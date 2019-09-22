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22 сентября 2019 21:13ФутболМощенко Захар

ЦСКА и «Краснодар» снова «дали пять». Только на двоих

После разгромных поражений в Лиге Европы армейцы и «быки» встретились в чемпионате РПЛ. Чуть больше повезло москвичам, которых победа вывела на второе место в таблице.

СИГУРДССОН – КЛЮЧЕВОЙ «ДЖОКЕР» ЦСКА

После того унижения, которое устроили армейцам и «быкам» в поединках Лиги Европы соответственно в Болгарии и Швейцарии, вряд ли имело смысл говорить о какой-то реабилитации в глазах болельщиков. Такие провальные матчи надо просто как можно быстрее забывать (а с точки зрения фанатов это особенно важно, как и умение прощать своих любимцев), оперативно переключая внимание на решение других задач в других турнирах.

На повестке дня у обоих евронеудачников уходящей недели была очная встреча в РПЛ. На кону – место в группе лидеров с долгосрочными перспективами ввязаться в борьбу с «Зенитом» за титул. И, конечно, очень важно было получить психологическое и вполне осязаемое преимущество в набранных очках (вдруг в конце чемпионата придется учитывать детали очных встреч?) над конкурентом.

Если победный состав, как гласит известная футбольная мудрость, не меняют, то состав, потерпевший громкое фиаско, по логике перетряхнуть следует изрядно. Главная вопрос – насколько успешными и обоснованными окажутся сделанные перестановки. Первая половина встречи наглядно продемонстрировала, что наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко ревизия и анализ возможностей имеющихся в наличии кадров удался в разы лучше, нежели краснодарскому коллеге Мураду Мусаеву.

Впрочем, возможно, штабу красно-синих было проще – ввиду крайне ограниченной обоймы игроков. Ведь из нее после предыдущего тура выпали Хердур Магнуссон и Иван Обляков, получившие по четвертому предупреждению. Таким образом, трио защитников составили оставшиеся «в живых» Игорь Дивеев, Звонимир Шарлия и 17-летний Вадим Карпов. В опорной зоне к Ильзату Ахметову предсказуемо добавился автор чуда-гола в ворота «Тамбова» в Саранске Кристиян Бистрович.

Но главным изменением в составе ЦСКА стало появление в атакующей группе восстановившегося после травмы Арнора Сигурдссона. В дуэте с исландцем свободнее почувствовал себя Федор Чалов, да и сам Сигурдссон вернулся к исполнению привычных для него ключевых ролей в развитии армейских атак. Кстати, именно скандинав стал автором первого опасного момента в матче, с ходу пробив под перекладину после прострела справа от Марио Фернандеса, – мяч попал в голову Александра Марытновича.

VAR СНОВА СЫГРАЛ ЗА АРМЕЙЦЕВ

«Краснодар», располагающий куда большим на данный момент подбором игроков, вышел на газон «ВЭБ Арены» без половины своего основного состава. Жертвой перебора желтых карточек стал лишь полузащитник Тони Вилена – остальных Мурад Мусаев просто усадил на лавку после провала в Базеле. В центре обороны вместо Уроша Спайича появился Йон Фьолусон, на левом ее фланге – Дмитрий Стоцкий взамен Кристиана Рамиреса.

В средней линии, помимо Вилены, отсутствовали Руслан Камболов и Юнес Намли – их места заняли долгожданный Кайо (бразилец наконец-то добрался до игры за «быков», восстановившись после полученной еще в июле травмы), Дмитрий Скопинцев и Даниил Уткин. Не было на поле и талантливой краснодарской молодежи: причем если Магомед-Шапи Сулейманов хотя бы попал в заявку, то Ивана Игнатьева в ней не оказалось.

Если ты делаешь столь масштабные перестановки в составе (а они затронули и схему южан, которые решили сыграть с классическими двумя опорниками, тремя инсайдами и одним форвардом), то должен быть на сто процентов уверен, что резервисты полностью готовы сыграть роли тех игроков, которых они заменили. По «Краснодару» в первом тайме подобное никак нельзя было сказать. Гости вчистую проиграли армейцам центр поля и на полтайма вжались в собственную штрафную, оставив где-то далеко впереди одинокого и почти не получившего мяч Ари.

Если бы на этот матч привели человека, впервые увидевшего в деле «Краснодар», и сказали ему, что это самая играющая и техничная команда РПЛ, он наверняка рассмеялся бы в голос. Или пребывал бы в глубоком недоумении.

Правда, в середине тайма южане вроде бы стали отодвигать игру от своих ворот, но это скорее выглядело тактической хитростью ЦСКА, решившего выманить соперника из окопов. Случился на этом отрезке и один из ключевых эпизодов матча: в центре поля Ахметов высоко поднятой ногой неосторожно въехал во Фьолусона. Со стороны показалось, что фол мог потянуть на красную карточку, однако арбитр Владислав Безбородов ограничился желтой.

Вскоре после этого на очередном атакующем всплеске красно-синим еще и повезло с тем, что на матче функционировала система VAR. Когда мяч после подачи с фланга попал в локоть Скопинцеву, арбитр не сразу обратил на это внимание. И только после подсказки видеопомощников отправился посмотреть повтор. В этот момент вспомнилось, как в похожей ситуации несколькими турами ранее новые технологии помогли добыть победу над «Локомотивом».

ТАЙМ ВЛАШИЧА, ТАЙМ БЕРГА

Теперь случилось нечто подобное. Безбородов назначил пенальти, который реализовал Никола Влашич и который почему-то вогнал «быков» в полный ступор. В течение следующих десяти минут они пропустили несколько реактивных атак москвичей, одну из которых эффектным ударом в дальнюю девятку завершил Чалов. А затем дело запахло разгромом: южане настолько оголили свой правый фланг, что оттуда сначала беспрепятственно бил Константин Кучаев, а через секунду столь же свободно – и результативно – добивал Влашич.

При такой «плюшевости» и несобранности гостей второй тайм уже казался формальностью, которую армейцы могли посвятить улучшению своих статистических показателей. Казались дежурным желанием тренерского штаба «Краснодара» обозначить хоть какое-то сопротивление и две сделанные в перерыве замены.

Однако с выходом Сулейманова и Маркуса Берга «быки» перестроили не только схему, вернувшись к 4-3-3, но – что самое главное – собственное сознание и настрой. С поразительной легкостью за три минуты были отыграны два мяча, что лишний раз напомнило о серьезных проблемах ЦСКА в обороне. «Лудогорец» несколькими днями ранее указал на эти проблемы минимум пять раз. Так что у «Краснодара» было на кого ориентироваться.


Гончаренко решил укрепить центральную зону, выпустив Яку Бийола вместо уставшего Сигурдссона. Заодно была задумка при случае использовать рост словенца при возможных «стандартах» у ворот соперника. Однако игра все чаще перемещалась к другим воротам. И, кстати, Игорь Акинфеев пару раз по-настоящему выручил команду, вытащив удары Сергея Петрова и Стоцкого. А Бергу в одной из атак просто не повезло, когда он замыкал прострел с правого фланга.

Лихорадочно отбивавшиеся армейцы в концовке едва не получили хет-трик от Берга, но пару раз сумели убежать в контратаки с численным преимуществом, когда «быки» всей командой ушли к чужой штрафной. Чалов мог поставить точку, но не попал в створ ворот.

В общем, веселенькая получилась игра. ЦСКА и «Краснодар» снова «дали пять», но на сей раз на двоих, так и не справившись со своими проблемами, обнажившимся в Лиге Европы.

РПЛ. 10-й тур

ЦСКА – «Краснодар» – 3:2 (3:0)

Голы: Влашич, 32 – с пенальти – 1:0. Чалов (Влашич), 37 – 2:0. Влашич, 41 – 3:0. Берг (Мартынович), 57 – 3:1. Берг (Вандерсон), 60 – 3:2

ЦСКА: Акинфеев (к) – Шарлия, Дивеев, В.Карпов – Ахметов (Марадишвили, 90+2), Бистрович – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев – Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов

«Краснодар»: Сафонов – С.Петров, Мартынович (к), Фьолусон, Стоцкий – Олссон, Кайо (Камболов, 72) – Вандерсон, Уткин (Берг, 46), Скопинцев (Сулейманов, 46) – Ари

Предупреждения: Ахметов, 23. Влашич, 90+5 – Скопинцев, 40. Мусаев (тренер), 45+2. Сулейманов, 58. Матвеев, 74 (тренер). Мартынович, 90+7

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

22 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 25 000 зрителей

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