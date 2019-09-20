Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура - Советский спорт
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20 сентября 2019 10:00ФутболБезъязычный Алексей

Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура

«Советский спорт» выделил главные интриги 10-го тура РПЛ.

УВИДИМ ЛИ КОКОРИНА НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ»?

Почти год прошел с момента, когда форвард «Зенита» Александр Кокорин мог хотя бы в каком-то качестве присутствовать на матчах премьер-лиги. Напомним, с октября 2018-го он вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находился в местах не столь отдаленных за участие в драках в центре Москвы. И вот два приятеля – снова на свободе. Более того, Кокорин даже подписал с «Зенитом» контракт до конца нынешнего сезона!

Против «Рубина» в субботу Александр, конечно, не сыграет. Его еще не дозаявили на чемпионат, и вряд ли, с учетом утраченной в колонии формы, мы увидим 28-летнего нападающего на поле раньше весны. Зато на трибунах «Газпром Арены» он вполне может появиться уже в выходные. И это «возвращение блудного сына российского футбола» способно затмить все остальные события тура. Только бы Кокорин потом ничего не отмечал. Особенно – с Мамаевым, у которого недавно был день рождения.

СРАВНЯЕТСЯ ЛИ ГОНЧАРЕНКО С МУСАЕВЫМ?

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В центральном матче тура столкнутся два наших представителя в Лиге Европы, которые будут играть на фоне усталости после выездов в болгарский Разград и швейцарский Базель. У ЦСКА и «Краснодара» хватает травмированных, но в последние недели «быки», в отличие от армейцев, кадровых потерь не несли.

Обе команды получили свежее подкрепление в лице Лукаса Сантоса и Мануэла Фернандеша. Молодой бразилец уже успел сходу вписаться в игру ЦСКА, а опытный португалец способен стать мощным джокером «Краснодара». Ману соскучился по большому футболу и помнит, как забивать красно-синим по временам выступлений за «Локо».

В противостоянии команд в РПЛ пока небольшой перевес на стороне армейцев – 6 побед против 5. А вот в тренерской дуэли впереди Мурад Мусаев – 2 против 1. В прошлом сезоне Виктор Гончаренко проиграл своему краснодарскому визави обе встречи – в воскресенье будет шанс подравняться и заодно выбить конкурента из лидирующей тройки.

СПАСЕТСЯ ЛИ КОНОНОВ В УФЕ?

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После поражения от «Урала» (третьего подряд на «Открытие Арене» с учетом Лиги Европы) Олег Кононов опять всерьез подвис. И пусть владелец «Спартака» Леонид Федун уверяет, что не собирается увольнять главного тренера до декабря, поражение от «Уфы» может стать для Олега Георгиевича приговором. Не исключено, он сам откажется продолжать работать, утратив контроль и над версией команды, собранной по сусекам в летнее трансферное окно.

Ну а Вадиму Евсееву наверняка очень хочется стать очередным экс-спартаковцем, победившим «Спартак». Ранее он проиграл красно-белым обе встречи – с «Амкаром» и «Уфой». Причем с сухим счетом. Непорядок, однако.

КАК ПОЗАВТРАКАЕТ «ЛОКО» В ОРЕНБУРГЕ?

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжил критиковать календарь, уготовивший его команде после гостевой победы в Лиге чемпионов над «Байером» вояж на южный Урал. Матч с «Оренбургом» начнется в 11.30 по Москве. Семин считает, что в такое время надо не в футбол играть, а завтракать. Но ведь можно совместить, Юрий Павлович! Вот и поглядим, скушают ли вице-чемпионы России на завтрак команду Владимира Федотова, выдавшую мини-серию из двух побед в РПЛ.

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