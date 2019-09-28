Василий Кикнадзе: Предвзятости судьи я не увидел, а это самое главное  

– Как вам матч? Концовка игры получилась очень захватывающая.

– Весь матч был хороший. Думаю, болельщики получили удовольствие от игры.

– Как вы оцените судейство?

– Я предвзятости не увидел, а это самое главное. А так, я думаю, и у нас, и у «Зенита» претензий много. Но предвзятости нет. В тех ситуациях, где судье показалось, что было нарушение, он свистел.

– А если взять те моменты, когда судья смотрел повторы с помощью системы VAR, что можете о них сказать?

– 1:1.

– Получается, VAR исправил ошибки.

– Это были томительные секунды ожидания, будет ли отменен мяч в конце игры или нет. Такие же чувства, думаю, были и у моих коллег из «Зенита». Это достаточно болезненная история. Знаете, закон суров, но справедлив. VAR безжалостен. Он тормозит игру, но справедлив. Но эти секунды были очень неприятные, если честно.

– Юрий Семин говорил, что Алексей Миранчук почти выздоровел, но сегодня его не было в заявке на матч с «Зенитом». Как у него дела?

– Это вопрос скорее к тренерскому штабу. Алексей уже на подходе, но лучше не рисковать.

– Сегодня была встреча двух лидеров и как говорят некоторые специалисты, главных претендентов на чемпионство. Вы разделяете эту точку зрения?

– Я бы не стал загадывать. Впереди достаточно много игр и формула, которую давно опубликовал «Локомотив»: мы идем от игры к игре. Следующий матч у нас во вторник, и все мысли связаны только с ним. А чемпионы или нет – будем смотреть по весне.

– То есть, у нас нет такого ощущения, что существует «Зенит», «Локомотив» и все остальные?

– Нет. Наоборот. Начало чемпионата убедительно показало, что все не так.

– Почему?

– Потому что очки теряют все. В том числе и явные лидеры.

– Команда успеет восстановиться к еврокубкам. Как думаете?

– Конечно. У победителей раны заживают быстрее.

– «Локомотив» может претендовать на первое место в группе?

– Вы опять про ту же самую историю. Давайте посмотрим ближе к новому году, на что мы можем претендовать. Тем более это Лига чемпионов, и опыт, который у нас есть, мы тоже учитываем. Я сейчас с большим нетерпением буду ждать матчей ЦСКА и «Краснодара». Это команды волевые, обученные, бегущие. У них был очень болезненный урок, который им поможет в следующих матчах.