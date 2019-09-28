«Это будет триллер». Игорь Корнеев – о центральном матче тура

«НИКАКИХ АВТОБУСОВ ПЕРЕД ШТРАФНОЙ»

– Согласны, что в Черкизове намечается главное событие осени в РПЛ?

– С учетом трехочкового разрыва между командами я жду настоящего триллера. За «Локо» – фактор своего поля, трибуны обязательно погонят хозяев вперед. Но «Зенит» сейчас выглядит достаточно мощно. Поэтому будет зрелище. Предстоит один из самых важных матчей не только осени, но и всего турнира.

– «Локо» уже лишил «Зенит» одного трофея, выиграв летом Суперкубок. Тогда было забито пять мячей. Ждете такой же высокой результативности?

– Важно, что «Зенит» и «Локо» умеют играть первым номером. Автобусов перед штрафной никто ставить не будет. А кто лучше воспользуется шансами, предсказать невозможно. Рискну предположить, что зрители увидят больше трех голов.

– На прошлой неделе соперникам удалось добыть очки в выездных матчах Лиги чемпионов за счет дисциплинированной игры на контратаках. Это не было похоже на «игру первым номером»…

– В Лиге чемпионов «Зенит» и «Локо» действовали по сопернику. Чуть-чуть закрыться, играя на выезде, логично и похвально. Открытый футбол в Лиге чемпионов чреват трудностями. Особенно в такой группе, как у «Локомотива».

Железнодорожники здорово выглядели в Леверкузене. И три очка взяли, и денег клубу заработали. Молодцы. Сделали выводы из европейских неудач прошлого года. Однако во внутреннем чемпионате все друг друга хорошо знают. Осторожничать, как с «Байером», смысла нет. Поэтому и игра с «Зенитом» должна получиться открытой. С позиции силы с обеих сторон.

«ПО ПОТЕРЯМ – РАВЕНСТВО»

– Может ли воодушевить зенитовцев то, что их арена получила право провести в 2021 году финал Лиги чемпионов?

– Сильно сомневаюсь, что в «Зените» вообще думают на эту тему. До питерского финала Лиги чемпионов еще очень далеко. А у команды важные матчи следуют один за другим, поэтому концентрация, уверен, только на каждой новой игре. Новость сама по себе прекрасная. Уверен, это будет один из самых красивых финалов в истории. Но к ближайшему туру РПЛ все это отношения не имеет.

– Неясно, сыграет ли в субботу за «Локо» Алексей Миранчук. У «Зенита» получил повреждение Сердар Азмун, пока не восстановился Малком… Эти новости куда важнее?

– Если не выйдет Азмун, то это серьезная потеря. Иранец как начал забивать с первого дня в «Зените», так и продолжает. Считаю их связку с Артемом Дзюбой очень сильной, хотя она и казалась спорной, ведь Дзюбе пришлось переместиться на позицию оттянутого форварда. На деле же мы видим, как здорово они друг друга дополняют.

Если сравнивать кадровые потери, то команды примерно в равных условиях. Травмы братьев Миранчуков, конечно, ударили по «Локомотиву». Пусть и почти не отразились на результатах.

– А фактор Кубка, на который команды выставили в среду полурезервные составы, может сказаться?

– Сто процентов «Локо» не собирался вылетать из Кубка, но приоритеты команды на данном этапе очевидны. Как и у «Зенита». В среду расчет был таким: пусть молодежь попробует решить задачу, а не получится – компенсируем в других турнирах. Конечно, очная схватка лидеров премьер-лиги – событие более высокого порядка, чем 1/16 финала Кубка страны.