Валерий Шмаров: «Спартак», хватит катать яйца поперек поля, бейся!

«ВСПОМНИТЕ АЛЕНИЧЕВА – И У НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

– Что происходит со «Спартаком», раз команда проиграла четыре матча подряд, теперь вот и «Уфе»?

– Я не видел все эти игры, и это даже к лучшему. Смотреть-то не на что. Любой матч «Спартака» – сплошное расстройство. И вы прекрасно понимаете, как ко всему этому относимся мы, ветераны клуба. Мы в свое время брали трофей за трофеем, а сейчас… Зла не хватает!

– Что злит в первую очередь?

– Игра команды в новом сезоне вызывает у меня недоумение. Мало того, что проигрываем тем, у кого должны брать очки, так еще и как уступаем – без голов, без моментов толком…

– Сейчас все спорят: тупик ли Кононов для «Спартака» или надо дать ему шанс все исправить. Вот и Леонид Федун вроде бы контрольной отсечкой для тренера назначил декабрь. Ваше мнение?

– А вот на этот вопрос однозначного мнения у меня нет. Я не уверен, что отставка Кононова сто процентов пойдет на пользу. Да, многие о ней говорят, но есть ли у этих людей уверенность, что дальше будет лучше? Никто не способен предсказать будущее.

– Выходит, резкие шаги могут ухудшить ситуацию?

– Вот я читаю список кандидатов на место Кононова – Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев, Андрей Тихонов. Это отличные ребята, многообещающие тренеры и мои хорошие друзья. Но у меня нет уверенности, что в такой сложной ситуации даже эти люди, оставившие глубокий след в истории клуба, сразу все исправят. Я лично больше склоняюсь к тому, что улучшений в глобальном плане все равно не будет. Вспомните Дмитрия Аленичева. Он прошел еще большую школу, но почему-то в «Спартаке» у него не получилось.

«ЖАЛЬ, ЧТО ТАК СДАЛ ЗОБНИН»

– Если дело не в фигуре тренера, то в чем?

– Мы не можем голословно говорить об атмосфере в команде, группировках или недопонимании между игроками и тренерами, но я понимаю гнев болельщиков. Из Лиги Европы вылетели, в чемпионате проигрываем всем подряд. Да еще как? Полное безволие.

– Главная претензия к игрокам – отсутствие характера?

– Конечно. Ну, пропустили вы первыми, так идите и побейтесь. Летите вперед, топчите всех и вся, затолкайте мяч за ленточку хоть как-нибудь. Ну, сделайте что-нибудь! Ведь даже проигрывать можно по-разному. А сейчас, что за матчи? Моментов нет, напора нет, страсти нет. Пропустили и чего-то там вяло разыгрывают. Как выправить ситуацию, если не получается? Только переламывать себя, бежать через силу, включать волю, но точно не так, как сейчас. Выгрызать штрафные, угловые, пенальти, да забодать соперника, в конце концов. Эмоции должны быть.

– В конце концов, у каждого еще и имя свое есть.

– Самолюбие должно быть обязательно! Вас же потом до конца карьеры будут крыть по чем свет стоит, вспоминая, как вы за «Спартак» играли. Никто хорошим словом не вспомнит. Сейчас же полный беспросвет. Так нельзя.

– Есть светлые пятна в нынешнем «Спартаке»?

– Так в том-то и дело. Победили же ЦСКА, казалось, сейчас пойдет, и вот опять. Нет у меня слов приличных. А по игрокам, если говорить, то мне жаль, что сдал Роман Зобнин. Может, после травмы еще ногу чуть-чуть бережет, но, как он в чемпионский год феерил... Обидно.

«ВПОЛНОГИ ШЮРРЛЕ НАШУ ЛИГУ НЕ РАЗОРВЕТ»

– Но купили же сильных легионеров, фанаты нарадоваться не могли на Гуса Тила и Андре Шюррле.

– Да функционалки у них не хватает. У нас сложный чемпионат со своей спецификой. Вот приехал я в «Карлсруэ» после романцевского «Спартака». Так там нагрузки были в два раза меньше, чем в России. Мне базы хватало, чтобы выкладываться в игре на сто пятьдесят процентов. А сейчас Шюррле сыграл два-три матча и расслабился… Легионеры должны понять, в какой чемпионат и клуб они попали. В полноги нашу лигу точно не разорвать. Сами видите, что происходит.

– Кому им все это объяснять, раз у Кононова не получается? Фанатам теперь на базу идти?

– Категорически нет. Тогда начнется полный раздрай. Вот динамовские однажды сходили – до сих пор вспоминают. Но психологическую работу с игроками провести надо. Не получается красиво играть, так хотя бы выгрызайте очки на характере. Хватит катать яйца поперек поля. Бейтесь! Никакого безволия быть не должно.

– Станислав Черчесов, которого в «Спартак» сватают после Евро-2020, такого не допустит?

– Вот с кандидатурой Стаса согласен полностью. Он там всех поставит, куда надо. У него будет колоссальная мотивация после того, как его убрали с поста главного тренера прошлый раз. Зная характер Саламыча, он в лепешку расшибется, но докажет. Вот посмотрите на сборную. Игра есть далеко не всегда, но результаты очень приличные. У команды бойцовские качества, и, пропустив в дебюте, она бьется до последнего… Не то что «Спартак», создающий с «Уфой» единственный голевой момент в компенсированное время.