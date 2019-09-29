Евгений Ловчев: Возможно, Федун решил дойти до дна с Кононовым

– Вроде ранее появлялась информация, что Леонид Федун дал Олегу Кононову время до конца первого круга. Сам я такого заявления не слышал.
«Спартак» – особая команда, тренер здесь находится под большим давлением постоянно. Сегодня с первых минут болельщики стали скандировать нецензурные кричали в адрес Кононова. Суть которых – уходи.
Я долго верил, что у Кононова в «Спартаке» может получиться, поддерживал его. Мы же видели, что в Краснодаре у него хорошо получалось – он поставил команде симпатичную игру. Затем в Туле тоже работал удачно. Но вот в «Ахмате» совсем не получилось, как и сейчас в «Спартаке». Такое часто бывает. Вспомните, как в «Манчестер Юнайтед» не получилось у Жозе Моуринью.
И здесь надо понять – можешь ты сделать решительный шаг. Как это сделал Валерия Газзаев будучи тренером московского «Динамо» после крупного поражения от «Айнтрахта» 0:6 в Кубке УЕФА осенью 1993 года. Он подал в отставку и после этого состоялся как тренер. Это был поступок. И сейчас Кононову тоже нужно совершить поступок. Когда против тебя все трибуны, скандируют оскорбительные кричалки. Нужно принять решение и доказывать – да, не в «Спартаке», в другой команде.
Сейчас у «Спартака» нет игры, никакой! Что решит Федун, я не знаю. Но возможно, он решил дойти до дна с Кононовым.
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