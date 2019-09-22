Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 сентября 2019 22:00ФутболУсачев Владислав

Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) отметил у армейцев прогресс при игре в обороне.

– Двоякое впечатление оставила игра. Опять забито пять мячей. По первому тайму армейцы смотрелись неплохо. В обороне наконец-то навели порядок. Меня это обрадовало. Все нормально, спокойно. Играют по игрокам и зоны держат. Все хорошо. Владели инициативой.

После забитого мяча «Краснодар» сник. Спорный 11-метровый. Но ничего страшного. По первому тайму казалось, что все нормально. И вдруг во втором тайме совсем другая картина. Все что создал «Краснодар» – это все позволили сами армейцы. Отпустили своих игроков и вновь собрались после второго пропущенного мяча. Опять стали играть внимательно в обороне. Даже Марио Фернандес опустился. Слава Богу, наконец-то. С его фланга хватало подач, что недопустимо для крайнего защитника. Захвалили Марио совсем.

Для зрителей игра была интересная. Пять забитых мячей. С точки зрения профессионала, игра некачественная. Большое количество ошибок, поэтому неслучайно, что и ЦСКА и «Краснодар» потерпели такие разгромные поражение накануне в Лиге Европы.

– А результаты в Лиге Европы сказались на нынешней игре?
– Нет. На ошибках учатся и, наверняка, определенные выводы были сделаны. Главное, это как играть в обороне. Я не понимаю, почему Игорь Акинфеев не руководит обороной. Он кричит на защитников постфактум, а надо кричать раньше. Был момент со столкновением Акинфеева и Константина Кучаева. Как так? Надо громко кричать: «Я играю». Нельзя выходить молча.

– А как вам оборона «Краснодара»?
– Это вообще кошмар. Я не хочу об этом говорить, потому что там нет обороны в принципе. Они не понимают принцип действий в обороне. В том числе и главный тренер клуба. Если думаешь, что просто держать своего игрока достаточно – нет уж. Бесполезно. Нужно одновременно играть по мячу, по игроку и по зоне. И встречает «Краснодар» тоже неправильно. Атаковать соперника надо в момент приема мяча. Мяч порой летит по 20-30 метров и только потом защитник приближается к нападающему. Никто не читает игру. Поэтому игра в обороне «Краснодара» такая безобразная.

А у армейцев игра налаживается. Вадим Карпов действовал неплохо. Высокого роста парень. Хороший пас и видение поля. Игорь Дивеев тоже неплохо.

– У ЦСКА достаточно травмированных. Кого не хватает больше всего?
Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина. Опытные игроки. С ними такого безобразия в обороне бы не было. Молодежь, конечно, растерялась. Пока не понимает игру. Им по 21-му году, а соображение приходит в лучшем случае в 23. Им еще два года думать.

– Как вам в целом по сезону игра Федора Чалова и Николы Влашича?
– Влашич играет в свой футбол. С него больше не потребуешь. Сегодня на «четверку» он наиграл. Хорошо двигался, принимал мяч, врывался в штрафную. Чалов? Запомнился одним хорошим пасом и голом, который забил в окружении защитников «Краснодара». Пять защитников было рядом, но Чалов пробил. Это опять к разговору о качестве защитников гостей. В целом, неплохо. На «четыре с минусом» наиграл.

– Лучшим игроком признали Ильзата Ахметова. Согласны? И разберите момент с желтой карточкой в первом тайме.
– Желтая с «плюсом». Явной красной не было. Ахметов убирал ногу. Почему он – лучший игрок, я не понимаю. Мне Ахметов не нравится как игрок. Бегает, мешается. Играет в дворовый футбол. Физика хорошая. Все. Иногда отбирает мячи, иногда нет, иногда втыкается, иногда нет. Это не классный игрок.

– Как вам фраза в эфире про «породистый гол»? Такие голы в природе существуют?
– Глупость. Не могу слушать. Только в цирке так народ смешить. На ходу новые терминологии выдумывают.

Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото) Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся
Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Род Бриндамор: Откровенно говоря, в матче с «Вашингтоном» мы играли паршиво Тодд Рирден: Мне понравилась игра Самсонова Гол Зыкова помог «Вегасу» в гостях обыграть «Сан-Хосе»
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван
Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист» «Спартак» без своего главного тренера Олега Знарка прервал сразу две серии – свою и команды из Екатеринбурга. Москвичи одержали заслуженную волевую победу 4:2. 21.09.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
22:19 Олимпиада Скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов
22:17 Футбол Никола Влашич: Это был идеальный первый тайм
22:15 Футбол Мурад Мусаев: Вся страна видела, что на Берге был пенальти
22:08 Футбол «Лудогорец» победил в матче чемпионата Болгарии
21:51 Олимпиада Глава ИНАДО считает, что нужно отстранить всех российских спортсменов
21:46 Футбол Виктор Гончаренко: Победа над сильным соперником после 1:5 закаляет характер
21:33 Теннис Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
21:28 Футбол «Атлетик» вышел в лидеры чемпионата Испании
21:09 Футбол «Фиорентина» упустила победу в матче с «Аталантой»
20:58 Футбол ЦСКА дома победил «Краснодар» и поднялся на второе место
20:27 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Берг оформил дубль (видео)
20:25 Футбол «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»
20:25 Футбол «Ливерпуль» одержал шестую победу в шести турах
20:05 Футбол Хет-трик Нинги вывел «Анже» на второе место в лиге 1
20:01 Футбол Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Ференцварош» вырвал победу в чемпионате Венгрии
19:44 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Влашич оформил дубль (видео)
19:42 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Чалов обогнал Красича по голам за армейцев (видео)
19:37 Футбол ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил
19:31 Хоккей Две шайбы Войнова помогли «Авангарду» победить «Куньлунь»
19:30 Футбол Игорь Черевченко: Мало попадаем в створ. Может, ворота маленькие, увеличить надо?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика