Восточный экспресс-вылет. «Динамо» выбыло из Кубка, «Зенит» идет дальше - Советский спорт
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25 сентября 2019 17:30ФутболМощенко Захар

Восточный экспресс-вылет. «Динамо» выбыло из Кубка, «Зенит» идет дальше

В первых четырех матчах 1/16 финала Кубка России, состоявшихся на Дальнем Востоке и в Сибири, из числа участников турнира выбыли два клуба РПЛ. А два других с трудом избежали подобной участи.

«ДИНАМО»: СОСТАВ СМЕШАННЫЙ ИЛИ СМЕШНОЙ?

Первым на выход проследовало московское «Динамо», отставку главного тренера которого в минувший уик-энд не приняло руководство клуба. Если Дмитрий Хохлов тешил себя надеждами, что скорый вылет из Кубка поможет ему «пробить» увольнение, то он глубоко заблуждался. Мучиться Дмитрию Валерьевичу с разбалансированной командой, видимо, как указали боссы – минимум до зимней паузы.

Во Владивостоке наставник использовал смешанный состав – с вернувшимся в ворота после травмы Антоном Шуниным, Владимиром Рыковым в центре обороны, Романом Нойштедтером в опорной зоне, Себастьяном Шиманьски, Максимилианом Филиппом и Вячеславом Грулевым в группе атаки. Немец с поляком, наверное, ошалели от необходимости выходить на поле после перелета Москва – Владивосток.

Однако хватало в стартовом составе и экспериментальных связок. Например, Иван Ордец Игорь Калинин в левой половине оборонительной линии. Или дебютное появление в опорной зоне 27-летнего шведа Оскара Хильемарка. А место Рамиля Шейдаева на переднем крае атаки практически не подвергается сомнению ввиду отсутствия серьезной конкуренции. Тем более что Грулев тоже вышел на поле с первых минут.

Бело-голубые довольно быстро пропустили (на 20-й минуте отличился крайний защитник дальневосточников Кирилл Марущак), после чего полтора тайма тщетно пытались отыграться. Во второй половине на поле появились Кирилл Панченко, Сильвестр Игбун и Шарль Каборе, что свидетельствовало об искреннем желании москвичей спасти игру. Однако избежать вылета из Кубка России на первой же стадии не удалось, что дало повод клубной пресс-службе то ли на полном серьезе, то ли с элементами автотроллинга опубликовать в клубном Твиттере фразу о возможности «сосредоточиться на внутреннем первенстве.

«АХМАТ» СПАССЯ В ХАБАРОВСКЕ, «ТАМБОВ» УТОНУЛ В «ТОМИ»

Выезд на Дальний Восток едва не вышел боком и «Ахмату». Рашид Рахимов выставил в Хабаровске практически основной состав, в котором нашлось место и Денису Глушакову, и дисквалифицированному на три матча чемпионата Антону Швецу. После того как Бернард Бериша за четверть часа до конца основного времени открыл счет, могло показаться, что путевка в следующий раунд Кубка России у грозненцев уже в кармане.

Однако лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев на 82-й минуте сравнял счет, и командам пришлось задержаться на поле еще на полчаса игрового времени. По ходу которого «Ахмат» оказался на грани провала, когда Зоран Нижич на 100-й минуте отправил мяч в свои ворота. Спасла гостей замена: вышедший на поле в начале второго экстра-тайма Магомед Митришев спустя четыре минуты вновь уравнял шансы. А в серии пенальти хозяева после двух точных ударов дважды угодили в штангу и позволили «Ахмату» вырвать победу (4:2).

В том, что «Тамбов» не будет особо упираться в Томске, никто особо и не сомневался. У команды Александра Григоряна нынче в чемпионате РПЛ забот полон рот – тут уж не до Кубка! А потому итоговые 0:4 от одного из лидеров ФНЛ вполне можно было спрогнозировать.

Так представительство премьер-лиги во втором по значимости турнире внутреннего календаря уменьшилось еще на одну команду.

«ЗЕНИТ»: В ПОЛУЧАСЕ ОТ ПОЗОРА

Но главная сенсация первой половины игрового дня едва не грянула в Красноярске. Сотворить ее совместными усилиями были готовы аутсайдер ФНЛ «Енисей» и чемпион страны «Зенит». Выбор игроков у наставника питерцев Сергея Семака настолько богат, что в кубковой игре смело можно было пускаться на масштабную ротацию состава. Михаил Кержаков в воротах, Эмануэль Маммана и Йордан Осорио в центре обороны, Вячеслав Караваев слева в защите, Матиас Краневиттер с Дугласом Сантосом в опорной зоне, Олег Шатов и Алексей Сутормин в роли вингеров, а Роберт Мак на позиции «скрытого» форварда – когда еще придется увидеть такой вариант «Зенита»?

Однако на 14-й минуте чемпион был повергнут в шок: воспитаннику «Спартака» Константину Савичеву удался изумительный по красоте и точности удар метров с 35 от правой бровке в ближнюю девятку. Мяч влетел в ворота рикошетом от перекладины, а Кержакову-младшему оставалось только посочувствовать.

Сине-бело-голубые весь первый тайм пытались прорвать оборону сибиряков, делая акцент на свой левый фланг. Именно смещаясь от этой бровки в центр, Шатов сотоварищи нанесли несколько опасных ударов, которые либо отразил голкипер хозяев Михаил Филиппов, либо они оказывались чуть неточными.

«Енисей» продержался почти час игрового времени, но класс «Зенита» в итоге все же сказался. В завершении одной из атак мяч в штрафной площади попал в руку защитнику красноярцев попал в руку защитнику Павлу Рожкову, и это был чистый пенальти. Филиппов угадал, в какой угол пробьет Сутормин, но дотянуться до мяча не сумел. А спустя несколько минут петербуржцы разыграли еще одну быструю комбинацию: Дуглас Сантос вывел на ударную позицию Мака, который рикошетом от штанги забил победный мяч.

Так что «Зениту» удалось избежать кубкового позора, сохранив после четырех матчей игрового дня паритет между вылетевшими из турнира и прошедшими в следующий раунд клубами РПЛ.

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