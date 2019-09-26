«Спартак» нашел достойного соперника. Колонка Юрия Цыбанева - Советский спорт
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26 сентября 2019 13:10ФутболЦыбанев Юрий

«Спартак» нашел достойного соперника. Колонка Юрия Цыбанева

Почему Олег Кононов так долго носит костюм не своего размера.

По итогам кубковой среды можно, конечно, говорить о самоустранении из розыгрыша обладателя Кубка – «Локо» или проходит этот путь до победного конца, или вовсе кубковым поприщем не заморачивается. Ну, или о болтанке, в которую угодил «Краснодар». Но я, пожалуй, наведу фокус внимания на «Спартак».

Перелицованный «Спартак отнесся к начальной стадии розыгрыша серьезнее всех в РПЛ. Выпустил в Челнах полноценный основной состав, за вычетом Шюррле и Максименко. Каждый матч важен. Слабых соперников не бывает. Эти затертые формулировки в контексте текущего момента красно-белой команды приобретают свежий смысл.

Срочно нужно было хоть кого-то обыграть. После «Браги», «Урала», «Уфы»… И вовремя подвернулся подходящий соперник, не состоящий даже в ФНЛ.

В равной упорной борьбе «Спартак» осилил взять верх. Не ищите в этой фразе иронии. Она – строго по факту.

То есть, игра у команды Олега Кононова устаканилась где-то на уровне третьей лиги.

Знаете, когда свеженакупленные новички «Спартака» проводили на поле свои премьерные показы, меня не оставляло одно соображение. Дайте этот материал в руки Юргену, допустим, Клоппу – и он с ходу возьмет с ним ну, не Лигу чемпионов, конечно, но Лигу Европы – очень может быть. Настолько мастерюгой показывал себя Шюррле. Настолько неудержимым был Бакаев. Настолько оснащенным по полной исполнительской программе проявлял себя Тиль.

Но. Шюррле образца первой своей пары-тройки матчей в красно-белой форме и последующий – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Заточенность каждого замысла и действия сменилась тотальной приблизительностью. Про остальных можно сказать, плюс-минус, примерно то же самое.

Уровень летних закупок вызывает все больше вопросов и сомнений. Дежурные комментаторы все чаще отправляют «Спартак» в разряд середняков РПЛ, да и сам он вполне целенаправленно туда тяготеет.

На Олега Кононова во время матчей «Спартака» больно смотреть. Он явно не в своей тарелке. Он пытается быть тренером энергичным, бойким, горячим – каковым по природе своей не является. Работа в «Спартаке» - страшное испытание для его нервной системы, которая, возможно, уже на пределе.

Человек элементарно попал не на свое место. Будто ему предложили носить костюм, который на пару размеров больше, чем тот, какой ему впору. Пожалуй, это очевидно уже для всех, кто наблюдает за тренером «Спартака» более или менее внимательно.

Но именно под Кононова в клубе потрудились поменять практически весь состав, о чем 90 процентов его коллег по РПЛ могут только мечтать.

На выходе из этой радикальной операции «Спартак» сделался похожим…подождите секундочку, подберу аналог – а, вот: на «Ахмат» той недолгой поры, когда Олега Георгиевича туда по недоразумению занесло. То бишь, на нечто совершенно неопределенное по игровому образу.

Тогда поговаривали: подбор игроков в Грозном не соответствует тренерским идеалам Кононова.

Сейчас уже вовсе не знаешь, что сказать. Ни про идеалы Кононова, ни про подбор.

И о причинах того, что Олега Георгиевича так упорно задерживают в клубе, тоже можно только смутно догадываться…

Хотя ларчик может открываться просто: там просто не знают, кого, хоть с какой-то уверенностью в правильности выбора, позвать на смену.

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