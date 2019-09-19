Валерий Баринов: Гилерме напомнил Яшина, а гол Баринова я ждал

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«ИГРОКИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕМИНА ОТ И ДО»

- Думаю, никто не ожидал, что мы отберем у «Байера» три очка в гостях. Я, по крайней мере, точно в это не верил. Если бы увезли из Леверкузена ничью, был бы очень рад. Но получилось совсем хорошо. И эта победа - конечно, тренерская.

Юрий Палыч оказался в очень стесненном положении. Давно не играют Соломон Кверквелия и Джефферсон Фарфан, а тут в список травмированных добавились еще и Алексей и Антон Миранчуки. Надо было что-то придумывать. И Семин поменял схему, правильно распределил между имеющимися игроками тактические задания.

Снимаю перед футболистами шляпу! Ребята выполнили план Семина от и до. Давно не видел такой дисциплины на поле. Там если и были ошибочки, то одна-две, не больше. «Байер» же не номер отбывал, немцы тоже старались. Однако «Локомотив» не дал сопернику развернуться. Ну и Гилерме в концовке выручил. Сумасшедший сейв, даже не вспомню, когда такое было. Наверное, когда Лев Яшин за сборную мира против англичан играл. Гилерме своим спасением напомнил мне о том матче.

- А победный мяч забил Баринов… Для него это первый в жизни гол в Лиге чемпионов. Вам приятно, что первую за 17 лет гостевую победу в главном еврокубке «Локо» принес ваш однофамилец?

- Да я еще до матча говорил, что Баринов забьет. Где Баринов - там победа. (Смеется.) И я не согласен с теми, кто называет гол Димы случайным, курьезным. Да, голкипер ошибся. Но ты попробуй еще попади в створ, когда на принятие решения у тебя доли секунды, а до ворот далеко. Надо иметь хорошую нервную систему, чтобы не растеряться и исполнить такой расчетливый удар. Это признак высокого класса. У Баринова есть все, чтобы вырасти в большого футболиста. И это происходит на наших с вами глазах. Победный гол, в гостях, в Лиге чемпионов, дорогого стоит. Как в турнирном плане, так и в денежном.

Впрочем, вся команда здорово сыграла. Какой красавец Гжегож Крыховяк - мотор, лидер! Да и Федя Смолов порадовал. Грамотно почувствовал, что находится в офсайде, и не стал трогать мяч, когда забивался первый гол. А посмотрите, как отпахал Ведран Чорлука в обороне. Как в старые добрые времена.

«НАДЕЮСЬ НА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ - ВТОРОЕ МЕСТО»

- Похоже, и Жоау Мариу быстро вписался в игру «Локо»…

- Да, согласен. Португалец очень понравился. Единственное, что бросается в глаза – на весь матч его пока не хватает. 70 минут - предел. Потом Мариу устает. Но даже когда силы на исходе, он берет пониманием футбола. С мячом работает блестяще, видит поле. Да и Мурило в роли опорника не подкачал. Для меня его игра в Леверкузене - приятная неожиданность.

- Ну и что теперь? Способен «Локомотив» замахнуться на выход из группы?

- Мне понравилось послематчевое интервью Баринова, в котором он рассказывал о том, что теория перед «Байером» длилась больше часа. Ну, к немцам Семин так хорошо команду подготовил, то и против «Ювентуса» с «Атлетико» что-то обязательно придумает. У «Локо» очень сильный тренерский штаб. Юрию Палычу помогают талантливые ребята.

Но загадывать наперед не хочу. У команды сложный календарь. Как болельщик, рассчитываю на фантастический результат - второе место. Но не забываю, что «Локомотив» попал в группу смерти. Это же не для красного словца говорится. Так оно и есть. «Ювентус» и «Атлетико» - гранды современного футбола, что и доказали в среду в очной встрече в Мадриде.