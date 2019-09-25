«КАМАЗ» – «Спартак». Рассказ корреспондента «Советского спорта» о матче 20-летней давности

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Ведь в последний раз команды встречались между собой летом 1997 года. И мне довелось посетить это монументальное зрелище.

ДЕБЮТ РОБСОНА В ЧЕМПИОНАТЕ

«Спартак» был вне себя. Накануне команда проиграла квалификационный матч Лиги чемпионов словацкому «Кошице» и еще не знала, что впереди ее ждет серьезное еврокубковое фиаско. И тут на пути встал «КАМАЗ», который, конечно, необходимо было стереть с лица земли в кратчайшие сроки.

Что и было сделано, «Спартак» выиграл 6:2. Робсон вышел на второй тайм, чем вызвал довольно бурную реакцию публики. Олег Романцев накануне игры сказал, что в матче против «Кошице» от бразильца толку было больше, чем от остальной команды вместе взятой, так что болельщики требовали продолжения.

Робсон не забил, но запомнился. В какой-то момент мне показалось, что к нам приехал не стандартный бразилец, толпы которых только начинали свое шествие по Европе, а настоящий маэстро в степени гуру. Игроки «КАМАЗа» разлетались в разные стороны, Робсон сверкал пластикой движений и видением поля, но позже стало ясно, что вся эта красота была возможна главным образом на фоне деморализованного противника. Потом было сложнее, хотя Робсон, вне сомнений – один из лучших легионеров в истории «Спартака».

КЛОНЦАК, ТРОПАНЕЦ И ЗАЯРНЫЙ

Как же прекрасны эти фамилии. Словно сказочные герои, правда? Теперь они звучат как эхо из далекого прошлого, но если достать их из погреба и как следует стряхнуть пыль, то получается доброе воспоминание.

Владимир Клонцак – легенда «КАМАЗа», не дотянул до отметки 200 матчей в составе команды не так уж и много, а спустя много лет, уже будучи тренером, выводил ее в ФНЛ. В том матче против «Спартака» он забил первым, отправив мяч в свои ворота.

Бориса Тропанца, оказывается, уже более десяти лет как нет в живых... То ли я не знал про это, то ли просто забыл. Печально. А ведь в свое время этот футболист провел за «КАМАЗ» более ста матчей.

Владимир Заярный сыграл за «КАМАЗ» поменьше остальных, но в своей карьере максимальное количество голов забивал в составе именно этой команды.

Панченко-старший в то время уже не играл, а Панченко-младший стремительно носился под столом, сбивая встречные горшки. Нельзя не отметить Роберта Евдокимова, которого потом «Спартак» прихватил, но дело не пошло.

Ну и конечно, Евгений Варламов. В том матче он заработал пенальти. Впереди его ждали ЦСКА, сборная, и шикарный кросс слева точно в голову Валерия Карпина в поджаристом по своей никчемности, но в диком по важности матче отбора к Евро 2000 против Исландии на стадионе «Динамо».

Кстати, вдруг поймал себя на мысли, что Варламов был, пожалуй, одним из лучших защитников, что я видел в составе красно-синих.

ТРЕНЕР ЖИВ

Кто в том сезоне руководил командой из Набережных Челнов? Литовский специалист Беньяминас Зелькявичюс. Которого, почему-то как думал я, уже нет в живых. С чего я это взял? Непонятно. Но есть хорошая новость. Тренер жив и, надеюсь, здоров. В 90-е годы наставник совершил приличный чёс по российским клубам не достигнув ничего. В феврале этого года ему исполнилось 75 лет.

Вместе с коучем высекали челнинскую пыль голкипер Вальдемарас Мартинкенас, Айдас Прекшайтис и, о ужас, Томас Ражанаускас. Сейчас мне станет плохо, но для этого у меня под рукой лекарство под названием «Александр Лухвич». Он провел на поле полный матч и получил желтую карточку. Вот я прочитал эту фамилию и мне уже лучше.

Прошло с тех пор примерно сто шесть лет. «КАМАЗ» почти отсутствует, но все-таки он есть. Надо отметить, что команда вовсе не является флагманом города – до нее в Челнах существовал железный клуб под названием «Турбина», в том или ином статусе просуществовавший до начала нулевых. И вот в Челны (а не куда-то там еще) приезжает «Спартак». Я легко могу представить антураж этого матча. Аншлаг и устойчивый аромат дешевой водки повиснет над ареной – и это как минимум. «КАМАЗ» сделает все для того, чтобы раздавить модного фаворита, который в данный момент не может, не понимает, не соображает как играть. Лучшей возможности для сотворения сенсации трудно себе представить.