котором началась профессиональная карьера Фернандо, торжественно презентовал статую игрока на аллее перед местным стадионом.

Тем временем болезнь продолжала прогрессировать: в мае прошлого года появились сообщения, что Риксен утратил способность разговаривать. Через полгода его перевезли в хоспис в Эйрдри – футболист был уже полностью парализован.

Последнее появление Фернандо на публике случилось в июне нынешнего года в одном из отелей Глазго. До этого Риксен записал обращение к своим болельщикам при помощи синтезатора речи, что вызвало новую волну сочувствия, поддержки и предложений о помощи из России. Фернандо обещал не сдаваться, но отныне решил вести борьбу с недугом один на один. Видимо, уже осознавая, что этот матч ему не выиграть.

Утром 18 сентября в жизни Риксена прозвучал финальный свисток. Ему было всего 43 года. Еще играть бы и играть…