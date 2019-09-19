Егорову дали отсрочку до ноября. Что говорили на заседании исполкома РФС

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ВСЯ НАДЕЖДА НА VAR . И НА РЕФОРМУ СУДЕЙСТВА?

Как отметил президент РФС Александр Дюков, в повестке дня значился лишь один вопрос, касающийся судейства – утверждение списка арбитров на текущий сезон, однако в связи с многочисленными обращениями от клубов РПЛ были даны два поручения. Первое – создать дополнительный список арбитров, который позволит расширить общий реестр судей до 24 персон. Второе – о необходимости реформирования системы судейства в нашем футболе.

- На ближайшем заседании исполкома, которое пройдет в октябре или ноябре, мы более детально обсудим этот вопрос, – отметил Дюков. – Очевидно, что понадобятся не революционные, но достаточно серьезные изменения. Нужны прозрачные оценки арбитров, система составления рейтингов судей и, конечно, система подготовки резерва арбитров.

Также глава РФС подчеркнул, что серьезные надежды возлагаются на VAR. Сейчас, как известно, система видеоповторов применяется на двух матчах в каждом туре, и, по мнению Дюкова, серьезные ошибки при использовании видеоассистентов рефери исключаются.

- Теперь необходимо к марту решить все технические вопросы и провести подготовку судей для использования VAR на всех матчах тура, – резюмировал Дюков.

Остановившись более подробно на природе судейских ошибок в первой части нынешнего сезона, руководитель РФС напомнил, что арбитрам было дано указание способствовать тому, чтобы стиль российского футбола стал более динамичным и интенсивным, и с этой целью судьям предложили поднять планку допустимого в единоборствах на поле, не давать свистки при каждом игровом контакте. Но проблема в том, что каждый арбитр трактовал эти указания по-своему, поднимал планку допустимого по собственному усмотрению. Об этом шла речь во время учебно-методического сбора, который прошел во время паузы в РПЛ на матчи сборных.

ПУСТОВОЙТОВА МОЖЕТ НАЧАТЬ СУДИТЬ МАТЧИ РПЛ

Отдельно Дюков ответил на вопрос о перспективах работы на своем посту директора департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

- К Александру Егорову действительно есть вопросы. Есть ряд объективных причин, которые привели к провалу судейства в первых турах. И мы видели, что много ошибок допускали опытные арбитры – значит, это просчеты не только Егорова, который отвечает за подготовку судей, но и самих этих арбитров, – констатировал президент РФС.

Поскольку реформа судейства, по словам Дюкова, назрела, Российский футбольный союз намерен решать ее с помощью системного реформирования по нескольким направлениям,

Как система судейства в России будет выглядеть в новом виде, и кто ей будет руководить, зависит от того, насколько люди будут соответствовать требуемым критериям. Этой фразой был дан прозрачный намек Егорову: если к ноябрьскому заседанию исполкома он не наведет порядок в своем подразделении, то вполне может лишиться своего поста.

- Егоров понимает свои ошибки, но позиция РФС такова: не персоналии должны нести всю ответственность за допущенные просчеты – необходима прозрачная и объективная система функционирования всего судейского подразделения, – заявил Дюков.

В завершение темы судейства глава РФС рассказал, что Анастасия Пустовойтова – первая из российских арбитров-женщин, работавших на финальном матче женской Лиги чемпионов, – включена в расширенный список арбитров и, возможно, со временем может быть допущена к судейству матчей РПЛ.

- Анастасия – перспективный арбитр, и мы рассматриваем ее кандидатуру в парадигме развития женского футбола. Поэтому с нашей стороны столь пристальное внимание к ее работе. Рассчитываем на то, что женский футбол станет спортом номер один в России именно среди дамских видов спорта, – выразил надежду Дюков.

И добавил, что в расширенный список арбитров включены также Екатерина Курочкина и Марина Купская, так что вскоре можно будет говорить о полноценной женской бригаде арбитров.

НУЖЕН РЕГЛАМЕНТ ПО ПЕРЕНОСАМ МАТЧЕЙ

Также глава РФС прокомментировал претензии наставника «Локомотива» Юрия Семина по поводу тяжелого календаря для его команды в конце сентября.

- Как всегда – пришел сентябрь, и оказалось, что надо играть в других городах, а не только в Москве, что есть еще еврокубки, что играть приходится не только на естественных полях, и что в большой стране есть множество часовых поясов, – поиронизировал Дюков. – Подобную картину мы наблюдаем каждый год. Но в этом вопросе прерогатива у РПЛ – только лига принимает решения, на каких полях играть, в какое время и в какие даты. Было принято консолидированное решение по календарю, и «Локомотив» тогда не возражал. К Юрию Семину отношусь с большим уважением, он сильный менеджер и хороший тренер, но в данном случае он использует свой авторитет, чтобы «поддавить» лигу.

Тем не менее, президент РФС отметил, что вся эта история показала, что в нашем футболе нет четкого прозрачного регламента, который регулировал бы подобные вопросы. В данном случае единственная возможность переноса игры «Локомотив» – «Зенит» с воскресенья, 28 сентября была в том, чтобы клубы договорились. Но питерцы и железнодорожники не сумели достичь компромисса, а приоритета не было ни у одного из них.

- Исполком дал поручение РПЛ доработать регламент, чтобы в будущем в таких ситуациях было четко расписано, какой клуб имеет больший приоритет в определении даты матчей и получении возможности переноса игры, – заявил Дюков.