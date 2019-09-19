Егорову дали отсрочку до ноября. Что говорили на заседании исполкома РФС - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 16:15ФутболМощенко Захар

Егорову дали отсрочку до ноября. Что говорили на заседании исполкома РФС

На очередном заседании исполкома РФС достаточно много времени заняло обсуждение вопросов судейства.

ВСЯ НАДЕЖДА НА VAR. И НА РЕФОРМУ СУДЕЙСТВА?

Как отметил президент РФС Александр Дюков, в повестке дня значился лишь один вопрос, касающийся судейства – утверждение списка арбитров на текущий сезон, однако в связи с многочисленными обращениями от клубов РПЛ были даны два поручения. Первое – создать дополнительный список арбитров, который позволит расширить общий реестр судей до 24 персон. Второе – о необходимости реформирования системы судейства в нашем футболе.

- На ближайшем заседании исполкома, которое пройдет в октябре или ноябре, мы более детально обсудим этот вопрос, – отметил Дюков. – Очевидно, что понадобятся не революционные, но достаточно серьезные изменения. Нужны прозрачные оценки арбитров, система составления рейтингов судей и, конечно, система подготовки резерва арбитров.

Также глава РФС подчеркнул, что серьезные надежды возлагаются на VAR. Сейчас, как известно, система видеоповторов применяется на двух матчах в каждом туре, и, по мнению Дюкова, серьезные ошибки при использовании видеоассистентов рефери исключаются.

- Теперь необходимо к марту решить все технические вопросы и провести подготовку судей для использования VAR на всех матчах тура, – резюмировал Дюков.

Остановившись более подробно на природе судейских ошибок в первой части нынешнего сезона, руководитель РФС напомнил, что арбитрам было дано указание способствовать тому, чтобы стиль российского футбола стал более динамичным и интенсивным, и с этой целью судьям предложили поднять планку допустимого в единоборствах на поле, не давать свистки при каждом игровом контакте. Но проблема в том, что каждый арбитр трактовал эти указания по-своему, поднимал планку допустимого по собственному усмотрению. Об этом шла речь во время учебно-методического сбора, который прошел во время паузы в РПЛ на матчи сборных.

ПУСТОВОЙТОВА МОЖЕТ НАЧАТЬ СУДИТЬ МАТЧИ РПЛ

Отдельно Дюков ответил на вопрос о перспективах работы на своем посту директора департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

- К Александру Егорову действительно есть вопросы. Есть ряд объективных причин, которые привели к провалу судейства в первых турах. И мы видели, что много ошибок допускали опытные арбитры – значит, это просчеты не только Егорова, который отвечает за подготовку судей, но и самих этих арбитров, – констатировал президент РФС.

Поскольку реформа судейства, по словам Дюкова, назрела, Российский футбольный союз намерен решать ее с помощью системного реформирования по нескольким направлениям,

Как система судейства в России будет выглядеть в новом виде, и кто ей будет руководить, зависит от того, насколько люди будут соответствовать требуемым критериям. Этой фразой был дан прозрачный намек Егорову: если к ноябрьскому заседанию исполкома он не наведет порядок в своем подразделении, то вполне может лишиться своего поста.

- Егоров понимает свои ошибки, но позиция РФС такова: не персоналии должны нести всю ответственность за допущенные просчеты – необходима прозрачная и объективная система функционирования всего судейского подразделения, – заявил Дюков.

В завершение темы судейства глава РФС рассказал, что Анастасия Пустовойтова – первая из российских арбитров-женщин, работавших на финальном матче женской Лиги чемпионов, – включена в расширенный список арбитров и, возможно, со временем может быть допущена к судейству матчей РПЛ.

- Анастасия – перспективный арбитр, и мы рассматриваем ее кандидатуру в парадигме развития женского футбола. Поэтому с нашей стороны столь пристальное внимание к ее работе. Рассчитываем на то, что женский футбол станет спортом номер один в России именно среди дамских видов спорта, – выразил надежду Дюков.

И добавил, что в расширенный список арбитров включены также Екатерина Курочкина и Марина Купская, так что вскоре можно будет говорить о полноценной женской бригаде арбитров.

НУЖЕН РЕГЛАМЕНТ ПО ПЕРЕНОСАМ МАТЧЕЙ

Также глава РФС прокомментировал претензии наставника «Локомотива» Юрия Семина по поводу тяжелого календаря для его команды в конце сентября.

- Как всегда – пришел сентябрь, и оказалось, что надо играть в других городах, а не только в Москве, что есть еще еврокубки, что играть приходится не только на естественных полях, и что в большой стране есть множество часовых поясов, – поиронизировал Дюков. – Подобную картину мы наблюдаем каждый год. Но в этом вопросе прерогатива у РПЛ – только лига принимает решения, на каких полях играть, в какое время и в какие даты. Было принято консолидированное решение по календарю, и «Локомотив» тогда не возражал. К Юрию Семину отношусь с большим уважением, он сильный менеджер и хороший тренер, но в данном случае он использует свой авторитет, чтобы «поддавить» лигу.

Тем не менее, президент РФС отметил, что вся эта история показала, что в нашем футболе нет четкого прозрачного регламента, который регулировал бы подобные вопросы. В данном случае единственная возможность переноса игры «Локомотив» – «Зенит» с воскресенья, 28 сентября была в том, чтобы клубы договорились. Но питерцы и железнодорожники не сумели достичь компромисса, а приоритета не было ни у одного из них.

- Исполком дал поручение РПЛ доработать регламент, чтобы в будущем в таких ситуациях было четко расписано, какой клуб имеет больший приоритет в определении даты матчей и получении возможности переноса игры, – заявил Дюков.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Виктор Гончаренко: Травмы в ЦСКА должны закончиться Главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу против «Лудогорца». 18.09.2019 20:15 Футбол Сергеев Иван
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Егорову дали отсрочку до ноября. Что говорили на заседании исполкома РФС На очередном заседании исполкома РФС достаточно много времени заняло обсуждение вопросов судейства. 19.09.2019 16:15 Футбол Мощенко Захар
С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ в связи с проведением Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 18.09.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Новости Все новости: Легкая атлетика
17:13 Россиянки выиграли золото в командном турнире на чемпионате мира
16:56 ММА Валуев не верит, что Нурмагомедов в детстве боролся с настоящим медведем (видео)
16:41 Футбол Хиддинк оставил пост главного тренера олимпийской сборной Китая
16:28 Футбол Гус Тил – о матче с «Уфой»: Знаю, что такое играть на искусственном поле
16:18 Формула-1 Грожан и Магнуссен остаются в «Хаасе» на следующий сезон
16:13 ММА Российская телеведущая – о выступлении Хабиба: Это скучно, я осталась недовольна
16:01 Баскетбол Евгений Богачев: Конкуренты усилились, но и в УНИКСе не сидели без дела
15:56 Футбол Фердинанд: Мне страшно за Азара. Он перешел в «Реал» не в самое подходящее время
15:56 Хоккей Дэвид Куинн – о повреждении Панарина: С ним все будет в порядке
15:49 Футбол Анастасия Павлюченкова: Довольна, что взяла реванш у Бертенс за поражение на US Open
15:40 Футбол Сергей Петров: «Краснодар» попал в непростую группу
15:37 ММА Экс-чемпион UFC: Фергюсон – уникальный боец. Его удары впечталяют
15:34 Футбол Владимир Быстров: Мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная
15:27 Футбол Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом»
15:20 Футбол Голы Ди Марии и Куадрадо претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов
15:11 Футбол «Спартак» вырвал победу у «Уфы» благодаря голу Оганесяна
15:00 Футбол С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина
14:47 Биатлон Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России
14:31 Хоккей Александр Кожевников: За какие заслуги «Металлург» пригласил Яндача? Что он такого совершил?
14:05 Футбол Олег Корнаухов: Прошлогодний успех изменил к отношение к Чалову со стороны соперников
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика