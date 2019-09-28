Алексей Игонин: «Зениту» не хватает вариативности в атаке - Советский спорт
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28 сентября 2019 22:10ФутболУсачев Владислав

Алексей Игонин: «Зениту» не хватает вариативности в атаке

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин объяснил, за счет каких качеств «Локомотив» в 11-м туре РПЛ сумел обыграть питерский клуб (1:0).

– Оба клуба – участники Лиги чемпионов. Насколько прошедшая игра соответствовала такому уровню?
– Вполне. Мы можем привести огромное количество дерби, особенно проходящих в Москве, которые не столь зрелищны, но в данном случае, как мне кажется, обе команды на 100 процентов выложились, а в концовке вообще без оглядки играли. Это говорит о том, что дерби существует. На фоне усталости за счет эмоций команды выдали больше, чем могли.

– Буквально до последней минуты у «Зенита» не было голевых моментов. В игре питерцев проблемы существуют?
– Наверное, соглашусь. Проблема в том, что нет особой вариативности. Только стандарты, которые не были использованы. И в этом отношении более опытный тренер Юрий Семин и «Локомотив» пытались максимально нивелировать возможности «Зенита»: передачи с флангов, быстрые атаки. Этот план удался.

– «Локомотив» произвел только одну замену, и то на последней минуте. Почему Юрий Палыч не выпустил свежих игроков? Боялся, что они не войдут в игру?
– Да. Это большой риск, менять игрока, когда все идет по плану в таком эмоционально напряженном матче. Большая вероятность, что запасной футболист не войдет в игру или не справится с эмоциями. В этом отношении проще футболистам, которые начали матч с первых минут. При особых обстоятельствах, замены, конечно, последовали бы.

– А так никто не выпадал?
– Нет. Мы видели, что команда играла слаженно и выглядела лучше. Были какие-то моменты и гол, но команда заслужила победу.

– А у вас не было ощущения, что игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Вильмар Барриос выпали из игры на фоне того, как играл Гжегож Крыховяк?
– Мне кажется, что задачи у них немного разные. Футболисты, которые отвечают за черновую работу, конечно, будут играть менее ярко, но если разбирать с профессиональной точки зрения: брак и все, что с этим связанное… Я не думаю, что они плохо сыграли. Разные задачи и разные игроки.

Это продолжение истории, когда мы говорим, что «Зенит» должен играть в быстрый футбол, а центральные защитники сами могут начинать атаки. В этом всегда было преимущество «Зенита», а сегодня все знают, кто может отдать передачу и куда. Зоны перекрываются, и перекрывается ведущая нога защитника, который отдает передачу. К сожалению, чего-то еще «Зенит» пока придумать не может.

– О Вячеславе Караваеве судить рано, но можно ли его назвать игроком более качественным, чем Игорь Смольников?
– Игорь – хороший футболист с большим потенциалом. К сожалению, мы видим, что периодически он совершает очень серьезные ошибки. Не всегда ему удается справиться с давлением. На такой позиции для тренера важно иметь футболиста, от которого ты знаешь что ожидать. В сложных матчах у Смольникова на 10-15-й минутах были фолы, и он получал желтые карточки. Естественно, это не добавляет ему надежности, а это один из основных показателей для игрока обороны.

– В плане судейства матч был тяжелым. Нужно ли было назначать пенальти в эпизоде на первой минуте? И согласны ли вы с отмененными голами?
– Я бы не назначил в такой ситуации пенальти. Давайте возьмем дворовый футбол, когда игрок картинно падает. Ему могут дать по шее. В этом отношении со стороны спортивной борьбы – правильное решение. Хотя сейчас говорится о том, что если есть касание – есть пенальти. Я противник этой ситуации. В остальном VAR помог рефери. Очень спокойно арбитр отнесся к засчитанным и позже отмененным голам. Рефери набираются опыта. Мы понимаем, что это правильное решение ФИФА. За этим будущее и с этим придется работать.

– «Зенит» играет дома с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Локомотив» принимает «Атлетико». Сколько очков зацепят наши команды?
– Количество очко не так важно для меня. Мне интересно посмотреть и сравнить на каком уровне развития находится российский футбол. Матч можно как выиграть, так проиграть, но при этом ничего не понять и не почерпнуть для себя. Как мы развиваемся и развиваемся ли мы, можно увидеть только в таких матчах. Это для меня важно в первую очередь. Задача «Зенита» понятна, он везде должен быть на самом верху. Футболисты и тренерский штаб готовы решать эту задачу любой ценой. Но мне интересно увидеть хорошую и зрелищную игру, которую «Зенит» может показать в Европе, а результат вторичен.

– И все-таки эти матчи вы больше ожидаете с волнением или уверенностью?
– Волнения нет. Мы же не первый раз играем в Лиге чемпионов. Сейчас набор футболистов должен позволять нам смотреть на будущее с уверенностью. Тем более что мы играем не самыми большими грандами. Поэтому ожидание достаточно спокойное, а учитывая неожиданную победу «Локомотива» над «Байером», это только добавляет уверенности.

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