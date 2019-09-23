Заболотный, Влашич или Семин: кто стал главным героем 10-го тура

ГОЛ ТУРА
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ («Сочи»)
Выбор был тяжелым. Гол армейца Федора Чалова в ворота «Краснодара» – крученым ударом в дальний угол после короткого обыгрыша – получился очень красивым. И все же мы отдали предпочтение «выстрелу» нападающего «Сочи». Не так часто в нашем чемпионате решаются пробить с лета с разворота из угла штрафной площади в самую «девятину». Ну а когда такое удается человеку, который до нынешнего сезона не забивал в РПЛ полтора года, превратившись из футболиста в интернет-мем, вопросы отпадают сами собой.
ИГРОК ТУРА
Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Оформить «2+1» в центральном матче тура – достаточное условие для получения звания MVP. Хорват давно зарекомендовал себя едва ли не главной звездой нашего чемпионата, но в этом сезоне вспыхивал лишь эпизодически. Чтобы сверкнуть по-настоящему, Влашичу потребовалась встряска в виде разгрома 1:5 от «Лудогорца» в Лиге Европы. В воскресенье первые 45 минут Никола был просто бесподобен. И после перерыва он держал свой высокий уровень, когда ЦСКА немного подсел.
ТРЕНЕР ТУРА
Юрий СЕМИН («Локомотив»)
Самый опытный тренер нашего чемпионата за традиционными жалобами в адрес составителей календаря продолжает придумывать различные способы выживания в условиях острого кадрового дефицита. Перевод Мурило из защиты в опорную зону сработал как на прошлой неделе в Леверкузене, так и в воскресенье в Оренбурге. В отсутствие травмированных братьев Миранчуков футбол «Локо» не рассыпался, чего многие опасались, а заиграл новыми тактическими красками. При этом Семин продолжает находить правильные слова для легионеров (Жаоу Мариу), угадывать с заменами (Эдер) и держать в тонусе Федора Смолова, который у другого тренера мог бы давно зачахнуть.
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