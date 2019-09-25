«КАМАЗ» – «Спартак». Рассказ корреспондента «Советского спорта» о матче 20-летней давности - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 10:30ФутболФедоровский Александр

«КАМАЗ» – «Спартак». Рассказ корреспондента «Советского спорта» о матче 20-летней давности

Что это, если не самое настоящее ретро?

Ведь в последний раз команды встречались между собой летом 1997 года. И мне довелось посетить это монументальное зрелище.

ДЕБЮТ РОБСОНА В ЧЕМПИОНАТЕ

«Спартак» был вне себя. Накануне команда проиграла квалификационный матч Лиги чемпионов словацкому «Кошице» и еще не знала, что впереди ее ждет серьезное еврокубковое фиаско. И тут на пути встал «КАМАЗ», который, конечно, необходимо было стереть с лица земли в кратчайшие сроки.

Что и было сделано, «Спартак» выиграл 6:2. Робсон вышел на второй тайм, чем вызвал довольно бурную реакцию публики. Олег Романцев накануне игры сказал, что в матче против «Кошице» от бразильца толку было больше, чем от остальной команды вместе взятой, так что болельщики требовали продолжения.

Робсон не забил, но запомнился. В какой-то момент мне показалось, что к нам приехал не стандартный бразилец, толпы которых только начинали свое шествие по Европе, а настоящий маэстро в степени гуру. Игроки «КАМАЗа» разлетались в разные стороны, Робсон сверкал пластикой движений и видением поля, но позже стало ясно, что вся эта красота была возможна главным образом на фоне деморализованного противника. Потом было сложнее, хотя Робсон, вне сомнений – один из лучших легионеров в истории «Спартака».

КЛОНЦАК, ТРОПАНЕЦ И ЗАЯРНЫЙ

Как же прекрасны эти фамилии. Словно сказочные герои, правда? Теперь они звучат как эхо из далекого прошлого, но если достать их из погреба и как следует стряхнуть пыль, то получается доброе воспоминание.

Владимир Клонцак – легенда «КАМАЗа», не дотянул до отметки 200 матчей в составе команды не так уж и много, а спустя много лет, уже будучи тренером, выводил ее в ФНЛ. В том матче против «Спартака» он забил первым, отправив мяч в свои ворота.

Бориса Тропанца, оказывается, уже более десяти лет как нет в живых... То ли я не знал про это, то ли просто забыл. Печально. А ведь в свое время этот футболист провел за «КАМАЗ» более ста матчей.

Владимир Заярный сыграл за «КАМАЗ» поменьше остальных, но в своей карьере максимальное количество голов забивал в составе именно этой команды.

Панченко-старший в то время уже не играл, а Панченко-младший стремительно носился под столом, сбивая встречные горшки. Нельзя не отметить Роберта Евдокимова, которого потом «Спартак» прихватил, но дело не пошло.

Ну и конечно, Евгений Варламов. В том матче он заработал пенальти. Впереди его ждали ЦСКА, сборная, и шикарный кросс слева точно в голову Валерия Карпина в поджаристом по своей никчемности, но в диком по важности матче отбора к Евро 2000 против Исландии на стадионе «Динамо».

Кстати, вдруг поймал себя на мысли, что Варламов был, пожалуй, одним из лучших защитников, что я видел в составе красно-синих.

ТРЕНЕР ЖИВ

Кто в том сезоне руководил командой из Набережных Челнов? Литовский специалист Беньяминас Зелькявичюс. Которого, почему-то как думал я, уже нет в живых. С чего я это взял? Непонятно. Но есть хорошая новость. Тренер жив и, надеюсь, здоров. В 90-е годы наставник совершил приличный чёс по российским клубам не достигнув ничего. В феврале этого года ему исполнилось 75 лет.

Вместе с коучем высекали челнинскую пыль голкипер Вальдемарас Мартинкенас, Айдас Прекшайтис и, о ужас, Томас Ражанаускас. Сейчас мне станет плохо, но для этого у меня под рукой лекарство под названием «Александр Лухвич». Он провел на поле полный матч и получил желтую карточку. Вот я прочитал эту фамилию и мне уже лучше.

Прошло с тех пор примерно сто шесть лет. «КАМАЗ» почти отсутствует, но все-таки он есть. Надо отметить, что команда вовсе не является флагманом города до нее в Челнах существовал железный клуб под названием «Турбина», в том или ином статусе просуществовавший до начала нулевых. И вот в Челны (а не куда-то там еще) приезжает «Спартак». Я легко могу представить антураж этого матча. Аншлаг и устойчивый аромат дешевой водки повиснет над ареной и это как минимум. «КАМАЗ» сделает все для того, чтобы раздавить модного фаворита, который в данный момент не может, не понимает, не соображает как играть. Лучшей возможности для сотворения сенсации трудно себе представить.

Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
«Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо «Советский спорт» рассказывает о проблемах ярославцев. 24.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Андрей Мартемьянов: Пользы от Дацюка будет очень много Артем Федоров – после поражения от «Салавата»: Уж слишком много очков мы уже растеряли Робин Ганзл: Во многих матчах «Спартак» играл хорошо, но не доводил их до победы
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Заболотный, Влашич или Семин: кто стал главным героем 10-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 10-го тура РПЛ. 23.09.2019 12:45 Футбол Безъязычный Алексей
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА. 23.09.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Новости
11:26 Футбол Адвокат: Кокорину и Мамаеву запрещено посещать увеселительные заведения
11:21 Футбол Бывшая жена Кержакова: Надеюсь, что вскоре Кокорин и Мамаев адаптируются к реальной жизни
11:19 Футбол Месси может пропустить матч с «Хетафе» из-за травмы
11:15 Хоккей Андрей Мартемьянов: Пользы от Дацюка будет очень много
11:03 Футбол Лунин, Де Лигт и Санчо претендуют на приз Golden Boy-2019
10:56 Футбол В среду пройдут матчи 1/16 финала Кубка России
10:41 Хоккей Артем Федоров – после поражения от «Салавата»: Уж слишком много очков мы уже растеряли
10:26 ММА Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России
10:12 Футбол Футболистам «Мордовии» больше пяти месяцев не платят зарплату
09:47 ММА Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие
09:39 Футбол Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужно поработать над игрой в обороне
09:21 Футбол Спартак Гогниев: В Осетии много болеют за ЦСКА. Это будет большой праздник для республики
09:05 Теннис Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
08:46 Футбол Игорь Лещук: Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом
08:28 Футбол «МЮ» может подписать зимой Дембеле и Манджукича
08:11 Футбол Леонарду Жардим: Головин постепенно прибавляет
07:53 Хоккей Чехович и Кныжов помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»
07:41 Хоккей Куликов и Чибисов не спасли «Виннипег» от поражения в матче с «Калгари»
07:24 Футбол Головин – после победы над «Ниццей»: Надеюсь, с этого момента у всех что-то поменяется в голове
07:04 ММА 39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика