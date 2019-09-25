Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить - Советский спорт
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25 сентября 2019 12:00ФутболАвгустин Александр

Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить

Самый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака».

«КАМАЗ» СЕЙЧАС НА ПОДЪЕМЕ»

– «КАМАЗ» громит всех подряд в ПФЛ, «Спартак» терпит поражение за поражением в РПЛ. Каким может получиться их очное столкновение?
– Прежде всего, я жду в среду праздника для челнинских болельщиков. В городе царит страшный ажиотаж. Мэр и одновременно президент клуба Наиль Магдеев не зря добивался, чтобы игру никуда не переносили. Местный стадион уютный, после реконструкции, все билеты смели часа за два. Фанаты ждут «Спартак». И для игроков «КАМАЗа» это серьезная мотивация, шанс показать себя стране. В 90-х такими матчами Набережные Черны было не удивить. Но по нынешним временам это, безусловно, событие года.

Предсказывать сценарий и результат не берусь. Посмотрим, какой состав выставит «Спартак». Но в любом случае, при мощной поддержке трибун, команда хозяев способна москвичей неприятно удивить. В 90-е, кстати, «КАМАЗ» красно-белых дома обыгрывал.

– Вы действительно допускаете, что и сейчас может быть победа?
– Почему нет? Это Кубок. Тут побеждает тот, кто этого больше хочет. А «Спартак» не в лучшем состоянии, что подтвердили недавние игры с «Уралом» и «Уфой». Зато «КАМАЗ», наоборот, на подъеме. С большим отрывом лидирует в своей зоне ПФЛ, много забивает, причем не случайные, а добротные голы. По тем матчам, которые я видел, бросалась в глаза хорошая самоотдача. А у «Спартака» с Кубком в последнее время не складывается. Вспомните поражения от Хабаровска, от «Тосно»…

«ЗАГАДКА, ПОЧЕМУ КОНОНОВ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ»

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– На кого в составе «КАМАЗа» стоит обратить внимание?
– Фамилии игроков вам ни о чем не скажут. Лучше упомянуть о главном тренере – Михаиле Белове, который в короткие сроки сколотил вполне боеспособный коллектив. «КАМАЗ» играет живенько, много забивает, дома, на выезде – непринципиально.

– А нападение «Спартака», напротив, барахлит…
– Только не спрашивайте меня о причинах. Я специально за «Спартаком» не слежу, не знаком с внутренней кухней красно-белых. О происходящем надо поинтересоваться у руководителей клуба. Олег Кононов – на мой взгляд, хороший специалист. Почему у него не получается наладить игру, для меня загадка. Ведь на Украине, в Краснодаре Кононов справлялся.

«СТАДИОН «ГРЕНАДА» ПОМНЮ ЛУЧШЕ ПЯТИ ГОЛОВ «АЛАНИИ»

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– Говорят, в случае поражения в Набережных Челнах Кононова могут уволить.
– Любой главный тренер «Спартака» априори находится под давлением. Думаю, Кононов знал, на что шел. Понимал, что от него ждут качественного футбола при качественных результатах. Вряд ли он обращает внимание на внешний прессинг. Гораздо важнее разобраться с внутренними проблемами.

Повторюсь, мне все это не слишком интересно. Никогда не болел за «Спартак». И его матчи меня по-настоящему цепляли, только когда команда играла против ЦСКА или «Динамо», за которые выступал мой сын Кирилл.

– Часто вспоминаете времена выступлений за «КАМАЗ»? В составе этого клуба вы становились лучшим бомбардиром чемпионата, как-то забили пять мячей «Алании»…
– Конечно, это лучший период карьеры. В Набережных Челнах я многого добился. Если честно, пять голов «Алании» во всех подробностях уже не помню. Хотя это был российский рекорд. А вот стадион «Гренада», челнинских болельщиков не забуду никогда. Перед матчами со «Спартаком» люди заполняли трибуны часа за полтора до стартового свистка. Потрясающая атмосфера. Ради этих людей мы и играли, выкладывались по полной. Хочется и в этом сезоне выбраться в Набережные Челны, посмотреть на новый «КАМАЗ». В городе осталось много друзей. Кто-то, правда, уже на кладбище. Надо бы сходить, помянуть.

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