Какие решения примет Федун? На кону судьба Кононова и перспективы клуба

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КРАЛ КАК СИМВОЛ ТВОРЧЕСКИХ МЕТАНИЙ

Федуну не позавидуешь. Босс красно-белых, словно витязь на распутье, стоит перед каменной глыбой, на которой начертано: по какой дороге ни пойдешь, обязательно кого-нибудь – или что-нибудь – потеряешь. Либо тренера, либо команду, либо все вместе, либо еврокубки, либо эмоциональную (черт с ней, с финансовой!) прибыль от руководства клубом. А вот какая тропинка выведет туда, где потери сведутся к минимуму, на камне не написано…

Самая исхоженная, манящая и кричащая (истеричными голосами болельщиков) дорога, безусловно, ведет к отставке главного тренера. «Спартак» под руководством Кононова в последних матчах действительно ужасен. Не видно не только игры – даже идеи, стратегического плана, из которого стало бы понятно, чего ждет от игроков 53-летний специалист.

Самый яркий пример – метания от одной тактической схемы к другой после появления в «Спартаке» Алекса Крала. После поединка с «Уралом» Кононов убежденно заявляет, что отныне будет активно использовать вариант 4-3-3. Но проходит пауза на игры сборных, команда едет в Уфу, и начинает матч без Крала с прежней расстановкой 4-2-3-1. А во втором тайме чех все-таки появляется на поле, и москвичи пытаются спасти хотя бы ничью уже с тремя номинальными нападающими…

Ладно, бог с ней, со схемой. Недоумение вызывают, по меньшей мере, две вещи. Первая – полная неясность с тем, в какой роли так настойчиво и за солидные деньги (12 миллионов евро) в «Спартак» заманивался Крал. Приход чеха подавался под соусом решения давней и наболевшей проблемы, связанной с отсутствием классического опорного полузащитника. Но вот кучерявый Алекс дебютирует в поединке с уральцами – и мы видим, что по своим игровым функциям и расположению на поле он куда ближе к «десятке», чем к «шестерке».

Вторая непонятная вещь – какое-то судорожное возвращение Кононова к дуэту Роман Зобнин – Аяз Гулиев в опорной зоне при схеме 4-2-3-1. Всем давно понятно, что ни тот, ни другой навыками игрока этого амплуа в полной мере не владеют, а Гулиев к тому же едва ли не в каждом матче зарабатывает желтые карточки. Поэтому возникает логичный вопрос: какое из двух зол меньшее – один «неопорник» Зобнин на ответственной позиции при схеме 4-3-3 или два таких персонажа (до первого удаления Гулиева) при классической расстановке?

ВЗЯТЬ ПРИМЕР С «ДИНАМО»?

Согласитесь, что-то здесь не так, если клуб, по-прежнему считающий себя топовым в России и открыто высказывающий чемпионские амбиции, должен в одном их важнейших тактических вопросов делать выбор из двух зол.

И подобных альтернатив с двумя знаками минус на разных чашах весов в хозяйстве Кононова можно найти множество. Кто больше «накосячит» на правом фланге обороны – Андрей Ещенко или Николай Рассказов? Сколько мячей пропустит замечательная оборона красно-белых «в обмен» на голевые подвиги Самюэля Жиго? Кто лучше умеет создавать имитацию бурной деятельности на левой бровке – Джордан Ларссон или Резиуан Мирзов? Какая позиция лучше маскирует неготовность Андре Шюррле или бестолковость Эсекиэля Понсе – выдвинутого вперед форварда или флангового псевдонападающего?

Возможно, Кононов мечется от схемы к схеме, от одного исполнителя на конкретную позицию к другому по той причине, что либо ему попросту не купили тех игроков, которых он просил, заменив их другими, либо этот состав изначально подбирался не под него. Но тогда логичны два решения с одним и тем же исходом: в первом случае – добровольная отставка, во втором – принудительное увольнение.

Но во втором случае возникает вопрос уже к руководству: если Олег Георгиевич уже летом не котировался как наставник красно-белых всерьез и надолго, почему его не убрали летом, до старта сезона? Не было подходящей кандидатуры взамен? А сейчас она есть?

Кстати, весьма символично, что «Спартак» не одинок в своих мытарствах с откровенно плохой игрой и подвисшим главным тренером. Аналогичные проблемы наблюдаются в другом популярном столичном клубе – «Динамо». И просто интересно наблюдать, кто первым из упавших на колени российских футбольных колоссов найдет способы подняться и вновь стать грозной силой.

У бело-голубых ситуация проще – хотя бы тем, что летняя селекция была откровенно провалена. По этой причине спрашивать по всей строгости с Дмитрия Хохлова стало бы верхом цинизма. Не случайно боссы «Динамо» не приняли отставку главного тренера после домашнего поражения от «Сочи» и гарантировали ему (во всяком случае, именно так сказано в официальном заявлении, опубликованном на клубном сайте) работу до зимней паузы в чемпионате.

НИ «ЗОЛОТОЙ ОБЕРТКИ», НИ ЦЕННОГО СОДЕРЖИМОГО

«Спартак» с этой точки зрения – темный лес. Провальным трансферный период, в ходе которого были приобретены достаточно качественные (просто пока еще не встроенные в игру команды) Шюррле и Гус Тил, точно не назовешь. Но сколько времени займет эта адаптация новых игроков и новых схем «под них» – непонятно. Отсюда неясность и с дальнейшей судьбой Кононова: продолжать ждать у моря погоды, пока Олег Георгиевич построит что-то более или менее похожее на единый коллектив с игровой идеей, или в очередной раз рубануть с плеча?

В «Спартаке», к слову, тоже вроде бы фигурировали разные сроки кредита доверия главному тренеру: от «до декабря» до «до ближайших матчей». Но уже сейчас почти очевидно: если красно-белые осрамятся в среду в Набережных Челнах в кубковом поединке, не сносить Кононову головы.

Иными словами, Федуну необходимо быть наготове, чтобы решать следующий вопрос перманентной повестки дня: а кто следующий в очереди на электрический стул главного тренера народной команды? Станислав Черчесов? Вряд ли – сам глава РФС Александр Дюков высказался против совмещения постов наставником сборной. Массимо Каррера? Тоже почти «нулевой вариант» – ведь в таком случае получится, что крупный бизнесмен и владелец пошел на поводу у толпы, постоянно скандирующей нетленное: «A Tutti Avanti!». Валерий Карпин или Курбан Бердыев? А вы-то сами, положа руку на сердце, верите в подобный сценарий?

Еще, кстати, несколько слов о гласе народа. Нельзя было не обратить внимание на то, как в последнее время резко поутихли разговоры о весьма своеобразном желании Леонида Арнольдовича через несколько лет отдать управление «Спартаком» в руки болельщиков. Наверное, нынче эту идею пришлось отложить на дальнюю полку по той причине, что ее реализация возможна только в случае полного благополучия и процветания клуба. Иными словами, вспоминая фразу известного в определенных кругах тренера, ныне весьма далекого от футбола, босс должен иметь возможность заявить: «Оставляю вам команду в золотой обертке». Красно-белым же нынче далеко до упаковочного материала из драгоценных металлов, не говоря уж о содержимом. А значит, с желанием расстаться со «Спартаком» Федуну придется повременить. Если, конечно, судьба самого клуба и миллионов болельщиков ему не безразлична.

НОВЫЙ КАРРЕРА ЕЩЕ НЕ РОДИЛСЯ?

Так как же руководству красно-белых быть дальше? Где ставить запятую в известной фразе «казнить нельзя помиловать» по отношению к Кононову?

Понятное дело, что отправить тренера в отставку – дело нехитрое. Вот только поиск достойного специалиста на замену будет напоминать ловлю блох, при которой, как известно, спешка бывает уместна. Можно, конечно, пойти по проторенному пути, заполучив какого-нибудь бывшего спартаковца, ныне успешно работающего с более скромными клубами (на поверхности – Дмитрий Парфенов в Екатеринбурге и Вадим Евсеев в Уфе), или, допустим, сидящего без работы Андрея Тихонова. Но не станет ли это очередной главой той печальной истории, которая была написана приглашением в «Спартак» Дмитрия Аленичева?

Как вариант можно обратить взор за границу, где тоже прямо сейчас имеются нетрудоустроенные специалисты с именем и богатым послужным списком. Зря, что ли, ходили слухи, что гендиректор красно-белых Томас Цорн летал в Лондон на переговоры с Арсеном Венгером? Но здесь вероятность попасть в яблочко совсем невелика: может быть, второй Каррера, способный привести «Спартак» к титулу в РПЛ, еще даже не родился.

Есть, конечно, еще один выход, который категорически не устроит болельщиков: поставить крест на этом чемпионате, выписать Кононову кредит доверия до конца сезона (не до зимней паузы – до лета!) и терпеливо ждать, не обращая внимания на результаты, чем все это закончится. А уже по итогам сезона вынести вердикт, должен ли этот тренер дальше работать с командой.

Но это, согласитесь, как-то не по-спартаковски. В этой идиллической картине явно не хватает взмахов гладиаторского меча, летящих голов и моря крови…