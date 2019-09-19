Разгром в Разграде. ЦСКА получил пять мячей от «Лудогорца»

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17-ЛЕТНИЙ ДЕБЮТАНТ И ИМЕНИННИК МАРИО

В отличие от «Краснодара», так и не решившего, на каком из двух важных матчей текущей недели (в Лиге Европы с «Базелем» или в РПЛ с ЦСКА в ближайшее воскресенье) сосредоточить основное внимание, армейцы уже стартовым составом против «Лудогорца» дали понять: при нынешнем жесточайшем кадровом дефиците приоритет однозначно будет отдаваться внутреннему первенству. А еврокубок, в котором красно-синим откровенно повезло со жребием, можно попытаться на первых порах отыграть как факультативный курс. Выставляя на игры предварительного раунда смешанный состав.

Судите сами: можно ли было представить накануне матча в Болгарии, что Виктор Гончаренко при наличии в его распоряжении 13-14 игроков основного состава оставит на скамейке Федора Чалова, Ильзата Ахметова и новобранца Лукаса Сантоса? Но наставник красно-синих решился на такой шаг, явно держа в уме воскресную встречу с «Краснодаром». Тем паче что Чалову, уже давненько не забивающему, и Ахметову, сыгравшему за российскую сборную против Казахстана, необходима перезагрузка или, если хотите, перезарядка.

При таком раскладе стартовая обойма ЦСКА в Разграде выглядела необычно. В трио защитников центральным оказался Хердур Магнуссон (кстати, исландец, как и Иван Обляков, не сможет сыграть против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек, поэтому обоих можно было задействовать в матче Лиги Европы по полной программе), а слева от него расположился 17-летний (!) игрок обороны армейской молодежной команды Вадим Карпов.

В центральную зону у красно-синих вернулся балканский дуэт «Би-Би»: Кристиян Бистрович – Яка Бийол, хотя по ходу игры словенец выдвинулся чуть ли не на позицию второго нападающего. Группа атакующих хавбеков состояла из четырех человек, а поддерживала она единственного форварда Такуму Нисимуру.

Армейцы не стали тратить время на разведку и уже на второй минуте напрягли оборону и вратаря «Лудогорца» острым диагональным навесом со штрафного, после которого именинник Марио Фернандес (бразильцу в день игры исполнилось 29 лет) имел шанс протолкнуть мяч с лета в ближний угол, но добившийся лишь углового.

Ответ хозяев получился куда более острым: Йоди Лукоки, справа ворвавшись в штрафную, пальнул в дальнюю штангу, а Клаудиу Кешерю, первым успевший к отскоку, попытался хитро отправить мяч в дальний угол, но промахнулся.

Этот момент словно задал общую канву первой половины: «Лудогорец» завладел преимуществом и, используя преимущество в технике (в составе болгарского клуба хватает бразильских легионеров), больше контролировал мяч и чаще использовал позиционные атаки.

АРМЕЙСКАЯ АВАНТЮРА И ХЕТ-ТРИК РУМЫНА

Однако армейцам удалось сделать главное – упредить доминирование соперника своим быстрым голом. Когда не слишком складывается игра в атаке, зачастую на помощь приходит «стандарт». Никола Влашич здорово закрутил мяч на голову Игорю Дивееву, и защитник ЦСКА в своем дебютном матче в еврокубках открыл счет забитым мячам, неотразимо пробив головой с отскоком от газона.

Стоит отметить, что этот гол не должен был остаться единственным в первом тайме – потому что хозяева создали как минимум два отличных момента. Сначала головой с линии вратарской бил Марселиньо, но капитан армейцев Игорь Акинфеев сумел при помощи перекладины справиться с ударом капитана «Лудогорца». А затем Кешерю завершал размашистую атаку с завершающей передачей с левого фланга плотным ударом с левой ноги в дальний угол – голкипер ЦСКА потащил и этот мяч.

Увы, то, чего армейцы счастливо избежали в первом тайме, лавиной обрушилось на их головы сразу после перерыва. «Лудогорец» за семь минут забил трижды, причем смял оборону гостей сначала на своем правом фланге (оттуда простреливал Сисиньо, а местный Вандерсон прошивал Акинфеева дальним ударом после неудачного выноса Облякова), затем – на левом (Лукоку вовремя выскочил на простенький пас низом от Антона Недялкова). А увенчал этот кошмарный для ЦСКА отрезок эффектным голом Кешерю, идеально поймавшего мяч на подъем после навеса Вандерсона из центральной зоны.

Гончаренко мгновенно сделал две замены, бросив в бой Чалова с Ахметовым. Армейцы включили свой фирменный высокий прессинг, и при непосредственном участии Влашича у ворот Ренана возникли два момента. Ахметов в касание пробил в руки вратарю, а сам хорват выстрелил чуть выше перекладины.

Но все это выглядело авантюрой: лезть без оглядки разбалансированным и далеко не оптимальным составом на очень даже крепкого (не улыбайтесь скептически!) чемпиона Болгарии было сумасшествием. И ЦСКА поплатился за это сполна. Еще за пять минут форвард сборной Румынии Кешерю дважды наказал развалившуюся оборону соперника, оформив хет-трик. Последний гол он забил с пенальти – несчастному Акинфееву не оставалось ничего иного, кроме как фолить против вышедшего с ним один на один Марселиньо.

А еврокубковый вечер получился весьма поучительным для российских клубов. «Краснодар» и ЦСКА по-разному решили распределить силы между матчами в Лиге Европы и предстоящим очным поединком в РПЛ, но результат оказался практически одинаково плачевным.

Лига Европы-2019/20

Группа H. 1-й тур

«Лудогорец» (Разград, Болгария) – ЦСКА (Россия) – 5:1 (0:1)

Голы: Дивеев (Влашич), 11 – 0:1. Вандерсон, 48 – 1:1. Лукоку (Недялков), 50 – 2:1. Кешерю (Вандерсон), 52 – 3:1. Кешерю (Недялков), 69 – 4:1. Кешерю, 73 – с пенальти – 5:1

«Лудогорец»: Ренан – Сисиньо, Григоре, Форстер, Недялков – Абель, Баджи – Лукоки (Жоржи Интима, 84), Марселиньо (к) (Гуральски, 74), Вандерсон – Кешерю (Битон, 86)

ЦСКА: Акинфеев (к) – Дивеев, Магнуссон, В.Карпов – Бистрович, Обляков – Марио Фернандес, Влашич, Бийол (Чалов, 53), Кучаев (Лукас Сантос, 71) – Нисимура (Ахметов, 54)

Предупреждения: Сисиньо, 85 – Карпов, 62. Акинфеев, 72

Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

19 сентября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена»