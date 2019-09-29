Евгений Харлачев: Даже с трибуны было видно, что Сутормин сыграл рукой - Советский спорт
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29 сентября 2019 09:00ФутболУсачев Владислав

Евгений Харлачев: Даже с трибуны было видно, что Сутормин сыграл рукой

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев, наблюдавший за матчем 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) с трибуны, высоко оценил качество игры «железнодорожников».

– Оба клуба – участники Лиги чемпионов. Насколько прошедшая игра соответствовала такому уровню?
– Да. Сегодня был очень хороший матч. Он стал украшением тура. Играли лидеры нашего чемпионата. У каждого были долги за прошлый и позапрошлый сезоны. Никто не хотел проиграть. Это все чувствовалось на трибунах. Игра держала в напряжении. По накалу и атмосфере матч соответствует Лиге чемпионов.

Я хотел бы отметить игроков «Локомотива». «Зенит», наверное, не продемонстрировал всю свою мощь и силу. Говорят же, команда играет так, как позволяет соперник, поэтому футболисты «Локомотива» сыграли здорово и не позволили «Зениту» продемонстрировать свои сильные качества.

– Можно ли назвать Гжегожа Крыховяка лучшим игроком не только этого матча, но и всей прошедшей части сезона?
– Полностью согласен. Он является настоящим лидером «Локомотива», тащит команду на себе, ее мотор. Сам забивает и в обороне отрабатывает. Просто лидер. И, конечно, проблема, что он не сыграет в следующем матче из-за перебора желтых карточек. Тренерский штаб должен поломать голову над тем, кто его заменит. По мне, это незаменимый футболист.

– Но следующий соперник не такой сильный – тульский «Арсенал», с которым играть в Москве.
– Сейчас в футбол умеют играть все. Возьмите любую команду, даже со дна турнирной таблицы, все матчи очень напряженные. Победы не даются легко никому. Даже матч «Зенита» с «Рубином», который завершился 5:0, был напряженным. Это стечение обстоятельств – гол во втором тайме и казанцы рассыпались.

«Арсенал» играть умеет. Там очень опытные игроки. Состав ровный. Тем более в прошлом сезоне «Арсенал» достаточно уверенно обыграл «Локомотив» (2:0).

– В этом матче Юрий Семин заменами, по сути, не воспользовался. Почему?
– Во-первых, «Локомотив» вел. Во-вторых, никто не выпадал из игры. Не было необходимости усиливать игру. Такая необходимость была у «Зенита». Поэтому во втором тайме питерцы имели некое виртуальное преимущество. Например, больше контролировали матч. Но они проигрывали и ситуация заставляла «Зенит» играть так. «Локомотив» оборонялся, но оборонялся грамотно. В центральной зоне пара защитников ничего не дала создать нападающим соперника. Опасных ситуаций не было. Кого менять?

Матч сложный и напряженный. Сумел бы новый игрок попасть в ритм матча? Не поплыл бы? Во втором тайме скорости были приличные. Отрезки были рваными – атака на атаку. Семин все правильно сделал. Когда шло компенсированное время, он сделал замену, чтобы потянуть игру.

– По ходу матча возникала ли мысль, что не хватает братьев Миранчуков?
– Палка о двух концах. Мы знаем, что братья Миранчуки – креативные футболисты с нестандартным мышлением. Они полезны при атакующих действиях. Но матч был против «Зенита», который сам стремился атаковать. Сумели ли они быть полезны при оборонительных действиях? Не знаю. Команда выиграла и показала добротный футбол, не дав ничего создать «Зениту». Может быть, в матче с «Арсеналом» такая мысль появится. Очень часто в Москву приезжают команды и играют от обороны. «Локомотиву» надо играть первым номером, созидать и придумывать что-то неординарное, чтобы поставить соперника в тупик. С такими командами Миранчуки точно пригодятся. Тем более игру пропустит Крыховяк.

– А что скажете про судейские решения? Особенно про эпизод на первой минуте.
– Я с трибуны не увидел этот момент, а телевизионный повтор пока не посмотрел. Для меня показателем было то, что никто особо из питерцев не спорил. Другие решения: когда забил гол «Локомотив», я не понял, был ли фол…

– Был. Жоау Мариу задел коленом голеностоп Себастьяна Дриусси.
– Получается, VAR пригодился обеим командам. Все нормально. Это подтвердил и Сергей Семак после матча. А то, что Алексей Сутормин сыграл рукой на последней минуте, было видно и с трибуны.

– «Зенит» играет дома с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Локомотив» принимает «Атлетико». Вы больше ожидаете эти игры с волнением или уверенностью?
– В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Сюрпризы могут быть, откуда не ожидаешь.

«Локомотиву» против «Атлетико» в этом году дышать будет легче, чем в прошлом сезоне («Локомотив» проиграл 1:5 и 0:3). Нет Антуана Гризманна – явного лидера. Тогда «Атлетико» был наголову сильнее.

– Играть с ним можно?
– Со всеми можно играть, если «Локомотив» сыграет в свою силу без страха и волнения. То же самое касается и «Зенита». Я буду ждать только побед от наших команд. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Локомотив» будет готовиться к своему матчу в более хорошем настроении, чем «Зенит». После побед и раны быстрее заживают, и восстанавливаешься быстрее, а «Зениту» хочется пожелать побыстрее прийти в себе и реабилитироваться перед своими болельщиками.

– После этого матча в РПЛ троевластие: «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Какая команда показывает более целостную игру?
– Все-таки «Локомотив». У команды есть костяк, на который опирается Семин. В основном футболисты играют одним составом. Больше сыгранности, но с другой стороны и больше усталости. Скамейка у «Локомотива» короче, чем у «Ростова» и «Зенита». Валерий Карпин и Семак чаще варьируют игроков.

«Локомотив» не избежал провалов – проиграл «Ростов». «Зенит» проиграл в Уфе, а «Ростов» - «Тамбову». Все отметились и никто не застрахован от неудач. И все-таки «Локомотив» показывает более ровный и целостный футбол.

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