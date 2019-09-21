Рамиз Мамедов: Как не было игры у «Спартака», так и нет

– Первый тайм я посмотрел полностью, а игру во второй половине видел эпизодами, но картина ясна, – говорит Мамедов. – Понятно, что поле плохое, но это оставим. Все ошибки, которые у «Спартака» были в предыдущих матчах, остались. Ничего не поменялось.

– В прошлом матче ошибался Андрей Ещенко, а в этом Николай Рассказов…

– Видел. Я не понимаю, в какой они форме и что с ними происходит. Вроде сезон в самом разгаре, а все игры провальные. Были в лидирующей группе, обыграли ЦСКА, а сейчас не осталось ничего.

– А игра «Спартака» на тот момент и сейчас радикально отличается?

– Я не скажу, что тогда было много каких-то комбинаций. Всю погоду делали стандарты. Ничего такого игрового не было. Самуэль Жиго выигрывал на стандартах. Все. По игре, как ничего не было, так ничего и нет.

– С точки зрения своего амплуа оцените игру «Спартака» в обороне.

– В эпизоде с голом и это видно, Рассказов догонял своего игрока, хотя должен был быть перед ним. Опоздал – ошибка защитника. Перед этим прошла передача на Вячеслава Кротова. Его тоже не накрывали. Нужно было выжимать в сторону углового флажка. Не знаю, чем это вызвано. Наверное, зависит от уровня защитника. Он должен видеть, и мяч, и своего игрока.

В любом случае, это тренировочный процесс и этому, наверняка, учат в детско-юношеской школе. Но я в это время играл нападающего, а защитником я стал в 20 лет. Оборона «Спартака» – это вообще… Как бы не хвалили Жиго и Георгия Джикию, по последним играм ничего хорошего осталось.

– А если говорить про полузащиту и нападение? За два последних матча, по сути, создан только один голевой момент.

– Поэтому и говорю, что в «Спартаке» ничего нет. Опасность возникает только при навесах с углового или штрафного. Забивают только оттуда, а в созидании нет ничего. Из игроков, которые в команду пришли… Андрес Шюррле пошустрил в первых матчах и больше ничего. Совсем ничего нет от Джордана Ларссона. Кого ни купили, никто не играет.

– Но почему тот же Шюррле и Гус Тиль были в лучшей форме, когда приехали, а не сейчас?

– Эта форма длилась максимум три недели. Спонтанно получилось, а на таких полях как в Уфе вообще ничего не сделаешь, особенно если играешь низом. Хотя и не видно, чтобы «Спартак» где-то играл низом. Это для нашего «Спартака» 90-х готов такое поле помешало бы сыграть результативно, а здесь то что? Все голы «Спартак» забил после подач.

– Можете назвать причины, почему Олега Кононова нельзя увольнять с поста главного тренера?

– Не будет результата и любого тренера снимут. Тем более в такой команде как «Спартака». И сам тренер это прекрасно понимает. Народ терпеть долго не будет. Не знаю, продолжит ли он работать или нет, это уже завтра станет понятно.

– Не исключаете, что его могут уволить в ближайшие пару дней?

– А что тянуть? Неважно сколько туров осталось до перерыва, легче «Спартаку» не будет. И откуда появится игра? Из ничего?

– Кстати, последний календарный матч 8 декабря. Это 19-й тур.

– Вот и посмотрим, будут ли еще терпеть девять туров, – смеется. – Я не знаю, как на это смотрит руководство.

– Вы понимаете негодование болельщиков «Спартака»?

– Конечно. Это же болельщики. Им нужен результат.

– А если не Кононов, то кто?

– Ой, не знаю. Кого ни назови, новый тренер потребует купить новых футболистов. Будь то Курбан Бердыев, Станислав Черчесов или Арсен Венгер. Каждый привезет своих.

– В нынешнем состоянии сезон для «Спартака» потерян?

– По игре, я не понимаю, откуда там что-то может появиться. По новичкам, пока тоже ни о чем.