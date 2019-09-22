Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру

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– Двоякое впечатление оставила игра. Опять забито пять мячей. По первому тайму армейцы смотрелись неплохо. В обороне наконец-то навели порядок. Меня это обрадовало. Все нормально, спокойно. Играют по игрокам и зоны держат. Все хорошо. Владели инициативой.

После забитого мяча «Краснодар» сник. Спорный 11-метровый. Но ничего страшного. По первому тайму казалось, что все нормально. И вдруг во втором тайме совсем другая картина. Все что создал «Краснодар» – это все позволили сами армейцы. Отпустили своих игроков и вновь собрались после второго пропущенного мяча. Опять стали играть внимательно в обороне. Даже Марио Фернандес опустился. Слава Богу, наконец-то. С его фланга хватало подач, что недопустимо для крайнего защитника. Захвалили Марио совсем.

Для зрителей игра была интересная. Пять забитых мячей. С точки зрения профессионала, игра некачественная. Большое количество ошибок, поэтому неслучайно, что и ЦСКА и «Краснодар» потерпели такие разгромные поражение накануне в Лиге Европы.

– А результаты в Лиге Европы сказались на нынешней игре?

– Нет. На ошибках учатся и, наверняка, определенные выводы были сделаны. Главное, это как играть в обороне. Я не понимаю, почему Игорь Акинфеев не руководит обороной. Он кричит на защитников постфактум, а надо кричать раньше. Был момент со столкновением Акинфеева и Константина Кучаева. Как так? Надо громко кричать: «Я играю». Нельзя выходить молча.

– А как вам оборона «Краснодара»?

– Это вообще кошмар. Я не хочу об этом говорить, потому что там нет обороны в принципе. Они не понимают принцип действий в обороне. В том числе и главный тренер клуба. Если думаешь, что просто держать своего игрока достаточно – нет уж. Бесполезно. Нужно одновременно играть по мячу, по игроку и по зоне. И встречает «Краснодар» тоже неправильно. Атаковать соперника надо в момент приема мяча. Мяч порой летит по 20-30 метров и только потом защитник приближается к нападающему. Никто не читает игру. Поэтому игра в обороне «Краснодара» такая безобразная.

А у армейцев игра налаживается. Вадим Карпов действовал неплохо. Высокого роста парень. Хороший пас и видение поля. Игорь Дивеев тоже неплохо.

– У ЦСКА достаточно травмированных. Кого не хватает больше всего?

– Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина. Опытные игроки. С ними такого безобразия в обороне бы не было. Молодежь, конечно, растерялась. Пока не понимает игру. Им по 21-му году, а соображение приходит в лучшем случае в 23. Им еще два года думать.

– Как вам в целом по сезону игра Федора Чалова и Николы Влашича?

– Влашич играет в свой футбол. С него больше не потребуешь. Сегодня на «четверку» он наиграл. Хорошо двигался, принимал мяч, врывался в штрафную. Чалов? Запомнился одним хорошим пасом и голом, который забил в окружении защитников «Краснодара». Пять защитников было рядом, но Чалов пробил. Это опять к разговору о качестве защитников гостей. В целом, неплохо. На «четыре с минусом» наиграл.

– Лучшим игроком признали Ильзата Ахметова. Согласны? И разберите момент с желтой карточкой в первом тайме.

– Желтая с «плюсом». Явной красной не было. Ахметов убирал ногу. Почему он – лучший игрок, я не понимаю. Мне Ахметов не нравится как игрок. Бегает, мешается. Играет в дворовый футбол. Физика хорошая. Все. Иногда отбирает мячи, иногда нет, иногда втыкается, иногда нет. Это не классный игрок.

– Как вам фраза в эфире про «породистый гол»? Такие голы в природе существуют?

– Глупость. Не могу слушать. Только в цирке так народ смешить. На ходу новые терминологии выдумывают.